Реально ли охладить смартфон при помощи кулера, или это обман?

В отличие от стационарных ПК и ноутбуков, наши Андроиды в подавляющем большинстве лишены системы активного охлаждения, которая равномерно рассеивает тепло, исходящее от процессора. Однако производители аксессуаров придумали, как кажется, отличное решение проблемы — внешний кулер для телефона. По сути, это вентилятор, призванный отвести лишнее тепло по аналогии с компонентом, уже встроенным в корпус полноразмерного компьютера. Но для чего снижать температуру, и вообще охлаждает ли кулер телефон на самом деле?

Что будет, если снизить температуру процессора

Почему нагревается телефон? Как правило, это происходит из-за повышенной температуры процессора, порой достигающей 90°C. Конечно, в условиях какого-никакого рассеивания тепла на крышке мы ощущаем максимум 55°C, но это в любом случае доставляет дискомфорт, а еще — провоцирует троттлинг процессора.

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Троттлинг — это программное ограничение производительности процессора для поддержания безопасной температуры. Ведь при слишком высоком значении главный компонент может попросту выйти из строя. Кроме того, высокая температура процессора провоцирует нагрев других элементов смартфона, для некоторых из которых (например, AMOLED-экранов) даже 50°C уже представляют серьезную угрозу.

Когда сильно греется телефон на Андроид, из-за троттлинга его производительность иногда падает на 60-70%, что непосредственным образом сказывается на процессе эксплуатации устройства. Только представьте: играл себе человек в танчики с комфортными 60 FPS, а через несколько минут картинка становится рваной, и после нагрева частота кадров падает до 40 FPS с периодическими просадками до 20 FPS. Играть в таком случае — сомнительное удовольствие.

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Но, если мы снизим температуру процессора телефона, просадки пускай и не исчезнут полностью, но станут намного менее заметными. Ведь системе не придется включать троттлинг, снижающий производительность. Поэтому кулер для телефона наверняка мог бы пригодиться геймерами, но как насчет его эффективности.

Как работает кулер для телефона

Прежде всего, важно заметить, что кулеры для смартфонов бывают двух типов:

Обычные кулеры . Представляют собой обычный вентилятор, который крепится на спинке устройства.

. Представляют собой обычный вентилятор, который крепится на спинке устройства. Охлаждающие кулеры. Вентиляторы со специальной пластиной, охлаждающей телефон за счет своей низкой температуры.

В обоих случаях мы имеем дело с устройством, которое крепится на корпус за счет клипс или же встроенного магнита. И да, беспроводных кулеров для телефона очень мало, поэтому почти всегда их приходится подключать к внешнему источнику питания: повербанку, розетке или самому смартфону.

Правда ли, что кулер охлаждает телефон

Охлаждает ли кулер смартфон? Да, однако его эффективность зависит от множества факторов. Первый — тип кулера. Обычная модель, представляющая собой вентилятор, просто рассеивает тепло и делает это не очень хорошо, ведь она не контактирует с процессором напрямую.

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Охлаждающая модель тоже не контактирует с чипсетом, однако ее преимущество — пластина, чья температура порой опускается до -15°C. В таком случае она, что называется, достает до процессора даже через крышку и действительно сильно снижает его температуру. К примеру, создатели Black Shark Cooler 3 Pro обещают охлаждение до 30°C. Вот только в этом есть большая доля лукавства.

Во-первых, многое зависит от теплопроводности компонентов, стоящих на пути от процессора до кулера. Одно дело, когда крышка смартфона пластиковая, и совсем другое, если она выполнена из металла, способного быстро остыть до нужной температуры.

Во-вторых, важнейшую роль играет расположение кулера относительно процессора. Как правило, мобильные чипсеты находятся сбоку от блока камер. Места там очень мало, и туда поместится далеко не каждый вентилятор. Кроме того, закреплению кулеров на клипсах мешают боковые кнопки. Все это заставляет размещать охлаждающий аксессуар слишком низко и далеко от процессора, в связи с чем температура процессора, например, снижается не на 10°C, а всего на 1-2°C. Впрочем, это все равно лучше, чем при использовании обычного вентилятора.

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Лучшие кулеры для телефона

При выборе кулера для смартфона на Андроид в первую очередь нужно уточнять расположение процессора. Сделать это можно тактильно, просто нащупав место самого сильного нагрева, или при помощи тепловизора. Также имеет смысл поискать в интернете разборку своей модели, чтобы удостовериться в расположении чипсета наверняка.

Следующий важный момент — формат кулера. Крайне желательно наличие охлаждающей пластины, а еще — возможность установить аксессуар максимально близко к процессору. Уточните тип его крепления (магнитные кулеры являются более вариативными) и габариты, дабы сопоставить их с особенностями расположения чипсета. Затем — изучите ТОП кулеров для телефона:

Недорогой кулер для телефона. Максимально доступная модель с минимальной эффективностью, поскольку представляет собой обычный вентилятор на пластиковой клипсе. Зато цена — огонь.

Беспроводной кулер для телефона. Еще одна ноунейм-модель без охлаждающей пластины, но зато с двумя вентиляторами и встроенным аккумулятором для работы без внешнего источника питания.

Охлаждающий кулер WEKOME. Недорогая модель с пластиной, чья температура опускается до 4°C. Крепится на клипсе.

Nubia RedMagic Cooler 4 Pro. Мощная модель на клипсе с охлаждающей пластиной, чья температура опускается до -7°C.

Кулеры для телефона от Black Shark. Большое разнообразие моделей с охлаждающей пластиной, имеющих как магнитное крепление, так и клипсы. На странице представлены аксессуары разных поколений. Все подробности — в описании товара.

Если вы сможете подобрать хороший кулер для телефона, то реально сможете существенно снизить температуру корпуса и процессора, добившись стабильной частоты кадров. Но не возлагайте больших надежд даже на самые продвинутые модели, если устройство не удастся закрепить близко к чипсету.