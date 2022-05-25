VK запустила RuStore — новый магазин приложений для Android. Как установить

Как и было обещано неделей ранее, сегодня, 25 мая, VK запустила свой собственный магазин приложений RuStore. Это уже третий российский каталог для Android после RuMarket и NashStore, которые были последовательно запускались с прошлого месяца. Несмотря на непритязательное название, RuStore уже сейчас выглядит, пожалуй, лучше всего того, что было на рынке до него. Само собой, это ещё и близко не Google Play, но уже кое-что вполне себе вменяемое с нормальными приложениями и интуитивно понятным интерфейсом.

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Честно сказать, я с самого начала возлагал на магазин приложений от VK самые большие надежды, учитывая, что на сегодня это один из главных игроков российского ИТ-рынка наряду с Яндексом. Но отечественный поисковик решил не выходить на этот рынок ещё раз, и отдуваться пришлось разработчикам социальной сети. Благо первое впечатление от РуСтора лучше, чем от NashStore.

Как установить RuStore

Установить RuStore на Android легко и просто:

Перейдите по этой ссылке и скатайте APK магазина;

Нажмите на скачанный файл и подтвердите установку;

Перейдите в «Настройки» и откройте «Безопасность»;

Выберите «Установка приложений из внешних источников»;

Найдите здесь RuStore и разрешите ему устанавливать софт извне.

Интерфейсно Ru Store довольно сильно напоминает NashStore и RuMarket. И тот, и другой, и третий исполнены в бело-синей цветовой гамме с преобладанием белого. Не возьмусь утверждать, кто у кого копировал, но для VK сине-белые цвета являются фирменными, поэтому удивляться их присутствию и в магазине приложений особенно не стоит.

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Какие приложения есть в RuStore

На главном экране вас встречает набор из нескольких — вероятно, наиболее востребованных — приложений. Радует, что здесь есть те программы, которых не было в NashStore. Вот несколько ключевых:

Сбербанк Онлайн

Яндекс.Браузер

Почта mail.ru

Яндекс Навигатор

Мой МТС

Wildberries

ВТБ Онлайн

AliExpress Россия

ВКонтакте

Одноклассники

Госуслуги

Ozon

Тинькофф банк

Юла

Яндекс Карты

Почта России

Мой Tele2

Delivery Club

Магнит

Яндекс.Маркет

Яндекс.Метро

Бургер Кинг

СберМегаМаркет

Mir Pay

РЖД

apteka.ru

Premier

СберБизнес

СберИнвестор

Госуслуги

Само собой, приложений в RuStore намного больше, чем перечислено выше. Попасть к ним можно через раздел «Категории» нажатием на специальную кнопку на главном экране каталога, которая располагается в правом верхнем углу. По неизвестной мне причине её не вынесли в нижнюю часть экрана, а разместили там, где она расположена сейчас. Это не очень удобно, потому что многие её могут даже не заметить.

Удобно, что RuStore определяет приложения, которые уже установлены на вашем устройстве, и предлагает для них обновления, если они доступны ему. Например, мне магазин предложил обновить сразу 3 приложения, обновлений которых — что удивительно — не было в Google Play. Не знаю, как так получается. Возможно, Google просто медленнее проверяет их, а, возможно, разработчики сразу запустили в RuStore последние версии своих программ, которые ещё не отправляли в Google Play.

Магазин приложений RuStore

На момент запуска RuStore мне удалось насчитать в его ассортименте 167 приложений. Игры вынесены в отдельную вкладку, и их тут, кажется, около десятка. Правда, известных тайтлов нет — в основном какие-то ноунеймы, которые абсолютному большинству будут неинтересны. Но, так или иначе, в конечном итоге мы имеем меньше 200 позиций на весь каталог, что не очень много.

Впрочем, выше я хвалил магазин приложений VK, и сейчас не отрекаюсь от своих слов. Несмотря на то что RuStore сейчас находится в состоянии бета-тестирования, он работает не в пример лучше NashStore. Каталог не глючит, не лагает и, что самое главное, не собирает тонны данных о вас. Если NashStore не требовал разве что СНИЛС, то RuStore не предусматривает регистрации вообще. Качай что нравится без каких-либо обязательств. Круто.

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По части ассортимента, хоть у RuStore он и довольно узок, мне он нравится больше, чем NashStore. Если поделка Минцифры предлагала по большей части неизвестные приложения, то RuStore позволяет скачать в основном всё самое нужное. Да, каких-то сервисов вроде Telegram тут нет, но есть востребованные программы вроде Сбербанк Онлайна, Вайлдберриз, Яндекс.Маркета и других.

Выходит, что в RuStore можно найти больше полезных приложений, а значит, он худо-бедно, но может заменить Google Play. Естественно, появлении американских приложений вроде Инстаграм и Фейсбука в новом магазине речи не идёт. Очевидно, что разработчики просто не согласятся размещать там свой софт. Однако высоко вероятно, в скором времени ассортимент Ру Стора будет намного шире. Надо только подождать.