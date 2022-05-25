VK запустила RuStore — новый магазин приложений для Android. Как установить

Как и было обещано неделей ранее, сегодня, 25 мая, VK запустила свой собственный магазин приложений RuStore. Это уже третий российский каталог для Android после RuMarket и NashStore, которые были последовательно запускались с прошлого месяца. Несмотря на непритязательное название, RuStore уже сейчас выглядит, пожалуй, лучше всего того, что было на рынке до него. Само собой, это ещё и близко не Google Play, но уже кое-что вполне себе вменяемое с нормальными приложениями и интуитивно понятным интерфейсом.
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Честно сказать, я с самого начала возлагал на магазин приложений от VK самые большие надежды, учитывая, что на сегодня это один из главных игроков российского ИТ-рынка наряду с Яндексом. Но отечественный поисковик решил не выходить на этот рынок ещё раз, и отдуваться пришлось разработчикам социальной сети. Благо первое впечатление от РуСтора лучше, чем от NashStore.
Как установить RuStore
Установить RuStore на Android легко и просто:
- Перейдите по этой ссылке и скатайте APK магазина;
- Нажмите на скачанный файл и подтвердите установку;
- Перейдите в «Настройки» и откройте «Безопасность»;
- Выберите «Установка приложений из внешних источников»;
- Найдите здесь RuStore и разрешите ему устанавливать софт извне.
Интерфейсно Ru Store довольно сильно напоминает NashStore и RuMarket. И тот, и другой, и третий исполнены в бело-синей цветовой гамме с преобладанием белого. Не возьмусь утверждать, кто у кого копировал, но для VK сине-белые цвета являются фирменными, поэтому удивляться их присутствию и в магазине приложений особенно не стоит.
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Какие приложения есть в RuStore
На главном экране вас встречает набор из нескольких — вероятно, наиболее востребованных — приложений. Радует, что здесь есть те программы, которых не было в NashStore. Вот несколько ключевых:
- Сбербанк Онлайн
- Яндекс.Браузер
- Почта mail.ru
- Яндекс Навигатор
- Мой МТС
- Wildberries
- ВТБ Онлайн
- AliExpress Россия
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Госуслуги
- Ozon
- Тинькофф банк
- Юла
- Яндекс Карты
- Почта России
- Мой Tele2
- Delivery Club
- Магнит
- Яндекс.Маркет
- Яндекс.Метро
- Бургер Кинг
- СберМегаМаркет
- Mir Pay
- РЖД
- apteka.ru
- Premier
- СберБизнес
- СберИнвестор
- Госуслуги
Само собой, приложений в RuStore намного больше, чем перечислено выше. Попасть к ним можно через раздел «Категории» нажатием на специальную кнопку на главном экране каталога, которая располагается в правом верхнем углу. По неизвестной мне причине её не вынесли в нижнюю часть экрана, а разместили там, где она расположена сейчас. Это не очень удобно, потому что многие её могут даже не заметить.
Удобно, что RuStore определяет приложения, которые уже установлены на вашем устройстве, и предлагает для них обновления, если они доступны ему. Например, мне магазин предложил обновить сразу 3 приложения, обновлений которых — что удивительно — не было в Google Play. Не знаю, как так получается. Возможно, Google просто медленнее проверяет их, а, возможно, разработчики сразу запустили в RuStore последние версии своих программ, которые ещё не отправляли в Google Play.
Магазин приложений RuStore
На момент запуска RuStore мне удалось насчитать в его ассортименте 167 приложений. Игры вынесены в отдельную вкладку, и их тут, кажется, около десятка. Правда, известных тайтлов нет — в основном какие-то ноунеймы, которые абсолютному большинству будут неинтересны. Но, так или иначе, в конечном итоге мы имеем меньше 200 позиций на весь каталог, что не очень много.
Впрочем, выше я хвалил магазин приложений VK, и сейчас не отрекаюсь от своих слов. Несмотря на то что RuStore сейчас находится в состоянии бета-тестирования, он работает не в пример лучше NashStore. Каталог не глючит, не лагает и, что самое главное, не собирает тонны данных о вас. Если NashStore не требовал разве что СНИЛС, то RuStore не предусматривает регистрации вообще. Качай что нравится без каких-либо обязательств. Круто.
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По части ассортимента, хоть у RuStore он и довольно узок, мне он нравится больше, чем NashStore. Если поделка Минцифры предлагала по большей части неизвестные приложения, то RuStore позволяет скачать в основном всё самое нужное. Да, каких-то сервисов вроде Telegram тут нет, но есть востребованные программы вроде Сбербанк Онлайна, Вайлдберриз, Яндекс.Маркета и других.
Выходит, что в RuStore можно найти больше полезных приложений, а значит, он худо-бедно, но может заменить Google Play. Естественно, появлении американских приложений вроде Инстаграм и Фейсбука в новом магазине речи не идёт. Очевидно, что разработчики просто не согласятся размещать там свой софт. Однако высоко вероятно, в скором времени ассортимент Ру Стора будет намного шире. Надо только подождать.