Правда ли, что Сбербанк перестанет работать на Андроид с 16 января, и что теперь делать

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Иван Герасимов 0

Из-за того, что некоторые приложения были удалены из App Store и Google Play, скачивать и обновлять их стало не так-то просто. Больше всех не повезло владельцам Айфонов: пропавшие программы из магазина приложений Apple вернуть не так-то просто, а обновить — тем более. Если этого не сделать, в лучшем случае — приложение начнет работать со сбоями, в худшем — не запустится вообще. В частности, именно из-за этого Сбербанк перестанет работать на некоторых смартфонах, но паниковать не стоит. Объясняем, что будет, если не обновить Сбер на телефоне до 16 января, и как установить на Андроид новую версию.

Правда ли, что Сбербанк перестанет работать на Андроид с 16 января, и что теперь делать. Рассказываем, правда ли, что Сбер перестанет работать на смартфонах с 16 января. Фото.

Рассказываем, правда ли, что Сбер перестанет работать на смартфонах с 16 января

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Почему приложение Сбербанк перестало работать

Многие владельцы смартфонов в последнее время получили сообщение о том, что приложение Сбербанка перестанет работать с 16 января. Связано это с тем, что разработчики отключают очень старые версии приложения: вероятно, речь идет о тех, что оказались установлены на смартфон еще до удаления из Google Play. Так что, о масштабном отключении или прекращении работы Сбера на Android речи не идет — пользователи по-прежнему смогут пользоваться приложениями для смартфонов или веб-версиями, которые за 2022 год серьезно оптимизировали.

Почему приложение Сбербанк перестало работать. Старое приложение Сбера перестанет работать с 16 января. Фото.

Старое приложение Сбера перестанет работать с 16 января

По сообщениям пресс-службы Сбербанка, проблема коснется лишь небольшого числа пользователей. Да и проблемой это назвать сложно: банк время от времени напоминает пользователей о необходимости установить новую версию на смартфон, чтобы она работала корректно. Как правило, обновление Сбербанка нужно установить до 16 января в целях безопасности, а также получения новых функций. В связи с этим, переживать стоит лишь владельцам iPhone, а вот обладателям Андроид-смартфонов можно расслабиться — обновить Сбербанк не составит труда.

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Как обновить Сбербанк на Андроиде

Несмотря на то, что Сбербанк удалили из Google Play, обновить его можно разными способами. В частности, можно установить новую версию прямо с сайта банка.

Как обновить Сбербанк на Андроиде. Удобно, что Сбер на Андроид можно скачать прямо с сайта банка. Фото.

Удобно, что Сбер на Андроид можно скачать прямо с сайта банка

  • Перейдите по ссылке и нажмите «Скачать».
  • В появившемся окне нажмите «Загрузить».
  • Откройте файл и при необходимости дайте необходимые разрешения.
  • После установки откройте Сбер и просто пользуйтесь им как и раньше. Новая версия автоматически заменит старую — не придется даже повторно входить в свой аккаунт. Кроме того, можно скачать обновление Сбера из официального каталога приложений банка: установка производится по тому же алгоритму.

Проще всего скачать обновленное приложение Сбербанка с официального сайта, но даже сама компания рекомендует устанавливать апдейты через другие официальные источники. Вот еще парочка способов.

Как скачать Сбербанк без Плей Маркета

Магазин приложений RuStore — не только удобный, но и надежный способ скачать популярные приложения без Google Play. В нем есть Сбербанк, поэтому обновиться не составит труда.

Как скачать Сбербанк без Плей Маркета. Последняя версия приложения Сбербанка — 12.7.0. Фото.

Последняя версия приложения Сбербанка — 12.7.0

  • Скaчайте APK-файл магазина приложений.
  • Установите скачанный файл, предоставив ему необходимые разрешения.
  • После этого откройте RuStore, введите в поиске «Сбербанк» или перейдите по ссылке.
  • Установите новую версию аналогичным образом.

Как видите, особых проблем с установкой обновления не возникает. Мне нравится RuStore тем, что актуальные апдейты приложений всегда можно скачать напрямую. Кстати, последняя версия Сбербанк Онлайн 12.7.0: зная ее, вы можете скачать обновление и в других источниках.

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Где скачать Сбербанк на Андроид

Есть еще один способ обновить Сбер на Андроиде — найти его самостоятельно. В интернете есть масса источников, но доверять абы кому я не рекомендовал. APK Pure и APK Mirror перестали публиковать новые версии приложений Сбербанка, поэтому лучше всего скачать его с сайта 4PDA: как правило, здесь размещают последние версии приожений и загружают их на Яндекс.Диск, поэтому они не содержат вирусов.

Где скачать Сбербанк на Андроид. На форуме уже выложили последнюю версию Сбера для Android. Фото.

На форуме уже выложили последнюю версию Сбера для Android

  • Перейдите по этой ссылке.
  • Выберите наиболее удобное для вас хранилище и нажмите «Скачать».
  • Загрузите файл и дайте необходимые разрешения при необходимости.
  • После окончания установки можете пользоваться Сбербанком на Android.

Ну, а если у вас по каким-то причинам не получается обновить Сбербанк до указанной даты, вы можете смело пользоваться нашим каталогом приложений. В нем мы собрали все программы, удаленные из App Store и Google Play за последнее время. Веб-версии хороши тем, что не требуют дополнительной установки и не занимают места в памяти телефона.

Единственный недостаток — вход по отпечатку пальцев и функция Passkeys в браузере пока не появилась для пользователей Android-смартфонов. Пока есть время, узнайте о том, как пользоваться быстрым входом в Сбербанк прямо в браузере на iOS.

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