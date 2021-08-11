Какой защищённый смартфон купить в 2021

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Вы видели современные смартфоны? Ну, о чём я спрашиваю, конечно, видели. Тогда вы должны отдавать себе отчёт в том, что все они, по сути, являются одноразовыми вещицами. Стоит их случайно обронить или непроизвольно обо что-то ударить, и им придёт конец. Потому что стоимость ремонта экрана и задней панели, которые выполняются из стекла, может обойтись вам в 50-70% от розничной цены аппарата. Так что в большинстве случаев банально оказывается выгоднее просто пойти и купить новый смартфон. Хорошо, что на рынке ещё есть защищённые модели, которым не страшны бытовые повреждения.

Oukitel

Oukitel WP-13 — пожалуй, лучший защищённый смартфон в 2021 году

Обычно защищённые смартфоны выглядят не очень привлекательно, но модель, которую хочу предложить вам я, опровергает этот стереотип на корню.
P.S. Дочитайте до конца. Там вас ждёт крутое предложение!

Несмотря на то что сегодня на рынке есть несколько производителей, которые выпускают защищённые смартфоны на Android, в большинстве своём они не представляют для пользователей какого-либо интереса. Ведь это либо кнопочные телефоны, либо какие-то совсем уж примитивные с точки зрения железа и возможностей решения на базе Android. Однако я знаю, что вам посоветовать, если вы не привыкли идти на компромиссы.

Лучший защищённый смартфон 2021

Oukitel WP-13

Вы только посмотрите на оформление камеры и кожаные вставки

Я говорю о защищённом смартфоне Oukitel WP-13. Сразу предупреждаю: это крайне нетипичный смартфон, сочетающий в себе и защищённый корпус, и передовые технологии, которые сегодня не встречаются в подавляющем большинстве обычных аппаратов, не говоря уже об устройствах из сегмента rugged.

Пробежимся по ключевым моментам.

  • Oukitel WP-13 защищён сразу по нескольким стандартам: IP68, IP69K (улучшенная защита от воды), MIL-STD-810G (военный стандарт). Благодаря этому смартфон выдерживает не только падения и погружение под воду, но и мойку под высоким давлением.
  • Oukitel WP-13 защищён не только внешне, но и внутренне. Благодаря особой защите аппаратные компоненты смартфона позволяют ему исправно работать в условиях перепадов температур от -30 до +70 градусов Цельсия, атмосферного давления и внешних вибраций.
  • Oukitel WP-13 обладает встроенным инфракрасным термометром, который позволяет замерять и температуру окружающей среды, но и температуру тела. Это особенно актуально в период пандемии и тотального распространения COVID-19.
  • Oukitel WP-13 – единственный смартфон в ценовой категории ниже 200 долларов, который обладает двумя слотами для SIM-карт с поддержкой 5G и возможностью одновременно работать в сетях LTE и 5G.

Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Сундук Алибабы. Там вы найдёте гору крутых предложений с АлиЭкспресс, в том числе по защищённым смартфонам.

Выглядит Oukitel WP-13 очень нетипично для смартфонов своей ниши. Обычно защищённые аппараты очень легко перепутать с гусеничными тракторами – настолько они громоздки и неэлегантны. Дизайнеры Oukitel смогли похоронить этот стереотип. При сохранении общей защищённости и резиновых вставок по углам корпуса, которые защищают аппарат от повреждений, он получил очень привлекательный дизайн задней крышки. Мне очень нравятся кожаные вставки и оформление камеры.

Защищённый смартфон Oukitel

Защищённый телефон

Oukitel WP-13 поддерживает 2 SIM-карты с 5G одновременно

Замечу за скобками, что для меня красивое оформление основной камеры с некоторых пор является признаком хорошего вкуса у дизайнеров. Потому что решения в стиле Xiaomi или Poco уже успели приесться, Oukitel WP-13 выглядит очень свежо и интересно. Особенно круто, что дизайнеры умудрились настолько грамотно и незаметно вписать в этот калейдоскоп фото-модулей ещё и инфракрасный датчик для бесконтактного измерения температуры. Ну, очень круто!

По характеристикам здесь тоже всё отлично:

  • Дисплей: 6,52 дюйма, 1600×720
  • Камера: 48/2/0,3 Мп
  • Процессор: Dimensity 700
  • Память: 8/128 ГБ
  • Батарея: 5280 мА*ч, 33 Вт
  • ОС: Android 11
  • Связь: Dual 5G, LTE, NFC

Несмотря на отличное сочетание характеристик и внешнего вида, Oukitel WP-13 стоит всего 199,99 долларов. Это меньше 15 тысяч рублей по актуальному курсу. Другого такого смартфона с таким аппаратным оснащением и дизайном за эти деньги вы просто не найдёте. В любом случае придётся чем-то поступиться. Поэтому не вижу причин смотреть в сторону конкурентов. Тем более, что Oukitel – это зарекомендовавший себя бренд, известный своими защищёнными аппаратами.

AlIExpress

С 9 до 15 августа вы можете приобрести Oukitel WP-13 всего за 15 тысяч рублей

Купить Oukitel на Ali

Правда, по этой цене Oukitel WP-13 будет доступен только в период с 9 по 15 августа и только по специальной ссылке AliExpress. Поэтому, если вы давно собирались купить что-нибудь эдакое, лучше не тормозить – рискуете не успеть. А, если поторопитесь, то сможете получить в подарок беспроводные TWS-наушники. Это не лотерея, поэтому надеяться на удачу не придётся. Подарок получат все 300 первых покупателей, которые оплатят заказ. Так что не зевайте. Такие предложения случаются не каждый день.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Фитнес-браслет
Лучшие дешёвые фитнес-браслеты с АлиЭкспресс

Недавно я рассказывал, почему покупаю смартфоны и другую электронику только на AliExpress. Начал не так давно – около года назад. Если в двух словах, то быстрая доставка, низкие цены и эксклюзивные предложения, которых не найти в российских магазинах, заставили меня серьёзно подсесть на китайскую площадку. Другое дело, что решиться на покупку смартфона в Китае, а потом ждать, пока тебе его пришлют, вот так сразу готовы далеко не все. Поэтому я рекомендую начинать с фитнес-браслетов. Тем более, что там цены на них намного ниже, чем у нас.

Читать далее
SMS
Как восстановить удалённые сообщения на Андроиде

Несмотря на то что все сегодня пользуются мессенджерами, как таковые смски никуда не делись. Даже если мы сами их уже не пишем, получаем всё равно регулярно. От банков, от магазинов, от операторов и даже от самих мессенджеров, например, если нужно подтвердить логин. Так что особой ценности эти сообщения в большинстве своём не представляют, и мы совершенно безбоязненно удаляем их. Тем не менее, бывают ситуации, когда позарез нужно восстановить смску, которую уже удалили. Разберёмся, что делать в таких ситуациях.

Читать далее
imei
Что такое IMEI, и почему он так важен

Сейчас почти у любой мало-мальски ценной вещи есть какой-то свой уникальный идентификатор. Он позволяет не только отслеживать ее перемещения, начиная с завода, но и идентифицировать в случае кражи. У электроники - это серийные номера, у автомобиля - государственный номер и VIN, а у смартфонов - это IMEI. Многие недооценивают его важность, хотя на самом деле это по сути главное, что есть у смартфона, и он позволяет сделать многое не только нам, но и с нами. Это как ИНН или номер паспорта для человека, и поэтому к нему надо относиться внимательно и даже с некоторым трепетом. Хотя, и переусердствовать не стоит. Давайте разберемся, что это за набор цифр, зачем он нужен и что несет в себе.

Читать далее
Новый комментарий