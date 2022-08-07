Бинго! Нашел самый мощный Андроид до 25 тысяч рублей

Помните, какой фурор произвел POCO X3 Pro в прошлом году? Тогда Xiaomi удалось сделать мощный смартфон с флагманским железом по цене среднебюджетника. Он оказался настолько популярным, что даже сейчас многие продолжают искать его в магазинах, но, к сожалению, с прилавков его уже почти размели. Однако Xiaomi просто не могла отказать себе в удовольствии сделать альтернативу, и сейчас полноправным убийцей флагманов в ее линейке является POCO X4 GT, который уничтожает не только конкурентов по схожей цене, но и POCO X3 Pro.

Частота обновления экрана

Кто-то считает, что телефон с повышенной частотой экрана – это маркетинговая уловка, никак не влияющая на ощущения от взаимодействия с гаджетом. Но почему-то каждый, кто хотя бы на пару минут включал режим 90 Гц или 120 Гц, больше не возвращается на привычную герцовку. Все дело в плавности, которая сглаживает недостатки MIUI, и заставляет даже среднебюджетник работать как флагман.

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В случае с POCO X4 GT производитель пошел дальше, установив IPS-матрицу с частотой обновления 144 Гц. Что-то похожее мы видели в Xiaomi 10T и 10T Pro, но это флагманские модели, а мы говорим о недорогом смартфоне в диапазоне 20-25 тысяч рублей. Ничего подобного на рынке нет, хотя разница между 120 Гц и 144 Гц вряд ли будет заметна даже в прямом сравнении.

Купить POCO X4 GT

POCO X4 GT – игровой телефон

Многие до сих пор хотят купить POCO X3 Pro, вспоминая о производительности его процессора Snapdragon 860. По этому показателю у него не было конкурентов тогда и нет сейчас. Конечно, если вынести за скобки POCO X4 GT, под капотом которого скрывается мощный камень Dimensity 8100. С небольшими оговорками его можно назвать флагманским решением. Во-первых, чипсет построен на актуальном техпроцессе 5 нм. Во-вторых, он имеет в своем распоряжении аж четыре ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,85 ГГц. Все это выливается в беспрецедентный уровень производительности для недорогого телефона, и даже более дорогие аналоги остаются позади.

Несмотря на то, что некоторые люди до сих пор боятся пересаживаться с Qualcomm на MediaTek, процессоры Dimensity полностью реабилитировали китайского производителя. Они меньше греются в сравнении с похожими процессорами Snapdragon, а потому в печку POCO X4 GT не превращается даже на высоких оборотах. Плюс ко всему он использует самые актуальные стандарты внутренней (UFS 3.1) и оперативной (LPDDR5) памяти.

Телефон с хорошей камерой

Требовать от POCO X4 GT прорыва в области мобильной фотографии, учитывая его стоимость, было бы наивно. Но, как минимум, он не ударил в грязь лицом, предложив 64-мегапиксельный сенсор Samsung GW1. Это одна из лучших матриц с подобным разрешением, которая характеризуется большим физическим размером (1/1.72 дюйма). Все это намекает на хорошую детализацию в сложных сценариях съемки, а если чего-то камере POCO X4 GT и не хватает, то только оптической стабилизации.

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Остальные сенсоры играют вспомогательную роль. Ширик на 8 Мп хорош днем, но ночью сливает любому флагману, а макро-модуль на 2 Мп иначе как заглушкой и не назовешь. Что касается фронтальной камеры, то POCO X4 GT предлагает 16-мегапиксельный сенсор. Его мы, к слову, уже видели в Redmi Note 10 Pro. Средний уровень и не больше.

Смартфон с мощной батареей

Внушительная производительность POCO X4 GT пересекается с аккумулятором на 5080 мАч. Это далеко не рекордный показатель, но его достаточно, чтобы переплюнуть POCO X3 Pro в комплексном тесте автономности SmartVisor. Если прошлогодний телефон позволяет непрерывно смотреть видео 12 часов, то новинка выдает более 14 часов при прочих равных.

Также не будем забывать о наличии в комплекте с POCO X4 GT блока питания на 67 Вт. Всего за 20 минут он заряжает телефон от 0% до 50%, а для полного восстановления энергии в общей сложности ему нужно 57 минут. Беспроводная зарядка предсказуемо не поддерживается. Но, скажите, кто ей пользуется?

POCO X3 Pro или POCO X4 GT – сравнение

На фоне POCO X3 Pro смартфон выглядит более привлекательным сразу по нескольким параметрам. Во-первых, он красивее. Просто посмотрите, как выглядел прошлогодний убийца флагманов POCO, и как смотрится новинка. Во-вторых, POCO X4 GT мощнее. Причем это касается не только синтетический тестов, но и повседневного использования. Тут нужно вновь поблагодарить производителя за переход на флагманский стандарт оперативной памяти LPDDR5.

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Купить POCO X4 GT

А еще новый телефон POCO получил усовершенствованную камеру, актуальный модуль Bluetooth 5.3 и 67-ваттный зарядный блок. Суббренду Xiaomi удалось сделать апгрейд по всем фронтам, но минусы у него, безусловно, есть. Например, реализация экрана, получившего уж слишком большой подбородок и вырез для фронтальной камеры. Производитель мог сделать дисплей более эстетичным, но ведь должно же быть у смартфона хоть что-то, к чему можно придраться. Не так ли?