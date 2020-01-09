С каждым годом диагональ смартфонов становится всё больше и больше. И этот тренд постоянно продвигают китайские производители. Давайте скажем прямо: нам не нравятся лопатофоны, которые много весят, их тяжело держать в руках, сложно дотягивать до верхней области. Нам необходимы компактные альтернативы, и их на рынке очень мало. Однако нам удалось выбрать самые интересные из них и представить вам.

Pixel 4 — флагман от Google

Устройство было представлено в октябре прошлого года и предлагает производительное железо, одну из лучших камер на рынке и достаточно компактные габариты. За счёт небольшой нижней рамки держать устройство в руках комфортно и приятно. К тому же диагональ экрана здесь не такая большая — всего 5,7-дюймов.

Fairphone 3 — с заботой о природе

Устройство создавалось с любовью к природе. При производстве использовался переработанный пластик и чистые материалы, кроме того, аппарат имеет съёмный аккумулятор и его легко починить самостоятельно, если какая-либо деталь выйдет из строя. iFixit оценили его в 10 баллов из 10. За счёт этого стоимость телефона с учётом его характеристик высока. Он оценен в 450 евро и предлагает бюджетный процессор Snapdragon Snapdragon 632, аккумулятор на 3000 мАч, 5,65-дюймовый FHD-дисплей и 12-Мп камеру.

Galaxy S10e — дешёвый флагман от Samsung

Это бюджетный флагман от компании Samsung. В России прямо сейчас его можно приобрести за 46 тысяч рублей. Он предлагает флагманский процессор, отличный дисплей, отличную камеру и при этом довольно компактный. Диагональ его экрана равна 5,8 дюймам, а за счёт тонких рамок устройство кажется совсем малышом.

Palm 2019 — смартфон-компаньон

Телефон Palm сложно назвать полноценным аппаратом, это компаньон, который удобно использовать при пробежках. Он станет отличным дополнением к вашему основному телефону. Технически он прост, здесь используется Snapdragon 435, 3 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 800 мАч.

iPhone SE — староват, но всё еще актуален

Это отличный вариант для фанатов iPhone и тех, кто желает получить максимально компактный и лёгкий телефон. Странно, что производители перестали выпускать настолько компактные устройства. Оно всё еще предлагает неплохое железо, сравнимое с iPhone 6S. Здесь неплохая камера и обновлённая система iOS 13. Не исключено, что смартфон могут обновить и до iOS 14.

iPhone 9 — будущий хит?

Аппарат станет продолжением iPhone SE. Представят его уже через пару месяцев в марте 2020 года. Несомненно, его можно назвать одним из самых красивых на рынке, даже если закрыть глаза на эти ужасные рамки спереди. По слухам, смартфон получит процессор Apple A13 Bionic и 3-4 ГБ ОЗУ.

Xiaomi Mi 9 SE — дешёвый и производительный

Это бюджетник от Xiaomi стоимостью в 15 тысяч рублей в Китае. Он предлагает неплохой процессор Snapdragon 710, здесь AMOLED-экран, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Идеальное решение для любителей компактных устройств по низкой цене.

Samsung Galaxy Fold 2 — красота на первом месте

Fold 2 еще не представили, но, скорее всего, аппарат покажут 11 февраля в рамках мероприятия Unpacked 2020. Продажи стартуют в тот же день, а стоить он будет около 850 долларов. Fold 2 оснастят процессором Snapdragon 855, он станет первым складным смартфоном на рынке стоимостью ниже 1000 долларов.

Motorola Razr — ностальгия

Продажи Razr должны были стартовать в январе этого года, однако что-то пошло не так. Компания решила перенести выход на второй квартал, не обозначив точных сроков. Причина переноса — желание добавить поддержку 5G. Изначально сообщалось, что его оснастят процессором Snapdragon 710, однако с учётом новостей, скорее всего, он получит 765G с поддержкой 5G. Оценен аппарат в 1500 долларов — довольно много даже для складного телефона.

Pixel 4a — дешёвый смартфон от Google

Pixel 4a покажут в мае 2020 года на презентации Google I/O. Смартфон будет стоить практически также, как и Pixel 3a (399 долларов). Пока нет деталей относительно его начинки, однако внешне он выглядит неплохо и современно.

Sony Xperia 10 большой, но удобный

Xperia 10 сложно назвать компактным, он оснащён 6-дюймовым дисплеем. Но есть один момент — соотношение сторон экрана здесь 21:9, за счёт этого он вытянутый и имеет небольшую ширину. Это позволит вам удобно держать его в руке даже при условии, что сам дисплея огромен.

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