В 2019 году произошло немало неудачных событий, это и проблемы правительства США с Huawei и отмена Apple AirPower, борьба Epic Games с Google Play Store. Но нас интересуют лишь самые крупные провалы по мнению пользователей. Опрос был проведен нашими коллегами из androidauthority. Они попросили своих читателей выбрать самые крупные неудачи в мире технологи, у них это получилось.



Facebook оштрафована на 5 миллиардов долларов

В марте появилась информация о том, что Cambridge Analytica с помощью викторины «Это ваша цифровая жизнь» собрала личные данные 50 миллионов пользователей, которые использовала в дальнейшем для создания моделей. С помощью этих моделей планировалось повлиять на исход выборов в США в 2016 году.

Причастным к затеи называют Стива Бэннона, который являлся бывшим советником Трампа и его стратегом в предвыборной компании.

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После инцидента Facebook потеряла на падении акций 40 млрд долларов. В дальнейшем компания также была оштрафована Федеральной комиссией по торговле США (FTC) на 5 миллиардов долларов.

Перенос выхода Samsung Galaxy Fold

21 февраля этого года Samsung представила Galaxy Fold. Устройство стало первым гибким смартфоном на рынке, однако после того, как им попользовались журналисты, корейцам пришлось отложить старт продаж на неопределённый срок. Лишь 6 сентября — спустя 7 месяцев после анонса — продажи смартфона стартовали в Корее. Позже — 25 октября — устройство появилось на прилавках российских магазинов.

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Проблемы Huawei с правительством США

Сейчас уже даже сложно вспомнить, сколько событий происходило вокруг Huawei в последнее время.

Всё началось 15 мая этого года, когда Министерство торговли США запретило компании покупать электронные компоненты у американских компаний. А 17 мая президент США подписал указ о запрете использования оборудования и Huawei на территории страны. Компании также запретили использовать технологии США. Её подозревали в шпионаже и сборе конфиденциальных данных.

Google стала одной из первых компаний, кто прекратил сотрудничество с Huawei. Теперь новые смартфоны компании не могут использовать сервисы Google. Так, Huawei Mate 30 стал первым устройством китайцев без сервисов поискового гиганта. И это серьезная проблема для китайцев, ведь найти замену таким крупным и важным сервисам будет очень нелегко.

Позже компания заявила о разработке собственных сервисов Huawei Mobile Services, уже сейчас магазин Huawei насчитывает около 50 тысяч приложений. Но вряд ли разработчики будут всерьез воспринимать сервисы Huawei как достойную площадку для продажи программного обеспечения.

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Если одна важная причина так полагать — популярность смартфонов Huawei в Китае. В КНР живут не очень богато и не любят платить за то, что можно получить бесплатно. Возникают сомнения относительно того, что платный контент в магазине приложений Huawei будет кто-либо приобретать.

Ситуация вокруг Huawei, в целом, кажется абсурдной и нелепой. Любая другая компания, которая начнет составлять серьезную конкуренцию крупным американским корпорациям, имеет шансы оказаться под давлением властей США. Это настоящая торговая война между двумя странами, в которой Huawei оказалась главным пострадавшим лицом, потому что обвинения в адрес компании кажутся нелепыми.

Интересно узнать мнение наших читателей по поводу этого. Как вы считаете, какое событие в 2019 году оказалось самым провальным, и есть ли что-либо, что может сравниться с провалом Galaxy Note 7 в 2017 году? Предлагаем обсудить эту тему в нашем чате Телеграм.