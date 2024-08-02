Самые дешевые смартфоны известных брендов. Кто лучше: Samsung, Xiaomi или realme?

Хороший смартфон не может быть дешевым, с чем согласны почти все. В то же время наибольшей популярностью в нашей стране пользуются именно устройства до 10000 рублей, а самым продаваемым, согласно данным МТС, в первом полугодии 2024 оказался Redmi A2+ за 4 999 ₽ в официальной рознице. Но насколько подобные модели соответствуют современным требованиям? Чтобы ответить на этот вопрос, мы сравнили самые дешевые смартфоны 2024 года из актуальной линейки ведущих производителей от Samsung до Xiaomi и сейчас готовы сказать, кто среди них лучше.

Сколько стоят смартфоны в 2024 году

Для рейтинга было отобрано по одному дешевому смартфону 2024 года от всех ведущих брендов на нашем рынке, включая Xiaomi, Samsung, realme и TECNO. Также в список включен аппарат компании Itel, наряду с TECNO входящей в конгломерат Transsion Holdings. Фактическая стоимость смартфонов в России следующая:

Самый дешевый телефон 2024 года в списке — realme NOTE 50, а самый дорогой — Samsung Galaxy A05. Учитывайте это, когда мы будем сравнивать характеристики наиболее доступных моделей от каждого производителя.

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Лучшие дешевые смартфоны 2024

Все дешевые телефоны 2024 года имеют в своем распоряжении большой экран с низким HD-разрешением (720p), выполненный по технологии IPS. Ни один из дисплеев не может порадовать высокой четкостью картинки и яркостью, а Galaxy A05 и Itel A70 ко всему прочему лишены повышенной герцовки, из-за чего анимации на этих устройствах кажутся рваными, если сравнивать их с конкурентами. Однозначный минус.

Куда более важной характеристикой, помогающей определить самый лучший дешевый смартфон, является процессор, ведь именно от него в первую очередь зависит быстродействие системы. Давайте же их и сравним, попутно взглянув на объем памяти.

Смартфон Процессор Результат в AnTuTu Память (база) Redmi A3 Helio G36 142 760 3/64 ГБ Galaxy A05 Helio G85 226 096 4/64 ГБ realme NOTE 50 Unisoc T612 221 625 3/64 ГБ TECNO Spark Go 2024 Unisoc T606 246 893 3/64 ГБ Itel A70 Unisoc T603 127 877 3/128 ГБ

С точки зрения производительности в явном проигрыше находятся Redmi A3 и Itel A70: эти дешевые смартфоны на Андроид используют самые слабые процессоры и предлагают минимальное количество оперативной памяти, что практически ставит крест на работе в режиме многозадачности и стабильности после запуска некоторых приложений. Остальные смотрятся намного лучше, но вместе с тем каждая модель из списка характеризуется медленным накопителем стандарта eMMC 5.1, так что рассчитывать на быстрый запуск и установку программ не приходится даже при использовании этих моделей.

Смартфон Itel A70 подкупает объемом встроенной памяти (128 ГБ в базе), однако он, как и все остальные модели, имеет слот MicroSD для расширения. Поэтому гнаться за количеством гигабайтов по умолчанию точно не стоит.

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Даже самый надежный дешевый смартфон не может обладать классными камерами. Но хотя бы ради интереса имеет смысл затронуть и этот аспект.

Смартфон Основная камера Фронталка Redmi A3 8 МП (видео 1080p@30fps) 5 МП (видео 1080p@30fps) Galaxy A05 50 МП (видео 1080p@60fps) 8 МП (видео 1080p@30fps) realme NOTE 50 13 МП (видео 1080p@30fps) 5 МП (видео 720p@30fps) TECNO Spark Go 2024 13 МП (видео 1080p@30fps) 8 МП (видео 1080p@30fps) Itel A70 13 МП (видео 1080p@30fps) 8 МП (видео 1080p@30fps)

На фоне других дешевых смартфонов 2024 выделяется Samsung Galaxy A05: он и снимки делает четче, и видео записывает со стабилизацией. В аутсайдерах по качеству съемки находятся Redmi A3 и realme NOTE 50.

Со скоростью работы и возможностями камер мы разобрались, а как насчет соответствия дешевых телефонов 2024 современным требованиям? Все модели оснащены актуальным портом USB-C для зарядки, но при этом не поддерживают бесконтактные платежи через NFC. А стереодинамиками готов порадовать только TECNO Spark Go 2024.

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Последнее — автономность и скорость зарядки. Все смартфоны оснащены аккумулятором на 5000 мАч и работают плюс-минус одинаково долго. Однако быструю зарядку (25 Вт) поддерживает только Galaxy A05, в то время как остальные предлагают блок всего на 10 Вт. Правда, есть нюанс: адаптер питания для Samsung придется покупать отдельно (в комплект не входит).

Какой дешевый смартфон лучше

Итак, какой самый надежный и дешевый смартфон стоит купить? Сначала отсеем двух главных аутсайдеров: Redmi A3 и Itel A70. Это слишком медленные устройства, которые не спасает даже облегченный Android Go. Также за скобки следует вынести Galaxy A05: на фоне конкурентов он хорош даже с экраном 60 Гц, но его цена заметно выше.

Два главных фаворита — TECNO Spark Go 2024 и realme NOTE 50. Эти модели предлагают примерно сопоставимые характеристики и полностью оправдывают свою стоимость. Их можно смело брать за 6-7 тысяч рублей.