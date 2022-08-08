Как подключить Mi Band к телефону и правильно настроить его

Фитнес-трекер Mi Band – один из самых популярных гаджетов компании Xiaomi. Им пользуются даже те люди, которые никогда бы не взяли в руки смартфон китайского бренда. Подобная популярность объясняется простотой носимого аксессуара и его функциональностью в соотношении с невысокой ценой. Чтобы получить доступ ко всем возможностям браслета, необходимо подключить Mi Band к телефону. Далее расскажем о том, как это можно сделать, и что понадобится для сопряжения.

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Приложение для Mi Band

Несмотря на то, что фитнес-трекер Xiaomi является типичным представителем беспроводных Bluetooth-устройств, его нельзя подключить к телефону без помощи вспомогательного софта. Браслету необходимо специальное приложение для настройки, обработки пользовательской информации и своевременного обновления прошивки. В 2022 владельцы смарт-браслетов обнаружили, приложение Mi Fit пропало с их смартфонов и забили тревогу. Но повода для паники не было. Просто его место заняли два других приложения, которые могут использоваться для сопряжения всех фитнес-трекеров Xiaomi:

Zepp Life (ранее – Mi Fit). Приложение, которое пришло на смену Mi Fit в ходе обновления до версии 6.0.0. Zepp Life выглядит точно так же, как и его предшественник, а среди поддерживаемых устройств есть все экосистемные продукты Xiaomi, включая старый Mi Band 4 и новый Mi Band 7, а еще умные кроссовки и весы.

Mi Fitness (ранее – Xiaomi Wear). Основное приложение для подключения браслетов Mi Smart Band. Характеризуется обновленным интерфейсом и ограниченным перечнем поддерживаемых устройств. На данный момент к Mi Fitness можно подключить только Mi Band 6 или Mi Band 7, однако со временем список будет пополняться.

Оба приложения доступны в Google Play, а еще у них схожий набор функций. Они позволяют не только выполнить первое подключение одного из браслетов Mi Band, но и осуществить дальнейшую настройку гаджета, выбрав понравившийся циферблат или отрегулировав работу датчика ЧСС. При этом Zepp Life и Mi Fitness отличаются внешне и обладают разными списками поддерживаемых устройств. Если вы пользуетесь одним из старых браслетов Xiaomi, то более предпочтительным выглядит первое приложение. При наличии Mi Smart Band 6 или Smart Band 7 стоит сразу выбирать Mi Fitness.

Как подключить Mi Band

Несмотря на то, что большинство фитнес-трекеров Mi Band может работать без смартфона, для первой настройки вам все равно понадобится вспомогательное устройство. Как минимум, для обновления прошивки. Чтобы подключить Mi Band, необходимо установить на телефон Zepp Life или Mi Fitness и действовать по инструкции:

Убедитесь, что Mi Band заряжен.

Запустите приложение, разместив браслет в непосредственной близости от смартфона.

Войдите в Mi-аккаунт или в любую другую учетную запись (например, Google).

Выдайте приложению все запрашиваемые разрешения, а также активируйте на телефоне Bluetooth и GPS.

Перейдите в раздел «Профиль».

Нажмите кнопку «Добавить устройства».

Выберите «Браслет».

Поднесите смартфон к фитнес-трекеру и дождитесь, когда на экране Mi Band появится уведомление.

Нажмите галочку на экране Mi Band, чтобы подтвердить сопряжение.

Также стоит заметить, что новые модели фитнес-трекера, начиная с Xiaomi Smart Band 6, могут подключаться через QR-код. Он появится на экране браслета сразу после первого включения, а вам после выполнения седьмого шага понадобится выбрать опцию «Браслет имеет QR-код» и навести объектив камеры смартфона на дисплей аксессуара.

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Рассмотренная выше инструкция актуальна для приложения Zepp Life (Mi Fit). Если вы решите воспользоваться программой Mi Fitness, то сможете выполнить сопряжение похожим способом, но вам не придется входить в Mi-аккаунт или проходить авторизацию в другой учетной записи:

Включите браслет и разместите его рядом со смартфоном.

Запустите Mi Fitness и выберите регион.

Нажмите кнопку «+» на главном экране приложения.

Выберите опцию «Добавить устройство».

Дождитесь обнаружения браслета и нажмите на его название для завершения настройки.

Если фитнес-трекер не отображается, подключите его вручную, нажав на кнопку «Добавить модель».

Теперь остается выбрать модель своего браслета и завершить сопряжение.

В дальнейшем фитнес-трекер будет автоматически подключаться к смартфону и передавать данные при условии, что на мобильном устройстве активирован датчик Bluetooth.

Настройка Mi Band

После первого подключения фитнес-трекера Xiaomi к телефону вы можете свободно пользоваться браслетом, не переживая о том, что аксессуар забудет подсчитать шаги или сожженные калории. Но при желании можно выполнить дополнительную настройку гаджета. Для этого вам понадобится подключить Mi Band к смартфону через Zepp Life или Mi Fitness, а затем – выбрать его в разделе «Устройства».

В разделе настроек будет доступен выбор циферблата, регулировка параметров разблокировки экрана и измерения пульса. Также здесь представлен ряд дополнительных опций. Например, через приложение можно найти браслет, если он затерялся в квартире. Кроме того, есть возможность проверки наличия обновлений или изменения региона для определения погоды.

Не подключается Mi Band

Фитнес-трекер Xiaomi отличается простотой в эксплуатации, однако у некоторых пользователей могут возникнуть проблемы в процессе его сопряжения со смартфоном. Если у вас не подключается Mi Band, сделайте следующее:

Убедитесь, что браслет заряжен. В качестве профилактики подключите его к источнику питания.

Проверьте активацию Bluetooth и GPS на телефоне, после чего повторите сопряжение.

Убедитесь, что фитнес-трекер не подключен к другому смартфону. При необходимости отключите его в принудительном порядке через Zepp Life или Mi Fitness.

Mi Band был настроен на вашем телефоне, но теперь не определяется, то вновь стоит попробовать отключить его, а затем – настроить заново.

В крайнем случае выполните сброс настроек Mi Band.

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Если ни один из предложенных вариантов не помог, попробуйте подключить браслет к другому смартфону, чтобы понять, в чем заключается проблема: в телефоне или аксессуаре. Если Mi Band не удаётся подключить даже к другим устройствам, то с высокой долей вероятности ваш фитнес-трекер неисправен, и проблему не удастся решить без обращения в сервисный центр.

Как сбросить Mi Band

Одной из крайних мер при решении проблем, связанных с подключением фитнес-трекера Xiaomi, является сброс настроек Mi Band. Эту операцию можно выполнить без обращения к смартфону, сделав следующие:

Отключите браслет от телефона, если ранее было настроено сопряжение.

Откройте раздел настроек через меню фитнес-трекера (может скрываться во вкладке «Дополнительно»).

Выберите опцию «Сброс настроек».

Подтвердите выполнение операции.

После сброса остается еще раз попробовать подключить Xiaomi Smart Band к телефону, воспользовавшись стандартной инструкцией. Скорее всего, при новом сопряжении вам придется подождать несколько минут, прежде чем браслет обновится до последней версии прошивки.