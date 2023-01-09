Этот противоударный смартфон долго не разряжается и не глючит. Лучше купить его вместо обычного Андроида

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Иван Герасимов 0

Принято считать, что противоударные смартфоны имеют лишь яркую внешность и надежный корпус, а вот с железом у них есть определенные проблемы. Как правило, производители делают ставку на надежность устройств, поэтому защищенным телефонам достается весьма посредственная начинка. Но из всех правил есть исключения: недавно вышел смартфон Blackview 9200 с шикарным дизайном, отличной камерой и производительным процессором: получился он настолько качественным, что его можно смело назвать флагманом в своем классе. А за счет некоторых характеристик он даже не хуже обычных среднебюджетных телефонов. Рассказываем, чем хорош Blackview 9200 и стоит ли его покупать.

Этот противоударный смартфон долго не разряжается и не глючит. Лучше купить его вместо обычного Андроида. Blackview выпустила новый смартфон, который вам точно понравится. Фото.

Blackview выпустила новый смартфон, который вам точно понравится

Мощный защищенный смартфон

Обычно противоударные смартфоны не могут похвастаться высокой производительностью, но в Blackview 9200 эта проблема решена: он получил мощный восьмиядерный чип MedaiTek Helio G96. Благодаря ему смартфон спокойно набирает в AnTuTu почти 352 000 очков. Это далеко от топовых Android-флагманов, но означает, что вы без проблем сможете запускать любые приложения и даже тяжелые игры вроде Call of Duty. Для сравнения: недорогие защищенные смартфоны года были далеки от таких результатов.

Мощный защищенный смартфон. Новый противоударный Blackview получил производительный процессор — это большая редкость. Фото.

Новый противоударный Blackview получил производительный процессор — это большая редкость

В Blackview 9200 установлено 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4X с возможностью добавления еще 6 Гб из постоянной памяти. Кстати, встроенное хранилище — целых 256 Гб, не считая поддержки карт памяти до 1 Тб, что довольно много для смартфона такого класса. У аналогов показатель лишь в редких случаях достигает 512 Гб.

Купить Blackview BV9200

Какой противоударный смартфон лучше

Blackview 9200 — защищенный телефон с тонкими рамками вокруг экрана, что довольно непривычно видеть в этом классе. Такое ощущение, будто телефон спрятали в качественный противоударный чехол. При этом толщина составляет 13,66 мм, а вес — 310 г, но по внешнему виду так и не скажешь!

Какой противоударный смартфон лучше. Blackview получился довольно тонким и компактным. Фото.

Blackview получился довольно тонким и компактным

Оранжевых вставок не так много: обрамление вокруг экрана, кнопка включения и парочка элементов на задней крышке. Довольно скромно по меркам смартфонов этого уровня, которые пестрят подобными элементами.

Несмотря на это, грани Blackview выполнены из металла, а края защищены прорезиненными вставками. Новый противоударный смартфон сертифицирован сразу по трем стандартам: IP68, IP69K, а также MIL-STD-810H, что позволит ему выжить и при падении с высоты 1,2 метра, при попадании воды или пыли.

Купить Blackview BV9200

Защищенный смартфон с отличными характеристиками

На самом деле, смартфон Blackview BV9200 — это улучшенная версия Blackview BV5200 Pro. Его характеристики серьезно улучшены, а устройство превратили практически во флагман в своем классе.

Blackview BV9200Blackview BV5200 Pro
Экран6,6 дюйма, 90 Гц, Gorilla Glass 56,1 дюйма, Gorilla Glass 5
Основная камера50 МП + 8 МП + 0.3 МП13МП + 0.3МП
Фронтальная камера16 МП8 МП
ПроцессорMedaiTek Helio G96MediaTek Helio G35
Память8/2564/64
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка66 Вт10 Вт

В частности, новинка получила увеличенный экран с 6.1 до 6.6 дюйма, а еще в нем появилось разрешение 2К и 90 Гц. Дисплей защищен покрытием Gorilla Glass 5 вместо третьего поколения у предыдущей версии. При этом экран соответствует нормам TÜV Rheinland Low Blue Light: это значит, что излучение синего света в норме, поэтому смартфон безопасен для глаз. Плотность пикселей составляет 400 ppi, а яркость — 480 нит.

Защищенный смартфон с отличными характеристиками. Новый Blackview имеет серьезные характеристики, которых порой не встретить даже в обычных смартфонах. Фото.

Новый Blackview имеет серьезные характеристики, которых порой не встретить даже в обычных смартфонах

Blackview BV9200 имеет мощную батарею на 5000 мА*ч: емкость осталась прежней, но теперь новинка поддерживает быструю зарядку по кабелю с мощностью 66 Вт и беспроводную — на 30 Вт. А еще смартфон можно использовать в качестве повербанка, так что, в походе он вам точно пригодится!

Купить Blackview BV9200

Если Blackview BV5200 имел один динамик, то у BV9200 — целых два да еще и от Harman Kardon. С одной стороны — зачем он там нужен? С другой, учитывая специфику смартфона, его элементарно не стыдно использовать вместо колонки где-нибудь на природе. На самом деле, звуковые режимы работают по-разному в приложениях благодаря интеллектуальной настройке звука: вы заметите разницу в играх, при прослушивании музыки или просмотре фильмов.

Смартфон с хорошей камерой

Обычно в противоударных смартфонах о камере сказать особо нечего: она годится для видеозвонков или селфи, но пытаться сделать на нее хорошие снимки — бесполезное занятие. Но Blackview BV9200 — исключение из правил: фронталка у него рассчитана на 16 Мп, а основная камера состоит из трех модулей на 50 Мп, 8 Мп и 0.3 Мп.

Смартфон с хорошей камерой. Смартфон Blackview защищен по всем известным стандартам, поэтому за его работоспособность можно не переживать. Фото.

Смартфон Blackview защищен по всем известным стандартам, поэтому за его работоспособность можно не переживать

Объективы от Samsung, безусловно, хороши, но важно помнить и об искусственном интеллекте: камера хорошо размывает фон на портретных снимках, улучшает неровности кожи и использует ночной режим при съёмке в темноте. Делать фотографии можно и при неблагоприятных погодных условиях, и под водой.

Купить Blackview BV9200

Какой противоударный телефон купить

Какой противоударный телефон купить. Смартфон стоит дороже аналогов, но его вам хватит явно не на один год. Фото.

Смартфон стоит дороже аналогов, но его вам хватит явно не на один год

Blackview BV9200 — один из первых смартфонов 2023 года. Он уже доступен для заказа, но цена вас может удивить: обычно противоударные телефоны стоят заметно дешевле, но и их производительность оставляет желать лучшего. Но если по каким-то причинам вы хотите купить защищенный смартфон вместо обычного, то Blackview BV9200 будет идеальным вариантом.

Купить Blackview BV9200

В него по умолчанию установлена оболочка Doke OS 3.1, основанная на Android 12 — простая и удобная в управлении. Как правило, смартфоны Blackview получают обновления Android несколько лет подряд, в отличие от конкурентов, на которые приходят апдейты лишь раз. Поэтому шансы, что защищенный смартфон превратится в кирпич, практически нулевые.

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