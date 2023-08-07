Правда ли, что телефоном можно измерить температуру в помещении

Мы постоянно рассказываем об интересных функциях Android, многие из которых по-настоящему удивляют. Почти все они реализуются посредством специальных приложений, позволяющих то отсканировать документ, то найти человека по фото. В ряду подобных опций особенно интересной кажется возможность определить температуру при помощи телефона. Разработчики заявляют, что каждый Android-девайс способен проанализировать состояние воздуха как в помещении, так и на улице. Но работает ли это на практике?

Приложение для измерения температуры

Если вы откроете Google Play и введете запрос «термометр», то магазин предложит вам не один десяток приложений для измерения температуры в помещении. Причем у многих из них не только огромное количество скачиваний, но и довольно высокая оценка. Вот некоторые из таких программ:

С точки зрения пользователя все выглядит довольно просто. Чтобы измерить температуру в помещении, достаточно запустить программу. После этого она продемонстрирует показатели как внутри вашего дома, так и за его пределами.

С температурой на улице все ясно. Приложение просто подгружает данные с одного из погодных сервисов. Но как ему удается определить температуру в помещении телефоном? Действительно ли программа выполняет какие-то измерения или же берет цифры с потолка?

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как правильно измерить температуру в помещении

На самом деле, ни одно из приложений не показывает температуру воздуха в помещении. Подобные программы берут показания с температурных датчиков смартфона, которые, в частности, установлены на процессоре и на батарее. Но это не значит, что на такие сведения не стоит обращать внимания. При определенных условиях они и правда могут рассказать вам о воздухе.

Приложения берут данные с датчика батареи, а в состоянии покоя температура аккумулятора соответствует температуре окружающей среды. Одновременно с этим в одной и той же программе показатели могут отличаться в зависимости от текущей нагрузки на смартфон. Чтобы повысить точность, необходимо оставить устройство в покое на 10-15 минут, не пользуясь им и не заряжая его.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Можно ли измерить температуру телефоном

Есть и другая проблема. Сведения о температуре в помещении отличаются от приложения к приложению. Одни программы берут информацию с датчика на аккумуляторе и оставляют ее неизменной, а другие — выполняют корректировки, основываясь на собственных алгоритмах. Из-за этого в одних и тех же условиях первое приложение показало 26°C, второе — 21°C, а третье — 25°C.

Таким образом, приложения для измерения температуры не способны стать источником точных данных. А чтобы найти программу с более-менее адекватными алгоритмами, нужно протестировать по меньшей мере десяток утилит, сравнив их показатели с результатами комнатного термометра в разных условиях.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Несмотря на хвалебные отзывы тысяч пользователей, приложения, определяющие температуру, — это не более чем забава. У кого-то такая программа действительно несколько раз продемонстрирует показатели, похожие на реальность. Но на них все равно будут влиять внешние факторы. Положите смартфон на стол — увидите один результат, возьмете в руку — цифры окажутся совсем другими.