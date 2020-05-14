Как перестать бояться давать деньги в долг? Это приложение поможет

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AndroidInsider.ru 0

Немногие любят давать деньги в долг в основном по одной простой причине — даже если займ просит близкий друг или родственник, нет никакой гарантии, что долг вернут в полном объеме. Если вы, конечно, не Дон Корлеоне, который точно уверен, что по итогу все равно получит свое. Для большинства денежный долг становится настоящей проблемой, ведь в случае чего взыскать деньги сложно, не имея при себе какой-либо юридически значимый договор. Обычные банковские приложения здесь мало чем помогут: максимум вы сможете доказать, что перевод действительно был. А вдруг это подарок? Для решения этой проблемы и других вопросов денежного характера в Google Play появилось специальное приложение.

в сфере долговых отношений между людьми неудобств и сложностей пока хоть отбавляй

С помощью Lendsbay можно обратиться к друзьям с просьбой одолжить определенную сумму денег или самому помочь решить денежные вопросы знакомых. Пользоваться им очень просто: регистрируетесь с помощью SMS, затем приложение сканирует список контактов, и после этого вы можете обратиться за займом к любому из них (или они могут попросить помощи у вас). Чтобы дать в долг, достаточно выбрать нужного человека в контактах, ввести сумму, срок, процент (при наличии) и формат погашения — как именно вы хотите, чтобы вам вернули деньги.

Регистрация по телефону, можно защитить приложение паролем

Преимущество такого решения в том, что каждая сторона может предложить свои условия. Например, вы хотите дать в долг без процентов, а друг настаивает на небольшом, но проценте. Если итоговые условия всех устраивают, можно оформить займ. А для подстраховки создать договор займа, который будет подписан обеими сторонами посредством простой электронной подписи. Этот договор имеет юридическую силу в соответствии с законодательством, поэтому если у заемщика возникнут какие-то проблемы, у вас будет на руках необходимый документ.

Все условия займа выставляете вы сами

Приложение удобно тем, что если вы оформляете займ с его помощью, нет надобности постоянно писать другому человеку и узнавать, когда он сможет вернуть долг. Если даже не подписывать договор (вдруг вы очень доверяете другому человеку), оно само присылает все необходимые уведомления и напоминания и фиксирует все условия и погашения – что гарантирует обеим сторонам исполнение обязательств в полном объеме.

После того, как займ одобрят, можно подписать договор

Таким же образом можно самому попросить в долг — ввести сумму, процент, условия погашения и человека, к которому хотите обратиться. Когда вы придете к соглашению, деньги появятся на банковской карте. Все довольно просто и удобно.

Дать в долг тоже очень удобно

В приложении есть даже встроенная рейтинговая система, которая основана на отзывах пользователей по каждому заемщику. Обратился вот к вам знакомый с просьбой дать деньги в долг, а вы открыли его профиль и посмотрели, что он не слишком добросовестный заемщик. Здесь лучше несколько раз подумать, прежде чем одалживать даже небольшую сумму с договором такому человеку. Разработчики обещают, что в следующей версии вообще можно будет за дополнительную плату посмотреть свой рейтинг, основанный на данных бюро кредитных историй.

Рейтинговая система подскажет, стоит ли давать деньги тому или иному человеку

Еще одна функциональность Lendsbay — напоминания о других ваших долгах. Например, у меня есть ипотека и кредитная карта, и если платежи по ипотеке я всегда вношу вовремя, то вот с кредитной картой периодически случаются просрочки. Льготный период без процентов большой, и за пару месяцев может вылететь из головы, что нужно вернуть деньги на кредитку. Можно добавить информацию о своих кредитах в приложение, и при выборе даты и суммы приложение напомнит о предстоящей дате оплаты за 3 дня и в день платежа. Так точно не пропустишь день погашения и избавишь себя от просрочек и неприятных санкций в виде пени (а по кредиткам они очень большие).

Кстати, таким образом можно отслеживать свое финансовое положение. Я знаю многих людей, которые понаберут кредитов, а потом не могут их отдать, поскольку не способны адекватно оценить свои денежные возможности. А если бы добавили все кредиты в приложение, в следующий раз уже не стали бы брать еще один, а сначала погасили предыдущий.

Систем напоминаний поможет не пропустить важные платежи

Разработчики обещают, что в следующей версии вообще можно будет получать займы у других пользователей приложения Lendsbay, даже если их нет в ваших контактах. Оно объединит инвесторов и заемщиков, создав удобный финансовый инструмент прямо у них в кармане. Не придется обращаться в банки или сомнительные кредитные организации — ознакомились с информацией друг о друге, обсудили условия, подписали договор. Так можно будет быстро получить финансирование в случае необходимости, возможно, даже под меньший процент, чем в других организациях. А инвесторы смогут получить выгодной процент по займу, отличный от существующих условий по вкладам.

За счет того, что приложение доступно не только на Android, но и на iOS, у него довольно большая пользовательская база. Конечно, вы можете рассказать о нем своим друзьям и родственникам, чтобы у них тоже была возможность обмениваться деньгами в случае необходимости. Все-таки в сфере долговых отношений между людьми неудобств и сложностей пока хоть отбавляй, и стоит помочь в развитии таким приложениям, которые пытаются стимулировать общий рост финансовой культуры и ответственное финансовое поведение.

Скачать приложение Lendsbay

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