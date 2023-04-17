Этот смартфон рвет флагманы на Андроид и царит в AnTuTu. Почему стоит купить ROG Phone 7 в 2023 году

Многие пользователи считают флагманы на Андроид «истиной в последней инстанции», и зря это делают. Да, топовые смартфоны имеют отличное железо, узнаваемую внешность и шикарные камеры, но у них масса недостатков. Например, они греются в играх и даже близко не отрабатывают те результаты, о каких говорят производители. А еще они похожи друг на друга как братья-близнецы, поэтому флагман за 100к рублей выглядит как бюджетник. Но такое происходит не везде: взять те же игровые смартфоны, которые становятся все популярнее в последние годы. Сегодня поговорим о новой линейке ROG Phone 7, которая удивит даже самых требовательных пользователей!
Новые смартфоны Republic Of Gamers традиционно обладают наимощнейшим процессором, мощной батареей и ярким экраном. В них не забыли об охлаждении, оптимизации системы и, разумеется, геймерских примочках. Давайте посмотрим, какими они получились.
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Характеристики ROG Phone 7
При ближайшем рассмотрении новый игровой смартфон ROG Phone 7, безусловно, привлекает своим внешним видом. Но первоначально предлагаю все же заглянуть внутрь — у него просто невероятные характеристики. Работает этот смартфон на базе новейшего Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: вы скажете, что сейчас любой флагман имеет такой чип — и будете правы. Но в ROG Phone 7 все решает активная система водяного охлаждения, о которой обычные смартфоны могут только мечтать.
Жидкость под воздействием высоких температур начинает испаряться, и тепло равномерно рассеивается по корпусу смартфона. Вдобавок здесь установлены графитовые пластины, которые эффективны в теплоотведении. Благодаря этому в тяжелых играх новый ROG Phone 7 нагревается меньше других смартфонов в среднем на 4-5 градусов, а в бенчмарк-тесте AnTuTu набирает 1,36 миллиона баллов — невероятный результат!
А в комплект поставки ROG Phone 7 Ultimate и вовсе входит внешний кулер AeroActive, который обеспечивает приток воздуха к испарительной камере. Вкупе со встроенным игровым режимом это добавляет смартфону производительности, благодаря чему максимальная температура задней панели будет почти на 11 градусов Цельсия ниже, чем у iPhone 14 Pro Max. Фантастика!
Не забывайте и об оперативной памяти: в обеих моделях ROG Phone 7 установлена LPDDR5X, которая дает серьезный прирост в скорости — почти 8,5 ГБ/с вместо 6,4 ГБ/с у прошлой версии. При этом ROG Phone 7 комплектуется 8, 12 или 16 Гб оперативки, а также хранилищем на 256 Гб или 512 Гб. Ultimate-версия по умолчанию выпускается «на максималках» — 16 Гб + 512 Гб. Вдобавок вы можете подключить беспроводные наушники и задержек звука не возникнет — все благодаря энергоэффективному модулю Bluetooth 5.3.
Смартфон с отличным экраном
Если думаете, что обладателям флагманов достаются смартфоны с лучшими экранами, то сильно ошибаетесь. Самые крутые дисплеи — у игровых смартфонов! Так при изучении характеристик выясняется, что в ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Ultimate установлен AMOLED-экран с частотой обновления 165 Гц!
Такими цифрами не может похвастаться ни один из флагманов, которые продаются в магазине электроники. И я уже молчу про частоту дискретизации сенсорного экрана в 720 Гц — то есть, дисплей очень быстро регистрирует касание пальцем. Это очень важно в онлайн играх, где каждая доля секунды — на вес золота!
Экран в ROG Phone 7 не просто большой и быстрый, но еще и яркий: на максимуме он выдает до 1500 нит. Это значение позволит вам с комфортом играть где бы вы ни находились — даже при ярком солнце на пляже.
Мощный телефон с хорошей камерой
Разработчики ROG Phone 7 хоть и сфокусировались на высокой производительности, но и не забыли остальных функциях. Да, камера в игровом смартфоне, по идее, не так важна, но здесь она впечатляет: основной модуль от Sony рассчитан на 50 Мп и состоит из трех объективов. Обратите внимание на их расположение и оформление — выглядит необычно и свежо: туда также входят ультраширокоугольный модуль и макрокамера. Даже от фронталки будет толк — в ROG Phone 7 она как раз рассчитана на 32 Мп.
Смартфон имеет богатую начинку и бешеную производительность, но как у него дела с автономностью? Более чем отлично! Аккумулятора на 6000 мА*ч вам хватит надолго, а при необходимости вы всегда сможете вернуть его к жизни с помощью комплектного адаптера с быстрой зарядкой на 65 Вт — более чем приятное дополнение к такому крутому смартфону.
Какой мощный смартфон купить
На мой взгляд, получился отличный смартфон, в котором гармонично сочетаются все характеристики, включая внешний вид. Между прочим, ROG Phone 7 весит не так много — всего 238 г, даже меньше чем iPhone 14 Pro Max. То есть, игровой смартфон реально может быть удобным! Вдобавок он имеет разъём для наушников, NFC-модуль для бесконтактной оплаты и даже защиту от воды по стандарту IP54, поэтому вполне пригоден для повседневного использования!
Старт продаж ROG Phone 7 намечен на 17 апреля, поэтому у вас есть возможность стать одним из первых обладателей этого потрясающего смартфона. Но стоимость ROG Phone 7, мягко говоря, кусается, зато исправить это поможет купон на 20 долларов на странице продавца.
- ROG Phone 7 8+256 GB — $629;
- ROG Phone 7 12+256 GB — $719;
- ROG Phone 7 16+512 GB — $879;
- ROG Phone 7 Ultimate 16+512 GB — $1279.
Да, это недешевый смартфон, но за уплаченные деньги у вас на руках окажется игровое устройство с мощным железом, которое еще и прослужит не один год. Этого вам явно не смогут дать флагманские смартфоны за те же деньги.