Какой защищённый смартфон купить в 2021

Вы видели современные смартфоны? Ну, о чём я спрашиваю, конечно, видели. Тогда вы должны отдавать себе отчёт в том, что все они, по сути, являются одноразовыми вещицами. Стоит их случайно обронить или непроизвольно обо что-то ударить, и им придёт конец. Потому что стоимость ремонта экрана и задней панели, которые выполняются из стекла, может обойтись вам в 50-70% от розничной цены аппарата. Так что в большинстве случаев банально оказывается выгоднее просто пойти и купить новый смартфон. Хорошо, что на рынке ещё есть защищённые модели, которым не страшны бытовые повреждения.

Обычно защищённые смартфоны выглядят не очень привлекательно, но модель, которую хочу предложить вам я, опровергает этот стереотип на корню.

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Несмотря на то что сегодня на рынке есть несколько производителей, которые выпускают защищённые смартфоны на Android, в большинстве своём они не представляют для пользователей какого-либо интереса. Ведь это либо кнопочные телефоны, либо какие-то совсем уж примитивные с точки зрения железа и возможностей решения на базе Android. Однако я знаю, что вам посоветовать, если вы не привыкли идти на компромиссы.

Лучший защищённый смартфон 2021

Я говорю о защищённом смартфоне Oukitel WP-13. Сразу предупреждаю: это крайне нетипичный смартфон, сочетающий в себе и защищённый корпус, и передовые технологии, которые сегодня не встречаются в подавляющем большинстве обычных аппаратов, не говоря уже об устройствах из сегмента rugged.

Пробежимся по ключевым моментам.

Oukitel WP-13 защищён сразу по нескольким стандартам : IP68, IP69K (улучшенная защита от воды), MIL-STD-810G (военный стандарт). Благодаря этому смартфон выдерживает не только падения и погружение под воду, но и мойку под высоким давлением.

: IP68, IP69K (улучшенная защита от воды), MIL-STD-810G (военный стандарт). Благодаря этому смартфон выдерживает не только падения и погружение под воду, но и мойку под высоким давлением. Oukitel WP-13 защищён не только внешне, но и внутренне . Благодаря особой защите аппаратные компоненты смартфона позволяют ему исправно работать в условиях перепадов температур от -30 до +70 градусов Цельсия, атмосферного давления и внешних вибраций.

. Благодаря особой защите аппаратные компоненты смартфона позволяют ему исправно работать в условиях перепадов температур от -30 до +70 градусов Цельсия, атмосферного давления и внешних вибраций. Oukitel WP-13 обладает встроенным инфракрасным термометром , который позволяет замерять и температуру окружающей среды, но и температуру тела. Это особенно актуально в период пандемии и тотального распространения COVID-19.

, который позволяет замерять и температуру окружающей среды, но и температуру тела. Это особенно актуально в период пандемии и тотального распространения COVID-19. Oukitel WP-13 – единственный смартфон в ценовой категории ниже 200 долларов, который обладает двумя слотами для SIM-карт с поддержкой 5G и возможностью одновременно работать в сетях LTE и 5G.

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Выглядит Oukitel WP-13 очень нетипично для смартфонов своей ниши. Обычно защищённые аппараты очень легко перепутать с гусеничными тракторами – настолько они громоздки и неэлегантны. Дизайнеры Oukitel смогли похоронить этот стереотип. При сохранении общей защищённости и резиновых вставок по углам корпуса, которые защищают аппарат от повреждений, он получил очень привлекательный дизайн задней крышки. Мне очень нравятся кожаные вставки и оформление камеры.

Защищённый смартфон Oukitel

Замечу за скобками, что для меня красивое оформление основной камеры с некоторых пор является признаком хорошего вкуса у дизайнеров. Потому что решения в стиле Xiaomi или Poco уже успели приесться, Oukitel WP-13 выглядит очень свежо и интересно. Особенно круто, что дизайнеры умудрились настолько грамотно и незаметно вписать в этот калейдоскоп фото-модулей ещё и инфракрасный датчик для бесконтактного измерения температуры. Ну, очень круто!

По характеристикам здесь тоже всё отлично:

Дисплей: 6,52 дюйма, 1600×720

Камера: 48/2/0,3 Мп

Процессор: Dimensity 700

Память: 8/128 ГБ

Батарея: 5280 мА*ч, 33 Вт

ОС: Android 11

Связь: Dual 5G, LTE, NFC

Несмотря на отличное сочетание характеристик и внешнего вида, Oukitel WP-13 стоит всего 199,99 долларов. Это меньше 15 тысяч рублей по актуальному курсу. Другого такого смартфона с таким аппаратным оснащением и дизайном за эти деньги вы просто не найдёте. В любом случае придётся чем-то поступиться. Поэтому не вижу причин смотреть в сторону конкурентов. Тем более, что Oukitel – это зарекомендовавший себя бренд, известный своими защищёнными аппаратами.

Купить Oukitel на Ali

Правда, по этой цене Oukitel WP-13 будет доступен только в период с 9 по 15 августа и только по специальной ссылке AliExpress. Поэтому, если вы давно собирались купить что-нибудь эдакое, лучше не тормозить – рискуете не успеть. А, если поторопитесь, то сможете получить в подарок беспроводные TWS-наушники. Это не лотерея, поэтому надеяться на удачу не придётся. Подарок получат все 300 первых покупателей, которые оплатят заказ. Так что не зевайте. Такие предложения случаются не каждый день.