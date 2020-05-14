Как перестать бояться давать деньги в долг? Это приложение поможет

Немногие любят давать деньги в долг в основном по одной простой причине — даже если займ просит близкий друг или родственник, нет никакой гарантии, что долг вернут в полном объеме. Если вы, конечно, не Дон Корлеоне, который точно уверен, что по итогу все равно получит свое. Для большинства денежный долг становится настоящей проблемой, ведь в случае чего взыскать деньги сложно, не имея при себе какой-либо юридически значимый договор. Обычные банковские приложения здесь мало чем помогут: максимум вы сможете доказать, что перевод действительно был. А вдруг это подарок? Для решения этой проблемы и других вопросов денежного характера в Google Play появилось специальное приложение.

С помощью Lendsbay можно обратиться к друзьям с просьбой одолжить определенную сумму денег или самому помочь решить денежные вопросы знакомых. Пользоваться им очень просто: регистрируетесь с помощью SMS, затем приложение сканирует список контактов, и после этого вы можете обратиться за займом к любому из них (или они могут попросить помощи у вас). Чтобы дать в долг, достаточно выбрать нужного человека в контактах, ввести сумму, срок, процент (при наличии) и формат погашения — как именно вы хотите, чтобы вам вернули деньги.

Преимущество такого решения в том, что каждая сторона может предложить свои условия. Например, вы хотите дать в долг без процентов, а друг настаивает на небольшом, но проценте. Если итоговые условия всех устраивают, можно оформить займ. А для подстраховки создать договор займа, который будет подписан обеими сторонами посредством простой электронной подписи. Этот договор имеет юридическую силу в соответствии с законодательством, поэтому если у заемщика возникнут какие-то проблемы, у вас будет на руках необходимый документ.

Приложение удобно тем, что если вы оформляете займ с его помощью, нет надобности постоянно писать другому человеку и узнавать, когда он сможет вернуть долг. Если даже не подписывать договор (вдруг вы очень доверяете другому человеку), оно само присылает все необходимые уведомления и напоминания и фиксирует все условия и погашения – что гарантирует обеим сторонам исполнение обязательств в полном объеме.

Таким же образом можно самому попросить в долг — ввести сумму, процент, условия погашения и человека, к которому хотите обратиться. Когда вы придете к соглашению, деньги появятся на банковской карте. Все довольно просто и удобно.

В приложении есть даже встроенная рейтинговая система, которая основана на отзывах пользователей по каждому заемщику. Обратился вот к вам знакомый с просьбой дать деньги в долг, а вы открыли его профиль и посмотрели, что он не слишком добросовестный заемщик. Здесь лучше несколько раз подумать, прежде чем одалживать даже небольшую сумму с договором такому человеку. Разработчики обещают, что в следующей версии вообще можно будет за дополнительную плату посмотреть свой рейтинг, основанный на данных бюро кредитных историй.

Еще одна функциональность Lendsbay — напоминания о других ваших долгах. Например, у меня есть ипотека и кредитная карта, и если платежи по ипотеке я всегда вношу вовремя, то вот с кредитной картой периодически случаются просрочки. Льготный период без процентов большой, и за пару месяцев может вылететь из головы, что нужно вернуть деньги на кредитку. Можно добавить информацию о своих кредитах в приложение, и при выборе даты и суммы приложение напомнит о предстоящей дате оплаты за 3 дня и в день платежа. Так точно не пропустишь день погашения и избавишь себя от просрочек и неприятных санкций в виде пени (а по кредиткам они очень большие).

Кстати, таким образом можно отслеживать свое финансовое положение. Я знаю многих людей, которые понаберут кредитов, а потом не могут их отдать, поскольку не способны адекватно оценить свои денежные возможности. А если бы добавили все кредиты в приложение, в следующий раз уже не стали бы брать еще один, а сначала погасили предыдущий.

Разработчики обещают, что в следующей версии вообще можно будет получать займы у других пользователей приложения Lendsbay, даже если их нет в ваших контактах. Оно объединит инвесторов и заемщиков, создав удобный финансовый инструмент прямо у них в кармане. Не придется обращаться в банки или сомнительные кредитные организации — ознакомились с информацией друг о друге, обсудили условия, подписали договор. Так можно будет быстро получить финансирование в случае необходимости, возможно, даже под меньший процент, чем в других организациях. А инвесторы смогут получить выгодной процент по займу, отличный от существующих условий по вкладам.

За счет того, что приложение доступно не только на Android, но и на iOS, у него довольно большая пользовательская база. Конечно, вы можете рассказать о нем своим друзьям и родственникам, чтобы у них тоже была возможность обмениваться деньгами в случае необходимости. Все-таки в сфере долговых отношений между людьми неудобств и сложностей пока хоть отбавляй, и стоит помочь в развитии таким приложениям, которые пытаются стимулировать общий рост финансовой культуры и ответственное финансовое поведение.

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