Самые дешевые смартфоны известных брендов. Кто лучше: Samsung, Xiaomi или realme?

Хороший смартфон не может быть дешевым, с чем согласны почти все. В то же время наибольшей популярностью в нашей стране пользуются именно устройства до 10000 рублей, а самым продаваемым, согласно данным МТС, в первом полугодии 2024 оказался Redmi A2+ за 4 999 ₽ в официальной рознице. Но насколько подобные модели соответствуют современным требованиям? Чтобы ответить на этот вопрос, мы сравнили самые дешевые смартфоны 2024 года из актуальной линейки ведущих производителей от Samsung до Xiaomi и сейчас готовы сказать, кто среди них лучше.
Сколько стоят смартфоны в 2024 году
Для рейтинга было отобрано по одному дешевому смартфону 2024 года от всех ведущих брендов на нашем рынке, включая Xiaomi, Samsung, realme и TECNO. Также в список включен аппарат компании Itel, наряду с TECNO входящей в конгломерат Transsion Holdings. Фактическая стоимость смартфонов в России следующая:
- Redmi A3 — от 6 500 ₽;
- Galaxy A05 — от 8 500 ₽;
- realme NOTE 50 — от 6 000 ₽;
- TECNO Spark Go 2024 — от 6 500 ₽;
- Itel A70 — от 7 000 ₽.
Самый дешевый телефон 2024 года в списке — realme NOTE 50, а самый дорогой — Samsung Galaxy A05. Учитывайте это, когда мы будем сравнивать характеристики наиболее доступных моделей от каждого производителя.
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Лучшие дешевые смартфоны 2024
Все дешевые телефоны 2024 года имеют в своем распоряжении большой экран с низким HD-разрешением (720p), выполненный по технологии IPS. Ни один из дисплеев не может порадовать высокой четкостью картинки и яркостью, а Galaxy A05 и Itel A70 ко всему прочему лишены повышенной герцовки, из-за чего анимации на этих устройствах кажутся рваными, если сравнивать их с конкурентами. Однозначный минус.
Куда более важной характеристикой, помогающей определить самый лучший дешевый смартфон, является процессор, ведь именно от него в первую очередь зависит быстродействие системы. Давайте же их и сравним, попутно взглянув на объем памяти.
|Смартфон
|Процессор
|Результат в AnTuTu
|Память (база)
|Redmi A3
|Helio G36
|142 760
|3/64 ГБ
|Galaxy A05
|Helio G85
|226 096
|4/64 ГБ
|realme NOTE 50
|Unisoc T612
|221 625
|3/64 ГБ
|TECNO Spark Go 2024
|Unisoc T606
|246 893
|3/64 ГБ
|Itel A70
|Unisoc T603
|127 877
|3/128 ГБ
С точки зрения производительности в явном проигрыше находятся Redmi A3 и Itel A70: эти дешевые смартфоны на Андроид используют самые слабые процессоры и предлагают минимальное количество оперативной памяти, что практически ставит крест на работе в режиме многозадачности и стабильности после запуска некоторых приложений. Остальные смотрятся намного лучше, но вместе с тем каждая модель из списка характеризуется медленным накопителем стандарта eMMC 5.1, так что рассчитывать на быстрый запуск и установку программ не приходится даже при использовании этих моделей.
Смартфон Itel A70 подкупает объемом встроенной памяти (128 ГБ в базе), однако он, как и все остальные модели, имеет слот MicroSD для расширения. Поэтому гнаться за количеством гигабайтов по умолчанию точно не стоит.
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Даже самый надежный дешевый смартфон не может обладать классными камерами. Но хотя бы ради интереса имеет смысл затронуть и этот аспект.
|Смартфон
|Основная камера
|Фронталка
|Redmi A3
|8 МП (видео 1080p@30fps)
|5 МП (видео 1080p@30fps)
|Galaxy A05
|50 МП (видео 1080p@60fps)
|8 МП (видео 1080p@30fps)
|realme NOTE 50
|13 МП (видео 1080p@30fps)
|5 МП (видео 720p@30fps)
|TECNO Spark Go 2024
|13 МП (видео 1080p@30fps)
|8 МП (видео 1080p@30fps)
|Itel A70
|13 МП (видео 1080p@30fps)
|8 МП (видео 1080p@30fps)
На фоне других дешевых смартфонов 2024 выделяется Samsung Galaxy A05: он и снимки делает четче, и видео записывает со стабилизацией. В аутсайдерах по качеству съемки находятся Redmi A3 и realme NOTE 50.
Со скоростью работы и возможностями камер мы разобрались, а как насчет соответствия дешевых телефонов 2024 современным требованиям? Все модели оснащены актуальным портом USB-C для зарядки, но при этом не поддерживают бесконтактные платежи через NFC. А стереодинамиками готов порадовать только TECNO Spark Go 2024.
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Последнее — автономность и скорость зарядки. Все смартфоны оснащены аккумулятором на 5000 мАч и работают плюс-минус одинаково долго. Однако быструю зарядку (25 Вт) поддерживает только Galaxy A05, в то время как остальные предлагают блок всего на 10 Вт. Правда, есть нюанс: адаптер питания для Samsung придется покупать отдельно (в комплект не входит).
Какой дешевый смартфон лучше
Итак, какой самый надежный и дешевый смартфон стоит купить? Сначала отсеем двух главных аутсайдеров: Redmi A3 и Itel A70. Это слишком медленные устройства, которые не спасает даже облегченный Android Go. Также за скобки следует вынести Galaxy A05: на фоне конкурентов он хорош даже с экраном 60 Гц, но его цена заметно выше.
Два главных фаворита — TECNO Spark Go 2024 и realme NOTE 50. Эти модели предлагают примерно сопоставимые характеристики и полностью оправдывают свою стоимость. Их можно смело брать за 6-7 тысяч рублей.