Что такое учётная запись в телефоне на Android

Вы уверены, что хорошо знаете свой смартфон? Думаю, что до известной степени да. Другое дело, что степени той самой известности у каждого из нас разные. Поэтому то, что для одних является чем-то сродни высшей математике, для других – полнейший примитивизм. Это касается в том числе такого понятия, как учётная запись. Очень многие сталкиваются с непониманием, когда видят, что у их смартфона тоже есть учётная запись. Во всяком случае, о непонимании того, что это и зачем нужно, свидетельствуют запросы в Google. А наша задача – восполнить недостающие знания.

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Учётная запись, или аккаунт – это ваша личная страничка, информация на которой позволяет смартфону или веб-сервисам, которые вы используете, опознать вас при входе. Если у вас смартфон на Android – а я в этом не сомневаюсь, — учётная запись будет от Google, потому что сама операционка принадлежит этой компании. Однако могут быть и исключения, например, на устройствах без сервисов Google.

Зачем нужна учетная запись в телефоне

Учётная запись Google является своего рода способом авторизации и в системе смартфона, и в различных веб-сервисах, которыми вы пользуетесь, фактически исполняя роль виртуального паспорта:

Google Play

Google Pay

Gmail

Google Фото

Google Drive

Google Duo

Google Maps

Google One

YouTube

Телефон пишет, что недостаточно места, но оно есть. Вот решение проблемы.

На самом деле их намного больше. Просто, если перечислять все, не хватит и целой страницы. Но авторизация – это не самое главное. Почти любой сервис Google или стороннее приложение можно использовать и без учётной записи. А прелесть самих учётных записей заключается, как ни странно, в синхронизации данных.

Например, если вы смотрите YouTube или ищете что-то в Google Chrome, не залогинившись, то история просмотра не сохранится. А ведь очень удобно, чтобы она сохранялась, потому что впоследствии это позволит вам получить доступ к ней на других устройствах, будь то планшет, компьютер или другой смартфон. Этой цели и служит учётка.

Как сменить учетную запись на Android

Впрочем, учётная запись необязательно должна быть общей для всех сервисов. Перейдите в «Настройки» — «Пользователи и аккаунты» и убедитесь в этом. Допустим, мне удобно, чтобы в YouTube у меня был индийский профиль, через который я оплачиваю подписку по индийской цене, а в остальных приложениях – российский.

Ничто не мешает мне просто подключить в нужном приложении вспомогательный аккаунт, а в других оставить исходный. Если в настройках системы приложение не позволяет сменить аккаунт, это можно сделать в настройках самого приложения.

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Однако не нужно путать понятия учётной записи и профиля. Если учётная запись имеет облачную природу и служит для накапливания и синхронизации данных, то профиль – это чуть менее виртуальная штука. Профиль включает в себя настройки устройства для конкретного пользователя. Например, профиль позволяет использовать один и тот же аппарат нескольким людям, не позволяя их данным, хранящимся на встроенном накопителе, как-либо пересекаться.

Профиль может быть как постоянным, так и гостевым, причём владелец постоянного профиля может всячески контролировать манипуляции, которые выполняются на гостевом. Это очень удобно для родителей, которые дают свои смартфоны детям поиграть, но опасаются, что они случайно залезут не туда, куда им дозволено. Менять профили можно там же, где и учётные записи – в разделе «Пользователи и аккаунт» в настройках Android.