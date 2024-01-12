Началась распродажа новых смартфонов POCO. Как их купить со скидкой и получить подарки

Одним из первых брендов, который успел выпустить новые смартфоны в 2024 году первым, оказался POCO. Неопытным пользователям кажется, что компания выпускает устройства чуть ли не каждый месяц, но по факту их не так много. Традиционно лучшие и самые популярные смартфоны POCO появляются в начале года — в данный момент на роль бестселлерров претендует сразу три модели: POCO X6, X6 Pro и M6 Pro. Несмотря на то, что они только-только представлены, в России купить их можно одним из первых да еще и по лучшей цене! Осталось только выбрать модель.

Все смартфоны не только получили обновленный внешний вид и мощную начинку в виде производительных процессоров и камер, а также новейшую операционную систему HyperOS. Вот вам и первая причина купить смартфон POCO в 2024 году!

Смартфон с мощным процессором и батареей

Бытует мнение, что POCO выпускает только бюджетные устройства со средними характеристиками, которые не хватают звезд с неба. А вот и нет: в ассортименте компании появился обновленный POCO X6 Pro! «Прошка» традиционно хороша во всем, и новая версия — не исключение. Смартфон получил свежий чипсет MediaTek Dimensity 8300 Ultra, созданный по 4-нанометровой технологии. В бенчмарках он набирает солидные 1,46 млн очков, что означает полнейшее отсутствие проблем с производительностью на ближайшие годы.

К тому же, производитель предусмотрел специальную надстройку WildBoost Optimization 2.0: алгоритмы самостоятельно регулируют частоту работы процессора, экономя заряд батареи. Плавность работы интерфейса также обеспечит оперативная память LPDDR5X, которая обычно достается только флагманам.

Нет проблем и с остальными характеристиками POCO X6 Pro: смартфон получил 1,5К AMOLED-дисплей CrystalRes с поддержкой 120 Гц и пиковой яркостью в 1800 нит. Это залог того, что любой контент будет плавным и видимым даже при ярком освещении. Отдельного упоминания заслуживает и мощная камера на 64 Мп с оптической стабилизацией для создания четких фотографий и видео. Ну, а чтобы не вспоминать об автономности, в POCO X6 Pro установлен мощный аккумулятор на 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.

POCO X6 Pro дешево

Какой смартфон POCO купить в 2024

Предыдущая модель — объективно флагман бренда, однако далеко не всем пользователям нужны такие характеристики. Есть вариант попроще — это POCO X6: базовая версия оснащена Flow AMOLED-дисплеем на 120 Гц, поэтому от смартфона не веет дешевизной. По-хорошему в нем мало что выдает недорогое устройство, так как производитель не скупился на его оснащение!

В частности, не пожалели денег сразу на новейший процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, который выгодно выделяется на фоне прошлых версий выросшей на 30% производительностью (640 000 очков в AnTuTu). Кроме того, чипсет является энергоэффективным, поэтому расходует заряд батареи разумнее, чем предшественники. А еще в линейке есть реально «богатая» модификация с 12 Гб оперативки, чтобы вы навсегда забыли про нехватку ОЗУ.

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Естественно, что новые смартфоны POCO обладают хорошими камерами, новый Х6 — не исключение. Новинка получила 64-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацей OIS, как и старшая модель. Так что, можете смело фиксировать самые яркие моменты жизни и не переживать за качество фотографий и видео. К тому же, новый POCO X6 удивит вас автономностью: в нем предусмотрен аккумулятор на 5100 мА*ч и поддержка быстрой зарядки на 67 Вт, которая вернет его к жизни всего за 45 минут.

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Недорогой смартфон с хорошими характеристиками

Еще одна новинка китайского бренда, достойная вашего внимания — недорогой смартфон POCO M6 Pro. Это идеальное устройство для тех, кто не любит тратить много денег, но хочет получать все и сразу. Он оснащен 6,67-дюймовым экраном Flow AMOLED с поддержкой 120 Гц, а также имеет сверхтонкие рамки, что придает ему флагманский внешний вид. Кроме того, в режиме Game Turbo экран реагирует на нажатие с частотой 2160 Гц, что автоматически уберегает вас от задержек и улучшает управление. Ну, а вишенка на торте — подэкранный сканер отпечатка пальцев, который крайне практичен в повседневном использовании.

От старших собратьев POCO M6 Pro досталась и другая топовая начинка. Например, мощная камера на 64 Мп с оптической стабилизацией OIS, а также крутой встроенный софт для обработки фотографий. За производительность в смартфоне отвечает проверенный временем чипсет MediaTek Helio G99 Ultra, который на «ура» справляется с любыми повседневными приложениями и играми. Ну, а дополняет этот поистине шикарный набор характеристик батарея на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой на 67 Вт, чтобы вам не пришлось дежурить возле розетки.

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Продажи новых смартфонов POCO только начались, поэтому у вас есть уникальная возможность купить их со скидкой и даже получить подарки! Это намного выгоднее, чем дожидаться появления в офлайн-рознице, где они будут стоить заметно дороже.