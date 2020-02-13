Компания Xiaomi представила новый флагман Mi 10 в Китае. Компания планировала представить глобальную версию телефона на мероприятии MWC в Барселоне, однако из-за последних новостей, связанных с отменой выставки, Xiaomi решила представить глобальную версию чуть позже на отдельной презентации. Телефон получился неплохим технически и сравним с Galaxy S20, однако многих не порадует стоимость новинки. Если раньше флагманская линейка Xiaomi считалась лучшей в вопросе цены, сегодня это утверждение можно поставить на обсуждение, потому что Mi 10 оценили значительно дороже прошлогоднего решения. Впрочем, обо всем по порядку.

В прошлом году Xiaomi представила Mi 9. Он был оценен в 445 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ оценивалась в 490 долларов, а версия на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти предлагалась потребителям за 595 долларов.

Телефон на момент выхода, как и Mi 10 сегодня, предлагал флагманское железо и был сравним с S10 на тот момент.

Вместе с Mi 10 компания также представила Mi 10 Pro. Чем же хороши новики? Они предлагают процессор Snapdragon 865, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением FHD+, а также с поддержкой HDR10+, 108-Мп камеру (её работу дополняет ширик на 13-Мп, 2-Мп макро модуль и 2-Мп модуль глубины), быструю зарядку, поддержку 5G.

Mi 10 и Mi 10 Pro получили 8/12 ГБ ОЗУ типа LPDDR5 и встроенную память UFS 3.0. Mi 10 Pro отличается от Mi 10 наличием дополнительной 20-Мп широкоугольной камеры, а также 12-Мп и 8-Мп телефото модулями. В тесте DxO устройство получило 124 балла и заняло первую строчку. И это вполне логично, учитывая, что в каталоге обзоров еще нет Galaxy S20.

Mi 10 и Mi 10 Pro поддерживают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, dual 5G, NFC. Устройства способны записывать видео в 4K и 8K, имеется оптическая и электронная стабилизация. Задняя крышка телефонов выполнена из стекла, имеются стереодинамики, порт Type-C.

Mi 10 оснащен аккумулятором на 4780 мАч с быстрой зарядкой на 30 ватт и беспроводной зарядкой на все те же 30 ватт. Также поддерживается реверсная зарядка на 10 ватт. В Mi 10 Pro батарея на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 50 ватт, беспроводной на 30 ватт и реверсной на 10 ватт. В S20 Ultra, например, быстрая зарядка на 45 ватт.

Технически всё вполне стандартно, и ожидать чего-то другого в 2020 году не стоит. Другой вопрос — цена. Mi 10 за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 573 доллара, что на 128 долларов дороже Mi 9 в минимальной модификации. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ стоит 616 долларов, за 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ придется отдать 673 доллара.

Хотите самое лучшее? Mi 10 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти оценен в 716 доларов, версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ стоит 787 долларов, а вот за версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной придется отдать почти 900 долларов (859, если быть точнее).

Уже сейчас телефоны можно предзаказать в Китае, а продажи Mi 10 стартуют 14 февраля, тогда как Mi 10 Pro можно будет купить лишь 18 февраля.

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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro слишком дорогие

Мне кажется очевидным, что Mi 10 и Mi 10 Pro стали слишком дорогими. OnePlus 7T оценен в 535 долларов, OnePlus 8 будет стоить примерно 600 долларов. Таким образом, если раньше разница между флагманами Xiaomi и OnePlus была существенной, в 2020 году они будут стоить примерно одинаково. К тому же в максимальной модификации с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти телефон оценен в 900 долларов. Почти за ту же сумму можно приобрести Galaxy S20 в минимальной модификации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Не знаю как вы, но я бы наверняка выбрал Samsung, просто потому, что корейцы предлагают более качественный софт, включая улучшенную программную обработку фото.

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