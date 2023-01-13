Правда ли, что Сбербанк перестанет работать на Андроид с 16 января, и что теперь делать

Из-за того, что некоторые приложения были удалены из App Store и Google Play, скачивать и обновлять их стало не так-то просто. Больше всех не повезло владельцам Айфонов: пропавшие программы из магазина приложений Apple вернуть не так-то просто, а обновить — тем более. Если этого не сделать, в лучшем случае — приложение начнет работать со сбоями, в худшем — не запустится вообще. В частности, именно из-за этого Сбербанк перестанет работать на некоторых смартфонах, но паниковать не стоит. Объясняем, что будет, если не обновить Сбер на телефоне до 16 января, и как установить на Андроид новую версию.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

Почему приложение Сбербанк перестало работать

Многие владельцы смартфонов в последнее время получили сообщение о том, что приложение Сбербанка перестанет работать с 16 января. Связано это с тем, что разработчики отключают очень старые версии приложения: вероятно, речь идет о тех, что оказались установлены на смартфон еще до удаления из Google Play. Так что, о масштабном отключении или прекращении работы Сбера на Android речи не идет — пользователи по-прежнему смогут пользоваться приложениями для смартфонов или веб-версиями, которые за 2022 год серьезно оптимизировали.

По сообщениям пресс-службы Сбербанка, проблема коснется лишь небольшого числа пользователей. Да и проблемой это назвать сложно: банк время от времени напоминает пользователей о необходимости установить новую версию на смартфон, чтобы она работала корректно. Как правило, обновление Сбербанка нужно установить до 16 января в целях безопасности, а также получения новых функций. В связи с этим, переживать стоит лишь владельцам iPhone, а вот обладателям Андроид-смартфонов можно расслабиться — обновить Сбербанк не составит труда.

5 секретных способов использовать сканер отпечатков на телефоне Android

Как обновить Сбербанк на Андроиде

Несмотря на то, что Сбербанк удалили из Google Play, обновить его можно разными способами. В частности, можно установить новую версию прямо с сайта банка.

Перейдите по ссылке и нажмите «Скачать».

В появившемся окне нажмите «Загрузить».

Откройте файл и при необходимости дайте необходимые разрешения.

После установки откройте Сбер и просто пользуйтесь им как и раньше. Новая версия автоматически заменит старую — не придется даже повторно входить в свой аккаунт. Кроме того, можно скачать обновление Сбера из официального каталога приложений банка: установка производится по тому же алгоритму.

Проще всего скачать обновленное приложение Сбербанка с официального сайта, но даже сама компания рекомендует устанавливать апдейты через другие официальные источники. Вот еще парочка способов.

Как скачать Сбербанк без Плей Маркета

Магазин приложений RuStore — не только удобный, но и надежный способ скачать популярные приложения без Google Play. В нем есть Сбербанк, поэтому обновиться не составит труда.

Скaчайте APK-файл магазина приложений.

Установите скачанный файл, предоставив ему необходимые разрешения.

После этого откройте RuStore, введите в поиске «Сбербанк» или перейдите по ссылке.

Установите новую версию аналогичным образом.

Как видите, особых проблем с установкой обновления не возникает. Мне нравится RuStore тем, что актуальные апдейты приложений всегда можно скачать напрямую. Кстати, последняя версия Сбербанк Онлайн 12.7.0: зная ее, вы можете скачать обновление и в других источниках.

🔥 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ", ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ТОВАРЫ ПО СМЕШНЫМ ЦЕНАМ

Где скачать Сбербанк на Андроид

Есть еще один способ обновить Сбер на Андроиде — найти его самостоятельно. В интернете есть масса источников, но доверять абы кому я не рекомендовал. APK Pure и APK Mirror перестали публиковать новые версии приложений Сбербанка, поэтому лучше всего скачать его с сайта 4PDA: как правило, здесь размещают последние версии приожений и загружают их на Яндекс.Диск, поэтому они не содержат вирусов.

Перейдите по этой ссылке.

Выберите наиболее удобное для вас хранилище и нажмите «Скачать».

Загрузите файл и дайте необходимые разрешения при необходимости.

После окончания установки можете пользоваться Сбербанком на Android.

Ну, а если у вас по каким-то причинам не получается обновить Сбербанк до указанной даты, вы можете смело пользоваться нашим каталогом приложений. В нем мы собрали все программы, удаленные из App Store и Google Play за последнее время. Веб-версии хороши тем, что не требуют дополнительной установки и не занимают места в памяти телефона.

Единственный недостаток — вход по отпечатку пальцев и функция Passkeys в браузере пока не появилась для пользователей Android-смартфонов. Пока есть время, узнайте о том, как пользоваться быстрым входом в Сбербанк прямо в браузере на iOS.