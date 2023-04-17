Этот смартфон рвет флагманы на Андроид и царит в AnTuTu. Почему стоит купить ROG Phone 7 в 2023 году

Многие пользователи считают флагманы на Андроид «истиной в последней инстанции», и зря это делают. Да, топовые смартфоны имеют отличное железо, узнаваемую внешность и шикарные камеры, но у них масса недостатков. Например, они греются в играх и даже близко не отрабатывают те результаты, о каких говорят производители. А еще они похожи друг на друга как братья-близнецы, поэтому флагман за 100к рублей выглядит как бюджетник. Но такое происходит не везде: взять те же игровые смартфоны, которые становятся все популярнее в последние годы. Сегодня поговорим о новой линейке ROG Phone 7, которая удивит даже самых требовательных пользователей!

Новые смартфоны Republic Of Gamers традиционно обладают наимощнейшим процессором, мощной батареей и ярким экраном. В них не забыли об охлаждении, оптимизации системы и, разумеется, геймерских примочках. Давайте посмотрим, какими они получились.

Характеристики ROG Phone 7

При ближайшем рассмотрении новый игровой смартфон ROG Phone 7, безусловно, привлекает своим внешним видом. Но первоначально предлагаю все же заглянуть внутрь — у него просто невероятные характеристики. Работает этот смартфон на базе новейшего Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: вы скажете, что сейчас любой флагман имеет такой чип — и будете правы. Но в ROG Phone 7 все решает активная система водяного охлаждения, о которой обычные смартфоны могут только мечтать.

Жидкость под воздействием высоких температур начинает испаряться, и тепло равномерно рассеивается по корпусу смартфона. Вдобавок здесь установлены графитовые пластины, которые эффективны в теплоотведении. Благодаря этому в тяжелых играх новый ROG Phone 7 нагревается меньше других смартфонов в среднем на 4-5 градусов, а в бенчмарк-тесте AnTuTu набирает 1,36 миллиона баллов — невероятный результат!

А в комплект поставки ROG Phone 7 Ultimate и вовсе входит внешний кулер AeroActive, который обеспечивает приток воздуха к испарительной камере. Вкупе со встроенным игровым режимом это добавляет смартфону производительности, благодаря чему максимальная температура задней панели будет почти на 11 градусов Цельсия ниже, чем у iPhone 14 Pro Max. Фантастика!

Не забывайте и об оперативной памяти: в обеих моделях ROG Phone 7 установлена LPDDR5X, которая дает серьезный прирост в скорости — почти 8,5 ГБ/с вместо 6,4 ГБ/с у прошлой версии. При этом ROG Phone 7 комплектуется 8, 12 или 16 Гб оперативки, а также хранилищем на 256 Гб или 512 Гб. Ultimate-версия по умолчанию выпускается «на максималках» — 16 Гб + 512 Гб. Вдобавок вы можете подключить беспроводные наушники и задержек звука не возникнет — все благодаря энергоэффективному модулю Bluetooth 5.3.

Подробнее о ROG Phone 7

Смартфон с отличным экраном

Если думаете, что обладателям флагманов достаются смартфоны с лучшими экранами, то сильно ошибаетесь. Самые крутые дисплеи — у игровых смартфонов! Так при изучении характеристик выясняется, что в ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Ultimate установлен AMOLED-экран с частотой обновления 165 Гц!

Такими цифрами не может похвастаться ни один из флагманов, которые продаются в магазине электроники. И я уже молчу про частоту дискретизации сенсорного экрана в 720 Гц — то есть, дисплей очень быстро регистрирует касание пальцем. Это очень важно в онлайн играх, где каждая доля секунды — на вес золота!

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Экран в ROG Phone 7 не просто большой и быстрый, но еще и яркий: на максимуме он выдает до 1500 нит. Это значение позволит вам с комфортом играть где бы вы ни находились — даже при ярком солнце на пляже.

Мощный телефон с хорошей камерой

Разработчики ROG Phone 7 хоть и сфокусировались на высокой производительности, но и не забыли остальных функциях. Да, камера в игровом смартфоне, по идее, не так важна, но здесь она впечатляет: основной модуль от Sony рассчитан на 50 Мп и состоит из трех объективов. Обратите внимание на их расположение и оформление — выглядит необычно и свежо: туда также входят ультраширокоугольный модуль и макрокамера. Даже от фронталки будет толк — в ROG Phone 7 она как раз рассчитана на 32 Мп.

Смартфон имеет богатую начинку и бешеную производительность, но как у него дела с автономностью? Более чем отлично! Аккумулятора на 6000 мА*ч вам хватит надолго, а при необходимости вы всегда сможете вернуть его к жизни с помощью комплектного адаптера с быстрой зарядкой на 65 Вт — более чем приятное дополнение к такому крутому смартфону.

Характеристики ROG Phone 7

Какой мощный смартфон купить

На мой взгляд, получился отличный смартфон, в котором гармонично сочетаются все характеристики, включая внешний вид. Между прочим, ROG Phone 7 весит не так много — всего 238 г, даже меньше чем iPhone 14 Pro Max. То есть, игровой смартфон реально может быть удобным! Вдобавок он имеет разъём для наушников, NFC-модуль для бесконтактной оплаты и даже защиту от воды по стандарту IP54, поэтому вполне пригоден для повседневного использования!

Старт продаж ROG Phone 7 намечен на 17 апреля, поэтому у вас есть возможность стать одним из первых обладателей этого потрясающего смартфона. Но стоимость ROG Phone 7, мягко говоря, кусается, зато исправить это поможет купон на 20 долларов на странице продавца.

ROG Phone 7 8+256 GB — $629;

ROG Phone 7 12+256 GB — $719;

ROG Phone 7 16+512 GB — $879;

ROG Phone 7 Ultimate 16+512 GB — $1279.

Купить ROG Phone 7

Да, это недешевый смартфон, но за уплаченные деньги у вас на руках окажется игровое устройство с мощным железом, которое еще и прослужит не один год. Этого вам явно не смогут дать флагманские смартфоны за те же деньги.