Забытая всеми ASUS поставила Samsung на место и выпустила Zenfone 11 Ultra, который круче Galaxy S24 Plus

Компания ASUS, известная сейчас прежде всего ноутбуками, уже давно перестала удивлять своими смартфонами. Некогда востребованная серия Zenfone была почти ликвидирована, когда тайваньцы начали делать исключительно компактные устройства с компромиссными характеристиками. Но в 2024 году ASUS решила восстать из пепла, выпустив смартфон Zenfone 11 Ultra.

При разработке этой модели компания явно стремилась сделать прямого конкурента для Galaxy S24 Plus, что косвенно подтверждается ценой новинки и наличием почти такого же набора функций искусственного интеллекта, который предлагает Galaxy AI. Получилось даже лучше, но не обошлось без довольно неприятного подвоха. Теперь обо всем по порядку.

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Характеристики ASUS Zenfone 11 Ultra

ASUS Zenfone 11 Ultra — прямой конкурент таких смартфонов, как Galaxy S24 Plus, Xiaomi 14 Pro, iPhone 15 Plus и других флагманов. Об этом свидетельствуют характеристики новинки.

Характеристики ASUS ROG Phone 8 Экран 6,78 дюйма, AMOLED (2400х1080), 1-120 Гц Основная камера 50 + 13 + 32 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Память 12/256 или 16/512 ГБ Аккумулятор 5500 мАч Зарядка 65 Вт (нет в комплекте) Размеры 163.8х76.8х8.9 мм Вес 225 граммов

AMOLED-экран ASUS Zenfone 11 Ultra выполнен по технологии LTPO, то есть поддерживает автонастройку частоты обновления в диапазоне 1-120 Гц. Причем в игровом режиме герцовка поднимается аж до 144 Гц. Правда, далеко не все тайтлы поддерживают такую частоту.

Отрадно, что телефон ASUS Zenfone 11 Ultra получил абсолютно флагманский набор камер:

Основная камера — 50 МП (1/1.56″, OIS);

— 50 МП (1/1.56″, OIS); Сверхширокоугольная камера — 13 МП (120°);

— 13 МП (120°); Телеобъектив — 32 МП (1/3.2″, OIS, 3-кратный зум);

— 32 МП (1/3.2″, OIS, 3-кратный зум); Фронтальная камера — 32 МП (1/3.2″).

Тут тебе и основная камера с 6-осевой стабилизацией изображения, и телевик с 3-кратным оптическим, а также 10-кратным гибридным зумом без потери качества, и сверхширик с большим углом захвата. Все по высшему разряду и лишь немного не дотягивает до Ultra моделей от упомянутых ранее Xiaomi и Samsung.

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При этом работает Zenfone 11 Ultra на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 — самом передовом мобильном чипсете 2024 года, выгодно отличающем смартфон ASUS от Galaxy S24 Plus на Exynos. Плюс ко всему емкость аккумулятора составляет 5500 мАч, что на 600 мАч больше, чем у флагмана Samsung. Поддержка беспроводной зарядки и влагозащита по стандарту IP68 тоже на месте.

Смартфон с искусственным интеллектом

Фирменную оболочку, построенную на базе Android 14, оснастили ИИ-фишками, которые делают из ASUS Zenfone 11 Ultra телефон с искусственным интеллектом. Нейросети в этой модели отвечают за следующие функции:

семантический поиск в галерее, помогающий находить фотографии по местоположению, событиям и объектам в кадре;

в галерее, помогающий находить фотографии по местоположению, событиям и объектам в кадре; ИИ-шумоподавление , помогающее избавиться от посторонних шумов во время звонка;

, помогающее избавиться от посторонних шумов во время звонка; переводчик вызовов , автоматически переводящий текст собеседника на ваш язык (русский не поддерживается);

, автоматически переводящий текст собеседника на ваш язык (русский не поддерживается); ИИ-транскрибирование для создания стенограмм голосовых записей;

для создания стенограмм голосовых записей; обои с искусственным интеллектом, благодаря которым удается создавать уникальные картинки для рабочего стола.

ASUS завезли почти все, что есть в Galaxy AI, причем сделали это бесплатно. Ведь, в отличие от владельцев флагманов Samsung, пользователям Zenfone 11 Ultra не придется оплачивать подписку по окончании пробного периода.

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Разница между ASUS Zenfone 11 Ultra и ROG Phone 8

И вот, казалось бы, все здорово: ASUS выпустила флагманский смартфон за €999 (~ 100 000 ₽), напрямую конкурирующий с Galaxy S24 Plus, чья стартовая цена в России без учета скидок — 111 990 ₽. Что же могло пойти не так?

Оказывается, Zenfone 11 Ultra — это копия игрового смартфона ROG Phone 8 от той же компании ASUS, который поступил в продажу еще в январе 2024 года по аналогичной цене. Причем сейчас ROG Phone 8 дешевле своего брата-близнеца, и в китайском варианте его можно купить на AliExpress примерно за 65 000 ₽.

Купить ROG Phone 8

Похоже, ASUS взяла пример со своих коллег с территории материкового Китая, где продажа одинаковых смартфонов под одним именем давно является нормой. Но неужели Zenfone 11 Ultra не отличается от ROG Phone 8? Небольшая разница все-таки есть, причем она говорит отнюдь не в пользу новинки:

на спинке ROG Phone 8 располагается дерзкая подсветка;

в прошивке ROG Phone 8 нет функций искусственного интеллекта вроде переводчика звонков, зато есть геймерские фишки;

в игровом режиме частота обновления экрана ROG Phone 8 поднимается до 165 Гц, а не 144 Гц;

поднимается до 165 Гц, а не 144 Гц; Zenfone 11 Ultra поставляется в упаковке «эко-френдли», то есть без зарядки в комплекте, а вот ROG Phone 8 предлагает 65-ваттный адаптер по умолчанию;

для игрового смартфона доступна версия памяти на 24/1024 ГБ (ROG Phone 8 Pro).

В итоге получается очень интересная картина. С одной стороны, смартфон Zenfone 11 Ultra круче Galaxy S24 Plus и флагманов других конкурентов, которые продаются по той же цене. С другой — новинка копирует вышедший ранее ROG Phone 8, чьи характеристики в отдельных аспектах смотрятся привлекательнее.