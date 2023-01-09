Этот противоударный смартфон долго не разряжается и не глючит. Лучше купить его вместо обычного Андроида

Принято считать, что противоударные смартфоны имеют лишь яркую внешность и надежный корпус, а вот с железом у них есть определенные проблемы. Как правило, производители делают ставку на надежность устройств, поэтому защищенным телефонам достается весьма посредственная начинка. Но из всех правил есть исключения: недавно вышел смартфон Blackview 9200 с шикарным дизайном, отличной камерой и производительным процессором: получился он настолько качественным, что его можно смело назвать флагманом в своем классе. А за счет некоторых характеристик он даже не хуже обычных среднебюджетных телефонов. Рассказываем, чем хорош Blackview 9200 и стоит ли его покупать.

Мощный защищенный смартфон

Обычно противоударные смартфоны не могут похвастаться высокой производительностью, но в Blackview 9200 эта проблема решена: он получил мощный восьмиядерный чип MedaiTek Helio G96. Благодаря ему смартфон спокойно набирает в AnTuTu почти 352 000 очков. Это далеко от топовых Android-флагманов, но означает, что вы без проблем сможете запускать любые приложения и даже тяжелые игры вроде Call of Duty. Для сравнения: недорогие защищенные смартфоны года были далеки от таких результатов.

В Blackview 9200 установлено 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4X с возможностью добавления еще 6 Гб из постоянной памяти. Кстати, встроенное хранилище — целых 256 Гб, не считая поддержки карт памяти до 1 Тб, что довольно много для смартфона такого класса. У аналогов показатель лишь в редких случаях достигает 512 Гб.

Купить Blackview BV9200

Какой противоударный смартфон лучше

Blackview 9200 — защищенный телефон с тонкими рамками вокруг экрана, что довольно непривычно видеть в этом классе. Такое ощущение, будто телефон спрятали в качественный противоударный чехол. При этом толщина составляет 13,66 мм, а вес — 310 г, но по внешнему виду так и не скажешь!

Оранжевых вставок не так много: обрамление вокруг экрана, кнопка включения и парочка элементов на задней крышке. Довольно скромно по меркам смартфонов этого уровня, которые пестрят подобными элементами.

Несмотря на это, грани Blackview выполнены из металла, а края защищены прорезиненными вставками. Новый противоударный смартфон сертифицирован сразу по трем стандартам: IP68, IP69K, а также MIL-STD-810H, что позволит ему выжить и при падении с высоты 1,2 метра, при попадании воды или пыли.

Купить Blackview BV9200

Защищенный смартфон с отличными характеристиками

На самом деле, смартфон Blackview BV9200 — это улучшенная версия Blackview BV5200 Pro. Его характеристики серьезно улучшены, а устройство превратили практически во флагман в своем классе.

Blackview BV9200 Blackview BV5200 Pro Экран 6,6 дюйма, 90 Гц, Gorilla Glass 5 6,1 дюйма, Gorilla Glass 5 Основная камера 50 МП + 8 МП + 0.3 МП 13МП + 0.3МП Фронтальная камера 16 МП 8 МП Процессор MedaiTek Helio G96 MediaTek Helio G35 Память 8/256 4/64 Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 66 Вт 10 Вт

В частности, новинка получила увеличенный экран с 6.1 до 6.6 дюйма, а еще в нем появилось разрешение 2К и 90 Гц. Дисплей защищен покрытием Gorilla Glass 5 вместо третьего поколения у предыдущей версии. При этом экран соответствует нормам TÜV Rheinland Low Blue Light: это значит, что излучение синего света в норме, поэтому смартфон безопасен для глаз. Плотность пикселей составляет 400 ppi, а яркость — 480 нит.

Blackview BV9200 имеет мощную батарею на 5000 мА*ч: емкость осталась прежней, но теперь новинка поддерживает быструю зарядку по кабелю с мощностью 66 Вт и беспроводную — на 30 Вт. А еще смартфон можно использовать в качестве повербанка, так что, в походе он вам точно пригодится!

Купить Blackview BV9200

Если Blackview BV5200 имел один динамик, то у BV9200 — целых два да еще и от Harman Kardon. С одной стороны — зачем он там нужен? С другой, учитывая специфику смартфона, его элементарно не стыдно использовать вместо колонки где-нибудь на природе. На самом деле, звуковые режимы работают по-разному в приложениях благодаря интеллектуальной настройке звука: вы заметите разницу в играх, при прослушивании музыки или просмотре фильмов.

Смартфон с хорошей камерой

Обычно в противоударных смартфонах о камере сказать особо нечего: она годится для видеозвонков или селфи, но пытаться сделать на нее хорошие снимки — бесполезное занятие. Но Blackview BV9200 — исключение из правил: фронталка у него рассчитана на 16 Мп, а основная камера состоит из трех модулей на 50 Мп, 8 Мп и 0.3 Мп.

Объективы от Samsung, безусловно, хороши, но важно помнить и об искусственном интеллекте: камера хорошо размывает фон на портретных снимках, улучшает неровности кожи и использует ночной режим при съёмке в темноте. Делать фотографии можно и при неблагоприятных погодных условиях, и под водой.

Купить Blackview BV9200

Какой противоударный телефон купить

Blackview BV9200 — один из первых смартфонов 2023 года. Он уже доступен для заказа, но цена вас может удивить: обычно противоударные телефоны стоят заметно дешевле, но и их производительность оставляет желать лучшего. Но если по каким-то причинам вы хотите купить защищенный смартфон вместо обычного, то Blackview BV9200 будет идеальным вариантом.

Купить Blackview BV9200

В него по умолчанию установлена оболочка Doke OS 3.1, основанная на Android 12 — простая и удобная в управлении. Как правило, смартфоны Blackview получают обновления Android несколько лет подряд, в отличие от конкурентов, на которые приходят апдейты лишь раз. Поэтому шансы, что защищенный смартфон превратится в кирпич, практически нулевые.