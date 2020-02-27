Итак, пришло время поделиться лучшими смартфонами до 10 тысяч рублей. В этом ценовом сегменте представлено немало интересных вариантов. Многим попросту не нужен дорогой телефон, и они ищут себе, как правило, устройство в ценовом сегменте до 10 тысяч. За эту сумму можно получить неплохие варианты, которые будут уверено чувствовать себя в сегменте бюджетных устройств. Если же у вас есть, например, 20 тысяч, мы ранее подготовили отдельный материал для таких случаев.

Samsung Galaxy A10 — неплохой бюджетник от корейцев

Телефон входит в наш список самых дешевых устройств Galaxy. За 8990 рублей Samsung предлагает Galaxy A10. Это телефон начального уровня. Он оснащен 6,2-дюймовым дисплеем с HD-разрешением, плотность пикселей составляет 271 точек на дюйм, чего, конечно, недостаточно в 2020 году, но за эти деньги ожидать большего и не стоит. Аппарат получил процессор Exynos 7884 с 8 ядрами, видеочип Mali с двумя ядрами, 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти, имеется поддержка microSD-карт до 512 гигабайт. Основная камера в устройстве на 13 мегапикселей, а аккумулятор на 3400 мАч. Однако, возможно, Galaxy A01 на его фоне покажется более привлекательным решением.

Samsung Galaxy A01 — лучший за свою цену

В магазинах его можно купить 7990 рублей. В сравнении с A10 он предлагает 16 ГБ ПЗУ, но при этом работает на Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. На мой взгляд, только ради современного программного обеспечения можно купить именно A01. Аппарат поддерживает microSD-карты до 512 гигабайт. За 1000 рублей, сэкономленные на покупке A10, можно купить microSD на 128 гигабайт и получить неплохой такой телефон.

Xiaomi Redmi 8 — автономный, но тяжелый

Примерно за 8-9 тысяч рублей можно приобрести Redmi 8. Аппарат предлагает 6,22-дюймовый экран с HD-разрешением, аккумулятор на 5000 мАч, 8-ядерный процессор. Телефон-то неплохой, но хочу отметить его большой вес, равный 188 граммам и толстый корпус шириной в 9,4 миллиметра. По цифрам кажется не так уж и много, но когда держишь аппарат в руках, рука начинает уставать уже спустя 5 минут использования. Телефон работает на процессоре Snapdragon 439 и предлагает 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ и поддержку microSD-карт до 1 ТБ. Технически телефон лучше решений от Samsung, но в данном сегменте софт играет огромную роль. Купив Galaxy A01 вы получаете оболочку, которую устанавливают во флагманы Galaxy S20. Между тем, сама по себе MIUI рассчитана на среднебюджетные телефоны и предлагает пользователям много рекламы и не очень приятный дизайн.

Huawei Honor 8A — фанатам Huawei

Неплохой бюджетный телефон от Honor. Он оснащен процессором Helio P35, 2 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти. Назвать устройство оптимальным за свою цену нельзя. Он оценен в 8 тысяч рублей, и за эти деньги нам доступен более свежий A01. Однако фанаты Honor должны быть рады наличию такого телефона на рынке. Это базовый вариант, и его главной особенностью, наверное, можно назвать Emotion UI — фирменную оболочку Huawei. В остальном же особой разницы в техническом плане между каким-нибудь бюджетным Samsung или Huawei вы вряд ли заметите. В этом сегменте уже даже Samsung научилась предлагать интересные решения, и все упирается именно в софт. А по софту, как я уже говорил выше, Galaxy A01 является оптимальным вариантом.

iPhone SE REF — любителям компактности

Возможно, среди читателей есть любители компактных телефонов, которым не важна операционная система. В этом случае неплохим вариантом станет покупка восстановленного iPhone SE. Конечно, в этом случае вы вряд ли получите оригинальный дисплей, но это оптимальный вариант для любителей компактности.

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Samsung Galaxy A30S — самый дешевый вариант с AMOLED-экраном

Некоторые магазины предлагают A30S за 11 тысяч рублей, это больше 10 тысяч, но мы решили включить устройство в список, потому что оно предлагает уже superAMOLED-экран отличного качества, 25-Мп камеру, 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти и аккумулятор на 4000 мАч. Это очень сбалансированный аппарат за свои деньги. Конечно, сюда бы FullHD-разрешение, но, извините, даже в Xiaomi в Mi A3 использует HD-матрицу. К слову, в России Mi A3 у «серых» продавцов оценен в 12-13 тысяч рублей, поэтому в наш бюджет он не укладывается.

А какие телефоны еще, на ваш взгляд, достойны оказаться в данном списке? Предлагайте ваши варианты в комментариях ниже — мы обязательно добавим их к публикации. Также подписывайтесь на наши новости в Яндекс Дзен.