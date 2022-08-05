Тут всё, что нужно знать об IMEI телефона: гарантия, поиск, защита

Что вас больше всего забавляет, когда вы смотрите на людей со смартфонами? Я, например, уже несколько лет пытаюсь ответить себе на вопрос, почему некоторые из них даже по прошествии нескольких месяцев с момента покупки нового гаджета не рискуют снять наклейку с IMEI со спинки устройства. Мотивация у таких пользователей разная: одни объясняют свое решение ленью или попыткой сохранить «новизну» телефона, другие говорят о едва ли не сакральной значимости белого стикера. Попробуем разобраться, зачем нужна наклейка с IMEI, и можно ли ее снимать.

IMEI — что это на телефоне

Как правило, белый стикер на спинке телефона сопровождается информацией о месте производства устройства, дате его выпуска, а также демонстрирует IMEI. Последняя аббревиатура, которую можно расшифровать как «международный идентификатор мобильного оборудования», имеет особое значение, поскольку в 15-ти (а иногда и в 17-ти) цифрах она содержит сведения о:

национальном мобильном регуляторе, зарегистрировавшем устройство (1-2);

номере модели гаджета (3-8);

серийном номере смартфона (9-14).

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Последняя цифра представляет собой проверочный код, а все вместе это – IMEI, который привязан к каждому радиомодулю смартфона и, разумеется, является уникальным. Знание идентификатора может понадобиться вам в процессе проверки подлинности устройства, при его сдаче на гарантийное обслуживание, а в случае кражи IMEI позволяет определить местоположение гаджета, если он подключен к сети.

Если смартфон поддерживает работу двух SIM-карт, то и IMEI у вас будет два.

IMEI телефона — мифы

Существует несколько мифов относительно того, почему нельзя снимать наклейку IMEI со смартфона. Самый популярный заключается в том, что без белого стикера устройство якобы теряет право на гарантийное обслуживание, и пользователь не сможет вернуть его в магазин в случае неисправности. Подобное суждение не выдерживает никакой критики, так как IMEI привязан не к крышке смартфона, а к его радиомодулю. Поэтому сервисный центр имеет все необходимые возможности проверки идентификатора и без стикера.

Однако многие люди продолжают носить наклейку на телефоне, бережно прикрывая ее комплектным чехлом. Кто-то считает, будто испачканный после нескольких месяцев эксплуатации устройства стикер сохранит его новизну, а кто-то просто ленится несмотря на то, что ранее не поленился снять с гаджета транспортировочную пленку. В обоих случаях пользователь выглядит так же глупо, как человек, который никогда не снимает бирку с новой одежды (ведь с ней брюки будут выглядеть новее, не правда ли?). Но, в отличие от бирки, наклейка способна оставить некрасивый след на корпусе, если ее долго не снимать.

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Единственная трудность, с которой вы можете столкнуться, сняв несчастную наклейку с IMEI, – отказ магазина в возврате денежных средств в течение 7 дней с момента покупки, если телефон вам просто не понравился. И это все равно не значит, что первую неделю вы должны щеголять стикером с IMEI перед всеми прохожими. Можно снять наклейку и положить ее в коробку. Так будет даже надежнее, ведь товарный вид смартфона никоим образом не пострадает, да и бумажка с IMEI не испачкается.

Могут ли телефон найти по IMEI

Параллельно с мифом о сакральности стикера существует мнение, будто IMEI в чужих руках – беда для владельца телефона. Некоторые люди утверждают, что человек, знающий ваш идентификатор, может представиться владельцем устройства и заявить о краже в полицию. Тогда к вам пожалует Дядя Степа и заберет новый смартфон, потому что кто-то представился его настоящим хозяином и предоставил неопровержимое доказательство – IMEI.

А теперь подумайте, что действительно подтверждает ваше владение смартфоном: чек о покупке с номером банковской карты и коробка устройства или 15 цифр идентификатора. Ни один полицейский не примет заявление о краже, если кто-то просто сообщит ему IMEI. Напомню, идентификатор может пригодиться только для определения геолокации устройства, так как он привязан к радиомодулю, а никак не для подтверждения владения гаджетом. Но у мошенников есть другая методика, которая может потрепать ваши нервы, если вы забыли снять наклейку с IMEI.

Нередко владельцам поступает угроза, будто кто-то путем взлома внес идентификатор смартфона в базу краденных устройств, и вот-вот за вами приедет не то черный воронок, не то следователь с понятыми. Доверять такому человеку нужно не больше, чем первому освободившемуся оператору Сбербанка, поскольку у вас есть чек, подтверждающий покупку устройства. Но наклейку с IMEI нужно все-таки снять. Так на спинке смартфона не появится светлый квадрат, когда стикер отклеится сам по себе, и вам точно не придется тратить время и нервы на очередного мошенника.

Проверка IMEI — настройки телефона

Определить уникальный идентификатор смартфона позволяет не только наклейка на его крышке, но и другие источники. Похожий стикер с IMEI располагается на коробке смартфона. Также некоторые производители наносят его на каретку для SIM-карт. А еще не забывайте, что идентификатор привязан к радиомодулю, поэтому вся необходимая информация содержится в оболочке.

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Ознакомиться со своим идентификатором можно несколькими способами. Например, через инженерное меню, для попадания в который нужно несколько раз нажать на «Версию ядра» в разделе настроек «О телефоне». Но самым простым вариантом определения IMEI является ввод команды *#06# через номеронабиратель. В таком случае информация сразу же окажется на экране, и вам не придется копаться в инженерном меню.