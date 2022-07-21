Samsung сделает камеру Galaxy A хуже за те же деньги

В связи с дефицитом комплектующих и, соответственно, ростом цены на них многие производители для сохранения стоимости своих устройств стараются экономить практически на всем. Кто-то как Apple, отказывается от зарядных устройств в комплекте, кто-то как Xiaomi, в смартфоне 12 Lite устанавливает прошлогодний процессор. Ну а Samsung решила пойти своим путем. В компании решили, что в смартфонах серии Galaxy A слишком много камер, и от некоторых из них следует избавиться.

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Для фанатов этих смартфонов такая новость прозвучала как гром среди ясного неба. Ведь напрашивается логичный вывод, что съемка на них станет значительно хуже. Но давайте посмотрим, от какого модуля планирует отказаться корейский производитель и как это скажется на качестве съемки.

Galaxy A53 — камера

Серия смартфонов Samsung Galaxy A — одна из самых популярных в мире. Соотношение цена-качество у этих устройств, безусловно ниже, чем у китайских компаний. Но сила бренда делает свое дело. Существуют такие пользователи, кому важно, чтобы их устройства были произведены известными компаниями, а не всякими Xiaomi, realme и прочим. Именно они и выбирают смартфоны серии Galaxy A. Бренд Samsung вселяет уверенность в то, что телефон качественно собран из хороших материалов.

Но характеристики таких устройств все же играют важную роль. Мало кто покупает смартфоны, тем более на Андроид, без оглядки на начинку. Скорее так приобретаются только Айфоны. Одним из самых популярных устройств Samsung является Galaxy A53. Выпустив несколько лет назад Galaxy A50 и поняв, что смартфон стал бестселлером, корейский производитель из года в год старался улучшить его характеристики для увеличения продаж. И вот в четвертом поколении этого устройства появилась камера, состоящая из четырех объективов. Широкоугольный на 64 мегапикселя с апертурой 1.8, суперширокоугольный на 12 Мп с апертурой 2.2, макрообъектив на 5 Мп с апертурой 2.4 и датчик глубины на 5 Мп, с помощью которого камера улучшает портретные снимки.

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По факту полезными из этих четырех объективов являются только два — широкоугольный и суперширокоугольный. Остальные явно добавлены ради количества, чтобы что-то противопоставлять китайским производителям смартфонов. С натяжкой к полезным можно отнести еще и макрообъектив. Но, если честно, за год его наличия в моем смартфоне включал лишь однажды, просто чтобы посмотреть, как он работает. Из-за низкого разрешения снимать что-то на него нет никакого желания.

Проанализировав, какими возможностями камеры пользуются чаще всего, в Samsung приняли решение отказаться от сенсора глубины в следующем поколении смартфонов Galaxy A. При этом вы не заметите никакого ухудшения при портретной съемке, ведь софт уже давно может размывать фон на фотографиях достаточно качественно. Таким образом, у производителя получится немного снизить себестоимость смартфонов. К сожалению, про уменьшение цены говорить не стоит. Она явно останется на прежнем уровне или вообще возрастет.

Galaxy A54 и A53 — сравнение камер

После отказа от одного из модулей камеры пользователи вправе рассчитывать на улучшения в оставшихся. К сожалению, наши желания не совпадают с желаниями Samsung. В A54 производитель уменьшит разрешение широкоугольной камеры с 64 до 50 мегапикселей, суперширокоугольной — с 12 до 5. А вот разрешение макрокамеры останется прежним — 5 мегапикселей.

С одной стороны, явное ухудшение характеристик камеры налицо. Но с другой — не только мегапиксели влияют на итоговое качество снимка. Возможно, Samsung так увеличит светосилу основной камеры, что про разрешение все забудут. Надо признать уже точно, что при приближении фотографии, сделанной на суперширокоугольный модуль, снимок будет сильно мылить. Именно здесь скажется низкое разрешение. На лицо явная экономия производителя на камерах в одной из самых популярных своих моделей. Очень жаль, что в угоду стоимости приходится прибегать к таким вещам.

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При этом А24 не обойдется без улучшений. Основная широкоугольная камера останется прежней — 50 мегапикселей. А вот суперширик и макрокамера получат модули с увеличенным разрешением. С 5 до 8 и с 2 до 5 мегапикселей соответственно. Модель А34 вообще не получит никаких изменений, кроме отказа от модуля глубины. Глядя на эти утечки, напрашивается вывод, что Samsung планирует прокачать софтовую составляющую камер в своих смартфонах. Возможно, даже какие-то ухудшения пройдут незамеченными. Я в этом, если честно, сомневаюсь. Особенно это касается работы суперширика в А54. Все-таки 5 Мп — это слишком мало для подобной камеры.

Остается надеяться, что в Самсунг осознают, в каком направлении двигаются их смартфоны А-серии. Мне кажется, что даже с такими явными изменениями они все равно останутся одними из самых популярных устройств в мире. Будем ждать официального выхода этих аппаратов в свет и предполагать, что производитель приготовил для нас что-то интересное в программном обеспечении. В противном случае все это похоже на движение назад.