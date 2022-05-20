Почему люди больше не хотят покупать смартфоны Xiaomi

На этой неделе Xiaomi отчиталась о первом за многие годы падении продаж смартфонов и, как следствие, прибыли. Она рухнула больше чем на половину — аж на 52,9%. Это невероятный удар, который сильно отбросил компанию назад. В качестве причин снижения продаж Xiaomi называет проблемы с логистикой и резкое снижение спроса из-за мировой гиперинфляции и валютных скачков. Однако высока вероятность, что китайцы просто хотят под шумок происходящего скрыть свои реальные проблемы, которых у них довольно много.

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Снижение продаж смартфонов Xiaomi — это объективный исход, которого следовало ожидать уже давно. Просто долгое время компания пыталась выезжать на заработанном авторитете, которого и вправду у неё было с избытком, и существующие проблемы не выглядели как что-то серьёзное. Но то ли доступный ресурс авторитетности начал иссякать, то ли пользователи просто прозрели, но результат, который мы можем наблюдать, носит объективно негативный характер.

Проблемы смартфонов Xiaomi

На самом деле, если говорить глобально, то смартфоны Xiaomi стали менее интересными. Нет, не из-за использования посредственных технологий. Тут как раз к компании претензий нет. Она ежегодно выпускает десятки аппаратов, в том числе откровенно недорогих, которые предлагают потребителям одни из лучших на рынке технических сочетаний. Но практика показала, что только на этом выехать невозможно.

Давайте попробуем разбить глобальную причину неудач Xiaomi на составные части и разберёмся, что же привело компанию к падению продаж своих смартфонов:

Во-первых, это повышение цен. Всего за год средняя цена смартфона Xiaomi выросла почти на 15%. Даже если оставить в стороне рациональность такого подхода, удорожание неизменно приведёт к совращению доли покупателей.

Во-вторых, программное обеспечение смартфонов Xiaomi оставляет желать лучшего. Несмотря на попытку компании исправить проблемы в MIUI 12.5 Enhanced, на практике это мало что дало, и оболочка по-прежнему остаётся весьма проблемной.

В-третьих, Xiaomi не лучшим образом поддерживает свои смартфоны после продажи. Помимо того, что компания может позволить себе просто прекратить обновлять ещё не старый аппарат, она обновляет их не дольше трёх лет, тогда как другие уже перешли на 4- и даже 5-летний цикл поддержки.

Будем объективны, у Xiaomi есть несколько реально классных смартфонов. Вот они:

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Каждый из этих аппаратов хорош по-своему. Один — быстрой зарядкой, другой — крутой камерой, третий — высокой производительностью. Однако все они страдают от тех трёх проблем, что мы описали выше: посредственная поддержка, высокая цена, которая уже не позволяет называть аппараты Xiaomi топом за свои деньги, а также проблемы в работе прошивки MIUI, на базе которой они работают.

Потребители действительно больше не хотят покупать смартфоны Xiaomi. Конечно, они не отказываются от них массово. Но снижение их популярности очевидно, и его сложно оспорить. Возьмите хотя бы российский рынок, который вполне можно считать лакмусовой бумажки из-за его развивающегося характера и высокого спроса в основном на недорогие модели смартфонов. Тут продажи аппаратов Xiaomi начали снижаться ещё в начале года, потому что повестку у китайцев оперативно перехватила Samsung.

Что лучше: Samsung или Xiaomi

Чем так хорошие китайские смартфоны? Ну, причин для этого хватает. Причём лежат они буквально на поверхности, ведь по факту являются проблемами, которые есть у Xiaomi, только наоборот. Смотрите сами:

Samsung очень лояльно относится к рынкам, которые занимает, и корректирует цены своих смартфонов в соответствии с местными особенностями. Например, корейцы знают, что в России вряд ли купят модель из среднего сегмента за 40 тысяч рублей. Поэтому они без особых проблем просто снижают прайс на Galaxy A52 и ей подобные модели и продают их дешевле, чем в тех же США.

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По части поддержки к Samsung претензий тоже нет. Мало того, что компания в числе первых выпускает обновления безопасности для своих смартфонов, так ещё и не позволяет себе просто так прекращать их поддержку. Все аппараты, которые выпускает южнокорейский бренд, будут поддерживаться в течение всего срока, который им отведён. Причём известно об этом, как правило, становится сразу после релиза.

То же самое касается сроков программной поддержки. Год назад Samsung решила первой на рынке продлить период, в течение которого она будет обновлять свои смартфоны. В результате большинство аппаратов получили по одной новой версии Android плюсом. Но в этом году корейцы пошли ещё дальше и объявили о том, что будут обновлять все новые смартфоны не 4, а 5 лет. И вы ещё спрашиваете, почему Samsung, а не Xiaomi?