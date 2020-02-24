Huawei – это та компания, которую хочется уважать и ставить в пример. Несмотря на то что США обложили её санкциями и вообще приложили массу усилий, чтобы если не убрать её с рынка, то по крайней мере сильно усложить ей жизнь, она смогла не просто удержаться на плаву, но и извлечь из произошедшего выгоду. В результате китайцы улучшили свои финансовые показатели по сравнению с предыдущим годом, создать конкурента Google Play и даже представили несколько интересных новинок, каждую из которых я бы купил, не задумываясь. Ну, почти.

Чем Huawei Mate X отличается от Mate Xs

Нет, это не Huawei Mate X, который Huawei представила год назад, а потом больше чем на полгода забыла о нём и делала вид, что его не существует. Перед вами уже второе поколение складного смартфона компании, которое, по уверениям китайцев, во всём лучше своего предшественника.

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Здесь подкрутили железо, оснастив новинку процессором Kirin 990, улучшили шарнир, который теперь имеет более надёжную и компактную конструкцию, а также расширили функциональные возможности аппарата. Тут вам и продвинутая система охлаждения, и поддержка 5G, и сверхчувствительная камера от Leica, которая состоит из четырёх модулей на 40, 16 и 8 Мп. Роль четвёртого исполняет ToF-сенсор, отвечающий за измерение глубины.

Стоит ли покупать Huawei Mate Xs

Всё в нём хорошо, но у меня, как у потребителя, возникает вопрос: а как я должен понять всё это, глядя на Huawei Mate Xs? Прочитать брошюрку, которая идёт в комплекте, я, конечно, смогу. Но вот так, в живую, как я должен понять, что это новое и улучшенное поколение? Получается, что никак. Ведь новинка имеет ровно такую же внешность, какую имел её предшественник, а это, на мой взгляд, далеко не лучший выбор. Тут даже сервисов Google нет, как у «старичка».

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Поэтому, даже если мы забудем о сомнительной надёжности такого форм-фактора, избавиться от негативных ассоциаций будет довольно сложно. Всё-таки первый Mate X сегодня воспринимается как недоинновация, которую и выпустили в люди с запозданием, а потом ещё и не осилили запустить её глобально. Впрочем, на этот раз китайцы обещают учесть свои ошибки и таки выпустить Huawei Mate Xs на мировой рынок. Продаваться он будет по цене 2499 евро, что довольно много, учитывая, что нам подсовывают тот же самый Mate X. Ведь лично я до сих пор не очень понимаю, зачем он такой нужен и что с ним делать? Особенно на фоне нашего следующего героя.

Лучший аналог iPad Pro на Android

Куда более интересным с точки зрения внешности и перспектив, на мой взгляд, выглядит Huawei MatePad Pro. Это новый планшет, который выпустили китайцы, и он мне очень нравится. Признаюсь честно, глядя на него, мне даже хочется сменить мой iPad Pro – настолько новинка здорово выглядит. Дисплей MatePad Pro имеет диагональ 10,8 дюймов, разрешение 2К, яркость 540 нит и занимает 90% фронтальной панели, а фронтальная камера вписана в небольшой вырез островного типа в левом верхнем углу. На таком большом экране на него даже не обращаешь внимания. В результате складывается ощущение, что работаешь с одним сплошным дисплеем.

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Huawei постаралась сделать не просто планшет, который большинство воспринимает в качестве прикроватного медиакомбайна, а полноценный рабочий инструмент. С аппаратной точки зрения MatePad Pro является полной копией Mate Xs. В его основе лежит процессор Kirin 990, 6/8 ГБ оперативки и искусственный интеллект, который особым образом перераспределяет нагрузку между ядрами, за счёт чего удаётся повысить скорость выполнения большинства задач. А чтобы подчеркнуть профессиональную ориентацию планшета, Huawei оснастила его поддержкой клавиатуры Smart Magnetic Keyboard, пера M-Pencil и режимом разделения экрана, многооконным режимом и возможностью подключаться к смартфону за счёт функции «Мультискрин».

Что такое мультискрин

«Мультискрин» — это реально классная фича, которая позволяет выводить изображение со смартфона на планшет, передавать между ними файлы простым перетаскиванием и обращаться к данным, которые хранятся в памяти одного аппарата, с другого, не говоря уже про возможность получать и принимать звонки. В результате получается даже круче, чем у Apple. При этом стоимость MatePad Pro в европейской рознице составит от 549 долларов за версию в базовой конфигурации до 699 евро – в топовой.

MateBook X Pro лучше, чем MacBook

Ну, а для тех, кому мало планшета, Huawei представила обновлённую серию ноутбуков Huawei MateBook X Pro. Новинка является отличным показателем того, насколько сильно производитель может продвинуться в развитии даже новой для себя сферы при наличии достаточного упорства и технологической развитости. Ведь MateBook X Pro совершенно не претендует на то, чтобы быть MacBook, как это делали раньше многие ультрабуки.

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Несмотря на то что он имеет цельнометаллический корпус, из-за которого его издалека можно спутать с решениями компании Apple, при ближайшем рассмотрении чётко понимаешь, что китайцы реально умеют в технологии.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на MateBook X Pro, — это дисплей. Он занимает 91% площади крышки ноутбука и имеет довольно нетипичные соотношение сторон 3:2 и разрешающую способность 3К. При желании его можно использовать как гибрид, потому что дисплей поддерживает сенсорное управление и даже жесты, с помощью которых можно делать скриншоты и выполнять другие быстрые команды.

Характеристики Huawei MateBook X Pro

С железом тоже всё отлично. За производительность лэптопа отвечает Intel Core i5-10210U и i7-10510U, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ оперативки стандарта GDDR5. Чтобы обеспечить эффективное охлаждение, Huawei пришлось разработать собственный кулер Huawei Shark Fin Fans 2.0 с увеличенными лопастями, которые формируют мощный воздушный поток. А благодаря батарее ёмкостью 58 Вт*ч ноутбук способен гарантировать бесперебойную работу в течение всего рабочего дня.

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Однако это ещё не всё. Для любителей всего самого навороченного здесь установлен самый быстрый Wi-Fi-модуль, Bluetooth 5.0, поддержка технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 65 Вт. Но круче всего то, что Huawei и здесь не забыла про экосистему, реализовав возможность быстро обмениваться данными между смартфонами и планшетами на базе EMUI, при необходимости просматривая данные из памяти одного устройства при помощи другого, несмотря на то что лэптоп работает на базе Windows.

Сколько стоит Huawei MateBook X Pro

Получается, что Huawei обскакала Apple не только в дизайне, но и в удобстве использования, чего от неё совершенно не ожидали. Впрочем, это отразилось на цене. Базовый MateBook X Pro оценили в 1500 евро, а топовый – в 2000 евро, что весьма ощутимо. Думаю, если бы китайцы, которые на поприще компьютеростроения ещё не успели заявить о себе в полной мере, назначили на новинки на 15-20% более демократические цены, их решения покупались бы куда охотнее.

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Ну, и Huawei не была бы самой собой, если бы не выпустила линейку телекоммуникационных гаджетов. Это роутеры Huawei Wi-Fi AX3 и Huawei 5G CPE Pro 2 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6+. Это самый совершенный стандарт, который является полноценной альтернативой 5G. Благодаря ему роутер может работать на невероятных скоростях до 3 Гбит/с, которых хватит для того, чтобы загрузить HD-клип всего за 3 секунды. Чего ещё желать?

Huawei – это компания, которая смогла. Она демонстрирует потрясающую предрасположенность к развитию технологий в любых сферах, за покорение которых она берётся. Благодаря упорству и штату высокопрофессиональных сотрудников Huawei смогла всего за 10 лет превратиться из производителя роутеров и телекоммуникационного оборудования, в бренд №1, о котором слышали ровным счётом все. А их фирменная продукция лишний раз подчёркивает, что терпение и труд всё перетрут.