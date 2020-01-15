Android-смартфоны в 2020 году предлагают огромное множество различных функций. Это и выдвижные камеры, и безграничные Waterfall-экраны, и потрясающие камеры, и удобные жесты в Android 10. Однако есть и те особенности, которых в современных Android-аппаратах нам не хватает.

Съёмная батарея

От съемных аккумуляторов отказывались постепенно еще с 2011 года. Одной из первых была компания HTC, которая предлагала unibody-корпус, выполненный из металла и софт-тач пластика. Лишь с выходом Galaxy S6 компания Samsung поддержала данный тренд. Съёмные аккумуляторы — полезная и нужная особенность, которой сегодня не хватает.

Литиевые аккумуляторы примерно через 2-3 года использования необходимо менять. По статистике, продажи смартфонов в мире сокращаются, а пользователи всё дольше пользуются определенным устройством, не прибегая к покупке нового аппарата. Это приводит к дискомфорту, связанному с необходимостью обращаться в сервисный центр для замены аккумулятора, так как сам телефон еще может работать отлично, и менять его на другой особого смысла не бывает.

Ремонтопригодность важна

Необходимость замены аккумулятора прямо связана с ремонтопригодностью устройства. Старые смартфоны даже при отсутствии возможности заменить аккумулятор имели удобную и понятную конструкцию, из-за чего самостоятельная замена вышедших из строя деталей не приводила к трудностям. Например, одним из моих устройств до сих пор является старый iPhone 6. За всё время использования мне пришлось самостоятельно два раза заменить аккумулятор, а также один раз заменить Lightning-разъем. Всё это мне удалось произвести самостоятельно просто потому, что старые iPhone имеют понятную и легкую внутреннюю конструкцию.

Уникальные фишки

Современные смартфоны стали однообразными и похожими друга на друга. Мало того, что внешне все они выглядят практически одинаково, так производители к тому же не решаются предлагать уникальные особенности, ради которых люди будут покупать их устройства. В качестве примера можно рассмотреть LG G5. Компания предлагала съемные модули, включая динамик от Bang&Olufsen и модуль камеры. К тому же вместе с модулем можно было заменить аккумулятор.

Можно привести в пример и Motorola. Она в 2014 году представила Moto X второго поколения, задняя крышка которого могла быть выполнена из кожи или дерева. Именно таких уникальных особенностей в сегодняшних устройствах не хватает. Нам предлагают мощное железо, хорошие камеры и дисплеи, но ничего того, что может по настоящему заинтересовать.

Разнообразный дизайн

Это частично связано с предыдущим пунктом, но давайте посмотрим на то, как выглядят все современные телефоны. Можно легко понять, что производители обленились и перестали предлагать нам что-то своё. Единственная компания, которой удается придерживаться своего стиля, это, вероятно, Apple. Безрамочные iPhone имеют строгий и не похожий на остальные телефоны дизайн. Если же взять Huawei, Xiaomi и Samsung, всех их телефоны выглядят практически одинаково и неинтересно, к тому же, на мой взгляд, дёшево.

Отсутствие наушников в комплекте

Современные устройства не имеют наушников в комплекте, и это стало нормой для всего рынка, а не только для бюджетных телефонов. К тому же отсутствие 3,5-мм разъема под наушники заставляет покупателя отказаться от своих старых наушников в пользу новых беспроводных, стоимость которых может превышать 10 тысяч рублей.

Стойкость

Новые аппараты выполнены из стекла как спереди, так и сзади. А некоторые имеют waterfall-дисплеи, которые заходят за границы передней панели, занимая торцы по периметру. Это привело к тому, что на Avito сотни объявлений о продаже тех же флагманов Galaxy, экраны которых сломаны. Замена такого дисплея слишком дорога, поэтому владельцам аппаратов легче от них избавиться.

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Именно поэтому, на мой взгляд, производителям стоит серьезнее подойти к вопросу прочности своих телефонов, так как стоимость ремонта порой может составлять половину от стоимости самого телефона, что не очень приятно.

А каких особенностей старых телефонов в современных смартфонах не хватает нашим читателям? Мнением делитесь в комментариях и не забывайте о том, что у нас есть канал с новостями в Телеграм.