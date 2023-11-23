Камера 64 Мп, 128 Гб памяти в базе и экран на 120 Гц. Новый Oscal Tiger 12 кладет на лопатки остальные смартфоны

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Иван Герасимов

Несмотря на громадный ассортимент, выбрать недорогой смартфон до 20 000 рублей не так-то просто. Внешне они все выглядят одинаково неплохо и во многом оказываются привлекательнее более премиальных аналогов. Однако «под капотом» оказывается очень скромный процессор, малый объем ОЗУ и некачественные экраны, которые можно встретить даже в 2023 году. Как случайно не повестись на внешность смартфона? Во-первых, обязательно взгляните на название бренда: если увидите логотип бренда Oscal, то можете смело покупать устройство. Тем более, что у компании как раз вышел новый смартфон, которому нет равных в этой категории. У вас есть уникальная возможность стать одним из первых его владельцев!

Камера 64 Мп, 128 Гб памяти в базе и экран на 120 Гц. Новый Oscal Tiger 12 кладет на лопатки остальные смартфоны. Oscal Tiger 12 — настоящий царь среди смартфонов. На это есть несколько причин. Фото.

Oscal Tiger 12 — настоящий царь среди смартфонов. На это есть несколько причин.

Красивый недорогой смартфон 2023

Дизайнеры Oscal Tiger 12 постарались на славу: получился очень красивый смартфон, который крайне сложно отличить от флагмана. Посудите сами: круглый блок камер, выполненный согласно современным трендам индустрии, переливающийся цвет и тонкий корпус толщиной в 8,35 мм! Думаю, тут в нем сложно распознать недорогой смартфон!

Красивый недорогой смартфон 2023. Недорогой смартфон может быть очень тонким и красивым! Фото.

Недорогой смартфон может быть очень тонким и красивым!

Да и передняя панель устройства выглядит премиально: она имеет очень тонкие рамки, несвойственные гаджетам этого ценового сегмента, а также фронтальную камеру в виде «глазка», а не каплевидного выреза. Несмотря на невысокую цену, новый Андроид-смартфон 2023 года получил большой 6,78-дюймовый Full HD-экран с поддержкой 120 Гц, что является редкостью в этом классе. Да и яркость дисплея без воздушной прослойки на высоте — целых 500 нит!

Купить новинку Oscal

Смартфон с мощным процессором

Бытует мнение, что все дешевые Андроид-смартфоны начинают глючить чуть ли не сразу после первого включения. Об Oscal Tiger 12 этого сказать нельзя: он оснащен производительным чипом MediaTek Helio G99, который выдает в бенчмарках свыше 400 тысяч очков. Если простым языком, то этого более чем достаточно и для повседневных приложений, и для тяжелых игр.

Смартфон с мощным процессором. Oscal Tiger 12 оптимизирован для игр и справляется с любыми приложениями. Фото.

Oscal Tiger 12 оптимизирован для игр и справляется с любыми приложениями

Вдобавок алгоритмы оптимизируют использование ресурсов, что обеспечивает плавную графику в играх. Смартфон не будет греться благодаря системе охлаждения с большой площадью теплоотведения. Она построена на основе графита и термогеля, а также продумана до мелочей, хотя производители недорогих смартфонов обычно об этом не заботятся!

Недорогой смартфон Oscal имеет от 8 до 12 Гб оперативной памяти с возможностью расширения за счет встроенного хранилища. Для кого-то мелочь, но вообще эта фича позволяет хранить запущенными больше приложений! Кроме того, в базовой версии вас ждет сразу 128 Гб хранилища, которое можно увеличить до 1 Тб при помощи карты памяти.

Недорогой смартфон Oscal

Какая оболочка Андроид лучше

Операционка DokeOS 4, основанная на Android 13, обладает дополнительными фишками оптимизации. Так, технология EROFS ускоряет работу приложений, а файловая система F2FS поддерживает интеллектуальную предварительную загрузку программ, благодаря чему скорость открытия увеличивается на 23%!

Какая оболочка Андроид лучше. DokeOS имеет массу полезных системных фишек, каких не встретить в других смартфонах. Фото.

DokeOS имеет массу полезных системных фишек, каких не встретить в других смартфонах

Более того, фирменная оболочка Oscal Tiger 12 имеет массу полезных функций вроде мгновенного обмена данными, встроенного «Здоровья» и рабочего пространства для повышения продуктивности. Есть даже «Живые субтитры», которые отображаются при просмотре контента в реальном времени!

Смартфон с удобной оболочкой

Смартфон с хорошей камерой и батареей

В Oscal Tiger 12 установлена хорошая 64-мегапиксельная камера Samsung ISOCELL GW3 с поддержкой технологии Super-PD, которая увеличивает четкость снимков при съёмке в движении или плохом освещении. За постобработку отвечают алгоритмы ArcSoft, которые работают в портретном режиме, ночном и даже при записи видео в 2К! Нет претензий и к фронталке на 13 Мп, которая отрабатывает каждый вложенный рубль, делая шикарные селфи!

Смартфон с хорошей камерой и батареей. Недорогой смартфон с хорошей камерой — этот тезис применим к Oscal Tiger 12. Фото.

Недорогой смартфон с хорошей камерой — этот тезис применим к Oscal Tiger 12

Для длительного использования потребуется и высокая автономность — и даже с ней полный порядок! Гаджет оборудован мощной батареей на 5000 мА*ч, который вкупе с энергоэффективным процессором позволяет смартфону протянуть до 6 часов при запуске игр и до 19 часов — при прослушивании музыки! Восполнить запас энергии поможет быстрая зарядка на 33 Вт, которая возвращает смартфон к жизни всего за час!

Новый Oscal Tiger 12

Какой дешевый смартфон купить в 2023

Смартфон Oscal Tiger 12 поддерживает и привычные фишки, которыми вы наверняка будете пользоваться изо дня в день. Это и NFC для бесконтактной оплаты, и Face Unlock, и разблокировку по отпечатку. Вдобавок здесь есть игровой режим для ценителей мобильного гейминга. И за все это нужно заплатить не так уж много. Готовы?

Какой дешевый смартфон купить в 2023. Купить новый смартфон Oscal можно по очень привлекательной цене! Фото.

Купить новый смартфон Oscal можно по очень привлекательной цене!

Oscal Tiger 12 только-только дебютировал на рынке, а производитель уже предлагает его по невероятно низкой цене: базовую версию с 8/128 Гб можно приобрести за 9259 рублей, тогда как 12/256 Гб обойдется чуть дороже — в 13 019 рублей!

Предзаказ Oscal Tiger 12

Более того, первые 50 покупателей максимальной версии получат в подарок беспроводные наушники. Обратите внимание, что скидка на смартфон действует до 29 ноября, но количество ограничено. Продавец вправе завершить акцию раньше времени, поэтому лучше не откладывать покупку на потом, надеясь на авось!

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