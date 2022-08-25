4 причины, почему я купил противоударный смартфон. Не жалею о своем выборе и вам советую

Лето — не только время скидок на смартфоны, но и период, когда многие производители выпускают новые модели, хоть и немного рискуют. Если вам надоел ваш старый телефон, и вы ищите надежный телефон с хорошими характеристиками, рекомендуем присмотреться к крутой новинке Doogee S89 — не просто защищенному смартфону, а настоящему флагману в своем сегменте. Устройство ждали давно: на данный момент, это топовый смартфон компании, который рассчитан не только на любителей экстремальных видов спорта, но и для простых горожан, которые выбирают недорогой телефон с хорошим железом. Вот 4 причины, почему я купил Doogee S89 и не жалею об этом.

Недорогой смартфон с хорошими характеристиками

Купить недорогой смартфон в 2022 довольно непросто: либо характеристики будут очень скромными, либо устройство будет работать под управлением старой версии Android и не получит обновлений. Оказывается, это не так: в Doogee S89 установили неплохой процессор MediaTek Helio P90 — восьмиядерный чип, работающий на частоте 2,2 ГГц. Возможно, не самый производительный, но для условного Genshin Impact, просмотра видео в 4К мне хватает ресурсов.

В быстродействии Doogee S89 можно только позавидовать: чип вкупе с 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X работает отлично. Приложения не приходится закрывать за собой: ресурсов хватает, чтобы держать в фоновом режиме несколько программ, среди которых есть Google Chrome с десятками вкладок, парочка игр и несколько мессенджеров. На мой субъективный взгляд, именно 8 Гб оперативки — наиболее оптимальный объём памяти для смартфона в 2022 году. Хранилище в смартфоне рассчитано всего на 128 Гб, но его можно расширить до 512 Гб за счет карты памяти.

Doogee S89 — мощный смартфон в плане автономности. Несмотря на местами прожорливый процессор и большой Full HD+ экран на 6,3 дюйма, батареи хватает на 18-19 часов, если пользуешься всем подряд, включая игры. Если быть менее активным и не отвлекаться на проверку уведомлений, то телефон проработает двое суток без подзарядки! Заряжается батарея на 12000 мА*ч довольно быстро — до 30% процентов всего за 45-50 минут с помощью комплектного адаптера на 65 Вт.

Как купить Doogee S89 дешево

Смартфон с хорошей камерой до 20000

Согласитесь, сейчас на рынке часто попадаются бюджетные смартфоны с хорошими камерами, но низкой производительностью, либо наоборот. В Doogee S89 разработчикам удалось этого избежать: в смартфоне установлена тройной модуль на 48 Мп, один из которых — тепловизор для ночного видения. Если для вас это необычная фишка, то для смартфонов Doogee это вполне обыденная функция. В дневное время камера делает отличные снимки в режиме HDR, которые даже обрабатывать не нужно.

Классно работает ночной режим: фотографии в темноте или при низкой освещенности получаются детализированными и также не требуют дополнительной обработки. По своим ощущениям, могу сказать, что в смартфоне удалось одновременно совместить и высокую производительность в приложениях, и достойную камеру, которая, скорее всего, порадует даже самых требовательных пользователей.

Красивый недорогой смартфон 2022

Вопреки расхожему мнению, мол, противоударный смартфон имеет скудный дизайн, Doogee S89 опровергает этот тезис: корпус выполнен из качественных материалов, не страдает от царапин, ударов, а резиновые вставки позволяют ему удобно лежать в руке и не выскальзывать словно мыло. Для дополнительной защиты можно использовать металлическую накладку: она не уродует смартфон, хоть и делает его чуть тяжелее.

Так что, несмотря на низкую цену, внешний вид Doogee S89 — эталон для любого другого устройства: все элементы на корпусе проработаны до мелочей, по краям есть надписи, а приятную ребристую кнопку включения и вовсе хочется нажимать почаще — почему до этого не додумались другие производители смартфонов, которые стоят в разы дороже?

Doogee S89 выделяется среди других смартфонов благодаря своей индикации на задней панели: производитель встроил туда «глаза Бэтмена», назвав фишку Doogee Eye. В настройках можно регулировать цвет этой необычной LED-подсветки, назначать ее на разные функции, начиная с входящего вызова и заканчивая светомузыкой. Короче, очень необычно и интересно. Самое главное — подсветка не режет глаз, не отвлекает и не портит внешний вид смартфона. Doogee S89 по-прежнему выглядит брутально, но теперь еще и очень аккуратно и лаконично.

Подробнее о Doogee S89

Какой смартфон на Андроиде выбрать

Как уже говорилось выше, покупка недорогого смартфона — своего рода авантюра, когда можно по незнанию купить телефон со старой версией Android. Doogee S89 по умолчанию имеет Android 12 и регулярно получает обновления. Так что, смартфон защищен от падений и влаги по самым серьезным стандартам IP68 и MIL-STD-810H, а также долго будет работать на актуальной версии операционной системы.

Похоже, сейчас и вправду отличное время купить Doogee S89 выгодно: производитель устроил небольшую распродажу, поэтому смартфон продается со скидкой 50%. Удобно и то, что акция распространяется даже на выгодные комплекты, в которые помимо самого телефона входят беспроводная зарядка, смарт-часы или адаптер на несколько устройств.

Купить Doogee S89 со скидкой

Устройство надо брать прямо сейчас, потому что дешевле уже не будет. Сам я купил его чуть ли не на 50% дороже, хотя телефон отрабатывает сумму сполна. У вас есть несколько дней, чтобы купить защищенный смартфон со скидкой — не тяните с покупкой, чтобы позже не кусать локти!