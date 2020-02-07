После выхода AirPods я всегда присматривался к TWS-наушникам, а не так давно даже написал материал со списком лучших TWS-наушников. Что же такое вообще TWS? Это True Wireless Stereo, что означает “настоящее беспроводное стерео”. До выхода AirPods на рынке были представлены Bluetooth-наушники, однако они синхронизировались друг с другом по проводу, и, как правило, между наушниками располагался небольшой ошейник с аккумулятором. Такое решение, конечно, для бега станет удобным вариантом, однако вызывает вопросы в случае обычного повседневного использования. И выход AirPods стал неким открытием, после которого все производители стали выпускать аналогичные продукты. Не так давно Xiaomi выпустила Air 2. В Китае их можно купить за 3 тысячи рублей, а в российской рознице они стоят 5500.

Ждать две недели их я не хотел, поэтому решил приобрести Air 2 в одном из российских магазинов на месте. После покупки я решил сразу же открыть их и протестировать, первое, что я заметил — очень небольшой вес, что хорошо, потому что в ушах они не будут ощущаться.

Но я заметил и то, что кейс был не заряжен, как и сами наушники. Из-за чего протестировать качество звука на месте у вас не получится. Следующее, с чем я столкнулся — это невозможность быстро и без помощи различных инструкций в Сети подключить их к смартфону. И понятно, если бы речь шла об iPhone, но я их подключал к Mi 9 Lite — телефону Xiaomi. Как же проходил процесс подключения? Логично, что нужно нажать на кнопку включения. Нажав на неё ничего не произошло и в устройствах Bluetooth на телефоне наушники не появились. Далее я зажал кнопку включения на 10 секунд. В этот момент на смартфоне появилось устройство Air2, подключив которое к телефону также ничего не произошло. Круто! Вы покупаете наушники за 5-6 тысяч и не понимаете, как их подключить к устройству. Хотите купить еще что-нибудь? Мы подготовили список интересных гаджетов 2020 года.

Далее я нашел в Интернете инструкцию, согласно которой сначала нужно 1 раз нажать кнопку включения и держать её 1 секунду, далее открыть кейс и опять нажать на кнопку включения и держать её 5 секунд. Только после этого наушники определились смартфоном, и при этом не было каких-либо всплывающих окон как на скриншоте ниже:

То есть, я как-будто подключил наушники не от Xiaomi, и никакой особой интеграции с Mi 9 Lite не было замечено. Это меня, конечно, огорчило, но еще не конец. Далее я решил протестировать звук — он здесь неплохой, уровня AirPods. Не очень крутой, но хороший для повседневного использования. Басов хватает, средних и высоких тоже. По звуку всё достаточно стандартно. До этого я пользовался проводными KZ ES3:

И по качеству звука они, конечно же, лучше. Заметно лучше. Поэтому в вопросе звука для меня это скорее даунгрейд.

Не очень нравится чувствительность сенсора. Нужно прям очевидно тапнуть по наушнику, чтобы он распознал нажатие. К тому же не радует отставание действий. Хотите поставить музыку на паузу? Тапаем два раза по наушнику и пауза происходит спустя 1 секунду, что не очень приятно. Еще двойной тап для запуска также занимает 1 секунду. При этом быстро 2 раза нажать у вас не получится. Придется делать это медленно, чтобы наушники вас поняли.

Читайте также: Сколько оперативной памяти нужно смартфону? Помогаем определиться.

Кроме того, в некоторых приложениях можно наблюдать отставание звука. Например, иногда у меня проскакивает отставание в 1 секунду в Instagram. Xiaomi как-то регулирует это на программном уровне, ставя на паузу видео в начале. То есть, если в YouTube запустить видео, оно стартует лишь через 1 секунду, чтобы звук синхронизировался с картинкой и не ощущалось отставание. И такое искусственное создание ощущения идеальной синхронизации иногда даёт сбой, и приходится наблюдать за картинкой, которая опережает звук в наушниках.

Еще один неприятный момент — это громкость встроенных в наушники звуков. Например, если тапнуть по левому наушнику, запускается Ассистент Google, и в этот момент в наушниках произойдет нереально громкое уведомление об этом в виде короткого звука. То есть, громкость звуков, встроенных в наушники, всегда максимальна и не привязана к громкости звука музыки, и если вы ночью в тишине случайно запустите Ассистента, я вам не позавидую — нервный срыв и частичная потеря слуха обеспечена.

И вот в этих мелочах проявляется вся дешевизна, хотя очень дешевыми их назвать сложно. С таким же успехом можно взять TWS от Motorola за 2 тысячи рублей. Поэтому тем, кто желает приобрести данные наушники, я всё же советую попробовать их у кого-то из друзей, потому что, возможно, они вам не понравятся. Предлагают обсудить их в Телеграм.