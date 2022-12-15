Зачем нужен Mi аккаунт на Xiaomi и как его восстановить, если забыл пароль

Каждый владелец смартфона Xiaomi сталкивался с такой штукой как Mi аккаунт, но с высокой долей вероятности даже не задумывался, зачем он нужен. Понять таких людей можно. Создание учетной записи Xiaomi — это требование, чье соблюдение необходимо для выполнения некоторых сценариев при взаимодействии с устройством. Люди регистрируют профиль, а потом забывают и логин, и пароль. Подобное отношение приводит к тому, что в какой-то момент человек сталкивается с ограничениями при использовании смартфона. Чтобы этого не произошло с вами, предлагаю разобраться, для чего нужен Ми аккаунт, как его создать и можно ли удалить.

Mi аккаунт — что это

Mi account — это попытка Xiaomi заманить вас в собственную экосистему. Учетная запись китайского производителя смартфонов существуют отдельно от профиля Гугл и никак не связана с ним. В то же время регистрация Ми аккаунта дает несколько едва ощутимых преимуществ:

место в облачном сервисе Mi Cloud;

участие в обсуждениях Xiaomi Community;

синхронизация фитнес-браслетов и смарт-часов Xiaomi через приложение Mi Fitness;

разблокировка загрузчика для последующей перепрошивки;

доступ к другим сервисам, которые неактуальны в России.

Также мне доводилось слышать, что якобы без Mi account невозможно скачивать темы из фирменного магазина или устанавливать обновления прошивки через настройки телефона. Специально вышел из учетной записи — все это можно делать и без нее. И зачем же она нужна?

По сути, только для подключения фитнес-браслета и перепрошивки смартфона. Для большинства из вас это точно не играет важной роли. Однако Xiaomi так настойчиво предлагает пользователю регистрацию Ми аккаунта в стандартных приложениях, что в какой-то момент ему приходится сдаться.

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Как создать Mi аккаунт

Чтобы создать Mi аккаунт, вам нужно либо наткнуться на предложение зарегистрировать профиль в одном из стандартных приложений на Xiaomi, либо перейти в одноименный раздел настроек телефона, либо посетить специальную страницу. Затем действуйте по инструкции:

Выберете регион. Укажите адрес электронной почты или номер телефона. Введите капчу. Придумайте пароль. Нажмите кнопку «Отправить». Если вы регистрировали аккаунт с использованием почты, то перейдите по ссылке из ответного письма. При создании учетной записи по номеру телефона для подтверждения требуется ввести код из СМС или отправить сообщение на указанный номер.

Уже не помню, когда я создал свой Ми аккаунт, поэтому решил повторить эту процедуру снова, зарегистрировав еще один профиль. Вынужден отметить, что об удобстве пользователей Xiaomi будто и не думает: капчу сложно разобрать; вместо кода подтверждения порой поступает звонок, а на обратном конце провода аудиобот слишком быстро произносит цифры; на каждом шаге регистрации возможен вылет.

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Если вам удалось вынести все тяготы и лишения Mi-фана, вы сможете выполнить вход в Ми аккаунт через любой из фирменных сервисов Xiaomi или при помощи настроек. Учетная запись автоматически подгрузится во всех приложениях компании, которые вы используете на своем смартфоне.

Забыл пароль Ми аккаунта — что делать

Увы, после регистрации учетной записи Xiaomi большинство пользователей о ней сразу забывает. Поэтому так часто приходится слышать рассказы, что человек забыл Ми аккаунт, а теперь не может войти. К счастью, есть способ восстановления доступа:

На странице входа или в разделе настроек «Mi аккаунт» нажмите кнопку «Забыли пароль». Введите адрес электронной почты или номера телефона, привязанного к профилю. Подтвердите подлинность владения аккаунтом переходом по ссылке из письма или отправкой СМС на указанный номер. Придумайте новый пароль.

Надеюсь, вам-таки удастся восстановить Ми аккаунт. Но, как показывает практика, недостатки интерфейса сильно мешают это сделать, из-за чего приходится повторять попытку снова и снова.

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Как разблокировать Ми аккаунт

Наверное, вы знаете о том, что такое сброс настроек телефона. Обычно его выполняют для подготовки устройства к перепродаже или для быстрого удаления данных. В процессе отката на Xiaomi смартфон спросит вас, от какой информации нужно избавиться. Если вы не отметите Mi аккаунт, то при следующем включении понадобится снова авторизоваться в учетной записи.

Представляете, как удивляются люди, которые покупают Xiaomi с рук, а при попытке запуска видят сообщение «Устройство заблокировано»? Для восстановления доступа необходима разблокировка Ми аккаунта. Нажмите кнопку «Активировать устройство» и введите пароль от учетной записи, привязанной к этому телефону.

Если не помните пароль, то сброс Ми аккаунта придется выполнить на другом смартфоне или компьютере, перейдя на страницу восстановления. Ну а там действуйте по инструкции, изложенной в предыдущем пункте материала. Далее останется войти в учетную запись на заблокированном телефоне с использованием нового пароля. Не смогли решить проблему? Тогда обращайтесь в службу поддержки Xiaomi по телефону 8-800 775-66-15 или пишите на почту service.ru@xiaomi.com.

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Как удалить Ми аккаунт

Все трудности, описанные выше, заставляют задаться вопросом, как удалить Ми аккаунт. Вот, что для этого нужно сделать:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Mi аккаунт». Авторизуйтесь, если не сделали это ранее. Откройте вкладку «Справка», а затем — «Удалить аккаунт». Нажмите кнопку «Удалить аккаунт Xiaomi» и подтвердите свое действие отправкой СМС на указанный номер или переходом по ссылке из письма, которое придет на e-mail.

Если смартфона Xiaomi нет на руках, то сначала войдите в Mi аккаунт на сайте компании, после чего откройте страницу удаления и подтвердите свое действие. Но я бы не рекомендовал полностью избавляться от профиля. Просто откройте настройки учетной записи и нажмите кнопку «Выйти», чтобы отвязать Ми аккаунт на Xiaomi.