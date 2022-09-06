Почему вы обязательно должны купить POCO M5, если ищите смартфон до 15 тысяч рублей

Бренд POCO уже не первый год ассоциируется со смартфонами, предлагающими оптимальное соотношение цены и характеристик. Причем это касается не только среднебюджетных устройств и флагманов, но и бюджетных моделей. 5 сентября компания представила свои новинки POCO M5 и POCO M5s, которые без всяких оговорок можно назвать лучшими смартфонами начального уровня. Разбираемся, чем они отличаются друг от друга, и как POCO вновь удалось расправиться с конкурентами.

3 причины купить POCO M5

POCO M5 — полноправный наследник предыдущих моделей M-серии, что выражается в его дизайне. Тыльные камеры здесь выведены в броский блок, а задняя панель покрыта материалом, тактильно напоминающим кожу. Поэтому, несмотря на наличие чехла в комплекте, можно комфортно пользоваться смартфоном без дополнительных аксессуаров.

Купить POCO M5

Продажи POCO M5 стартуют уже 6 сентября. В течение первых трех дней версию 4/64 ГБ можно будет купить за 149$ (~ 10 000 рублей). И за эти деньги характеристики POCO M5 выглядят просто бомбезно. Итак, рассказываем по порядку, чем же так интересен этот аппарат.

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Игровой смартфон

POCO M5 — недорогой телефон для игр. За его работу отвечает новейший чипсет Helio G99, выполненный по техпроцессу 6 нм. В тесте AnTuTu он доказывает свою состоятельность, опережая Snapdragon 732G, который используется во многих среднебюджетных моделях.

Helio G99 — не только самый мощный 4G-процессор, но и очень холодный камень. С его помощью POCO M5 в игре Free Fire выдает стабильные 60 fps при температуре корпуса 40,2°C (в этот момент владельцы флагманов должны пустить слезу). Игровой мощности смартфона вполне достаточно для таких ресурсоемких проектов, как PUBG и Genshin Impact, ведь при их запуске автоматически активируется утилита Game Turbo 5.0, которая отдает весь приоритет играм.

Производительность POCO M5 на Helio G99 проявляет себя не только в процессе гейминга, но и при решении других задач. Быстрый накопитель формата UFS 2.2 позволяет моментально запускать и устанавливать приложения, а оперативная память стандарта LPDDR4X держит запущенными сразу несколько процессов.

Телефон с хорошим экраном

Поскольку речь идет об игровом смартфоне, то не лишним будет отметить наличие экрана с частотой обновления 90 Гц. Она делает игровой процесс более плавным в сравнении с геймингом на устройствах с дисплеями 60 Гц. При помощи функции Dynamic Switch частота автоматически подстраивается под контент, позволяя сэкономить заряд аккумулятора.

Еще одной немаловажной деталью является использование в POCO M5 сенсорного слоя с частотой 240 Гц (идеальная отзывчивость касаний) и LCD-матрицы, чье главное преимущество – отсутствие вредного для глаз мерцания.

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Телефон с большой батареей

Разумеется, POCO M5 оснащен хорошей камерой на 50 МП с поддержкой ночного режима и вспомогательных датчиков для размытия заднего фона и реализации макро-сценариев. Пользоваться всеми фишками смартфона можно на протяжении 2 дней без подзарядки, ведь внутри прячется аккумулятор на 5000 мАч. А за счет блока питания на 18 Вт энергия восстановится менее чем за 2 часа.

Чем POCO M5s отличается от POCO M5

Наряду с POCO M5 в продажу поступает еще один бюджетный смартфон — POCO M5s. В отличие от базовой модели, он выполнен в привычном матовом корпусе. Его главное достоинство — вес (178,8 грамма). Это самый легкий POCO в истории.

Купить POCO M5s

Продажи новинки также стартуют 6 сентября, и на протяжении первых 3 дней купить POCO M5s в версии 4/64 ГБ можно будет за 169$ (~ 11 500 рублей). Чтобы понять, чем этот смартфон отличается от модели без приставки «s», предлагаю взглянуть на характеристики POCO M5s.

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Телефон с хорошей камерой

Первое отличие — камера POCO M5s. Смартфон использует 64-мегапиксельный сенсор, дополненный широкоугольным объективом с матрицей на 8 МП и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Помимо того, что вы получаете больше сценариев для фото, POCO M5s готов предложить запись видео в разрешении 4K, а этим могут похвастать далеко не все среднебюджетники.

Какой экран лучше: AMOLED или IPS

Второе отличие — экран. POCO M5s получил 6,43-дюймовую AMOLED-матрицу, готовую порадовать высоким уровнем яркости (1100 нит) и технологией DC Dimming, устраняющей вредное мерцание для глаз. Еще M5s использует более аккуратный вырез Dotdisplay и поддерживает новый режим чтения версии 3.0.

Мощный телефон

Третье отличие — процессор. POCO M5s работает на 8-ядерном чипсете Helio G95. Это тоже довольно производительное решение, набирающее более 350 тысяч баллов в AnTuTu. Как и в случае с базовым смартфоном, эта модель получила ОЗУ и ПЗУ актуальных стандартов LPDDR4X и UFS 2.2 соответственно.

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Наконец, внутри телефона скрывается батарея на 5000 мАч, которая заряжается еще быстрее. В комплекте POCO M5s лежит адаптер на 33 Вт, восстанавливающий энергию чуть более чем за час. Какой из всего этого мы можем сделать вывод? POCO M5 — недорогой девайс для игр, а POCO M5s — лучшая модель начального уровня для создания и потребления контента. А какой смартфон выберешь ты?