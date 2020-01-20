Первый звонок, совершенный с помощью мобильного телефона, был сделан в 1973 году Мартином Купером, главным разработчиком компании Motorola. Он позвонил конкурирующей телекоммуникационной компании и заявил, что говорит с ними с помощью мобильного телефона. Звонок был сделан с прототипа DynaTAC, и лишь спустя 10 лет в 1983 году телефон поступил в продажу.

Однако это не первый в мире коммерческий телефон. Первым стал Mobira Senator, выпущенный в 1982 году компанией Nokia. Его вес составлял 10 килограмм, он работал на 1G-сетях Nordic Mobile Telephony и рассчитывался на использование в автомобилях.

В 1983 году был выпущен DynaTAC 8000X от компании Motorola. Он весил всего килограмм, однако имел один большой недостаток — аккумулятор. Его нужно было заряжать 10 часов, и при этом от одного заряда аккумулятора можно было разговаривать всего 30 минут.

В последующие годы рынок развивался не очень быстро, самым заметным был выход в 1987 году Cityman Mobira, который, впрочем, внешне повторял DynaTAC.

В 1992 году выходит Nokia 1011. Это был первый телефон, способный работать в любой точке мира благодаря поддержке GSM-сетей (2G). Вес устройства составлял всего 500 грамм, он оснащался небольшим LCD-дисплеем. В этом же году было отправлено первое текстовое сообщение «Merry Christmas» (С Рождеством).

IMB Simon — первый смартфон

В 1994 году выходит персональный коммуникатор IMB Simon. Для того времени это был настоящий смартфон, он имел ряд встроенных приложений (контакты, калькулятор, календарь, заметки, мировое время, приложение для рисования и так далее). У него был огромный 6,3-дюймовый сенсорный дисплей, можно было использовать его как с помощью пальцев, так и с помощью стилуса. Компании удалось продать 50000 таких устройств.

Nokia 9000 Communicator — первый с QWERTY-клавиатурой

В 1996 году был представлен Nokia 9000 Communicator. Именно этот аппарат вдохновил создателей смартфонов BlackBerry. Устройство оснащалось QWERTY-клавиатурой, это был один из первых телефонов с возможностью отправлять email и факс через 2G-сеть.

Motorola StartTAC — самый компактный

В 1996 году также был представлен Motorola StartTAC. Телефон был люксовым, имел крайне небольшой корпус, весил всего 88 грамм и был настоящим мобильным гаджетом в отличие от всех огромных устройств того времени. К тому же это первый в мире складной телефон.

NOKIA 8110 — самый удобный

Nokia 8110, представленный в 1996 году, предлагал очень удобный форм-фактор слайдера, его владельцы отмечали, что это один из самых удобных телефонов на рынке. К тому же Nokia 8110 в народе стали называть бананом за то, что он имел закругленную форму корпуса.

Чем еще порадовали производители?

В 1997 году Siemens показала первый в мире телефон с цветным экраном, он мог отображать до четырех цветов, весил меньше 200 грамм. В 1999 году RIM (Blackberry) показала BlackBerry 850 с полноценной QWERTY-клавиатурой.

В этом же году был выпущен слайдер Nokia 7110, это был первый в мире телефон с WAP-браузером, с помощью него можно было скачивать рингтоны по Сети и посещать веб-сайты, поддерживающие WAP.

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В 2000 году выходит телефон Sharp J-SH04, это первый в мире телефон со встроенной камерой (0,11 мегапикселей), и в этом же году был представлен неубиваемый Nokia 3310. Всего компания продала 125 миллионов этих устройств. Еще одной особенностью телефона была отличная автономность. И именно этот телефон популяризовал игру Snake.

Забавно, как не очень быстро менялся рынок с 1980 по 2000 год. Это сегодня каждый год компании обязаны радовать нас новыми особенностями, однако в то время, как можно заметить, всё было иначе. Сложно сказать, каким будет рынок телефонов в 2030 году, но если взглянуть на первые телефоны и на то, какими они являются сейчас, можно понять, что они находятся в совершенно разных плоскостях. Если бы люди в 1990 году увидели современный флагман, они бы сошли с ума.

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