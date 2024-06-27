Сравнили два популярных недорогих смартфона. Redmi Note 13 Pro против realme 12 Plus

В среднем классе есть большое количество хороших смартфонов от самых разных производителей. Небольшой перевес тут есть у таких брендов, как Redmi, realme и Infinix. Последний только недавно присоединился к этой компании, поэтому сегодня мы в очередной раз сравним два смартфона, которые очень похожи друг на друга, но при этом настолько сильно отличаются, что люди не могут выбрать один из двух и задают нам вопросы. Сегодня будем искать сходства и отличия в параллельном обзоре Redmi Note 13 Pro 5G и realme 12+.

Что лучше — Redmi или realme

Я уже несколько лет назад говорил, что пора переставать писать в названии смартфона «5G». Кого сейчас этим удивишь? Но в случае с Redmi Note 13 Pro это пока актуально, ведь он есть в версии «4G» и «5G». Может быть было бы более правильно взять для сравнения более младшую версию, но в России цена отличается очень незначительно, и для интереса мы заказали именно Redmi Note 13 Pro 5G. realme 12+ тоже поддерживает 5G, но это не выпячивается на передний план.

Начать, как водится, хочется с упаковки, комплекта поставки и внешнего вида устройств. Последнее особенно интересно, ведь это одни из самых красивых устройств в классе.

Продаются они в типичных для себя коробках. У realme она ярко-желтая и имеет только название модели на передней стенке, а ребята из Redmi решили, что надо нарисовать на своей белой коробке сам смартфон. Вдруг люди берут его вслепую и не видели до этого обзоры и рекламные материалы.

Комплект в некотором роде базовый. Есть только зарядка (в обоих случаях на 67 Вт), кабель питания и чехол. Всякие бумажки и «скрепки» не в счет. Они не отличаются от смартфона к смартфону.

Про зарядку мы еще поговорим ниже, но сразу скажу, что она довольно быстрая. Правда, у них собственный протокол и лучше ее не терять. При использовании стороннего, пусть даже хорошего и мощного зарядного устройства, скорость зарядки, скорее всего, будет ниже.

Обычно я не заостряю внимание на чехлах, но тут не сказать пару слов не могу. Во-первых, в случае с Redmi Note 13 Pro 5G он сделан из черного силикона, а не из прозрачного. Получается, что хоть он и в цвет корпуса, но он намного больше бросается в глаза из-за огромного ободка вокруг модуля камеры. Не очень понимаю, зачем было делать его именно таким. В realme 12+ вырез облегает камеру, и все вместе это смотрится намного более приятно и лаконично.

Самый красивый смартфон

Теперь поговорим про дизайн, и я объясню, почему я считаю эти устройства одними из самых красивых в классе. Искать отличия в форме не стоит. Они оба имеют рубленные грани и абсолютно одинаково лежат в руках. За тем лишь исключением, что у Redmi Note 13 Pro 5G боковые грани матовые, а в realme 12+ — глянцевые. В моем случае с бежевой задней стенкой они сделаны под золото. Выглядит не кричаще, но ярко.

Задняя стенка Redmi Note 13 Pro 5G глянцевая настолько, что не оставить на ней отпечатки пальцев просто невозможно. Когда смартфон чистый, это смотрится очень красиво, но стоит его пару раз взять в руки или достать из кармана, где есть определенное количество пыли и ворсинок, как внешний вид становится очень неопрятным. При падении света под разным углом он переливается от темно-серого до глубокого черного. Но отпечатки такой перелив не скрывает — их будет видно под любым углом.

realme 12+ продолжает придерживаться концепции, которая была заложена еще пару моделей назад. Задняя стенка сделана из силиконового полимера «под кожу», а в средней части проходит полоса. Смотрится это очень стильно и приятно лежит в руке. Возможно, при неаккуратном обращении этот слой царапается, но пока смотрится он просто отлично. Для защиты от царапин, кстати, можно использовать тот самый, почти незаметный чехол. Но с ним ощущения, как говорится, будут не те — вы не ощутите приятной текстуры в руке при использовании.

Вес и размеры смартфонов очень схожи. Мы имеем 187 граммов и 8 мм у Redmi Note 13 Pro 5G, в realme 12+ это 190 граммов и 7,87 мм. Определить разницу на глаз довольно сложно. Смартфоны кажутся абсолютно одинаковыми.

Сканер отпечатков пальцев в обоих случаях находится под экраном, зато только realme 12+ имеет хоть какую-то защиту от воды. Для него заявлен рейтинг IP54. Нырять с ним нельзя, но сильные брызги или дождь он точно выдержит. Для Redmi Note 13 Pro 5G защита от воды не заявлена вовсе. Зато у него есть ИК-порт, если вам это очень нужно.

Недорогой смартфон для игр

realme 12+ работает под управлением MediaTek Dimensity 7050, выпущенного в прошлом году. Это надежный процессор, который не выдает чудес производительности, но хорошо зарекомендовал себя в своем ценовом сегменте. Он предлагает 8 ядер и поддержку искусственного интеллекта MediaTek APU 3.0. Данного чипсета более чем хватит для ежедневного использования и даже для легких игр. Что-то серьезное доверять ему вряд ли стоит, но для соцсетей, веб-серфинга и других задач его вполне хватит. Но, на всякий случай, тут есть геймерский режим, который позволит выжать из железа чуть больше, чем было доступно по дефолту.

Redmi Note 13 Pro 5G получил совершенно другой процессор — Snapdragon 7s Gen 2, Эти два чипсета имеют общие корни, поэтому можно сказать, что они схожи между собой. И действительно, в бенчмарках разница составляет всего 7-15% в пользу Xiaomi. В обычной жизни разницы вы не заметите вовсе, а вот в играх Redmi будет иметь некоторые преимущества. Все дело в том, что его процессор дополнен видеоускорителем Adreno 710, против Mali-G68 MC4, используемого в realme 12+. Он мощнее, а значит Redmi позволит играть в более тяжелые игры, но на топовые тайтлы замахиваться все равно не стоит.

Какой дисплей лучше

По дисплеям ситуация неоднозначная, ведь они имеют одинаковый размер, но разное разрешение. Как следствие, у них отличается плотность пикселей, но в обоих случаях она очень высокая и вряд ли это будет критичным. При этом плотность пикселей больше у Redmi, а выше я сказал, что у него более мощный процессор. И эта мощность отчасти уходит на просчет этих самых пикселей.

realme 12+ получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2400. Плотность пикселей составила 395 ppi. Есть поддержка HDR10+ и частоты обновления 120 Гц. Его конкурент в лице Redmi Note 13 Pro 5G получил такую же диагональ, но с разрешением 1220 x 2712. Это позволило повысить плотность до 446 ppi. Так же есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision, что добавит больше полутонов и оттенков картинке.

Большой разницы на глаз между экранами я не заметил. Они оба хорошо выглядят, но слегка вперед я бы мог выдвинуть Redmi Note 13 Pro 5G. В частности по сочетанию его характеристик, рамок и защиты Gorilla Glass Victus.

Смартфоны с быстрой зарядкой

realme 12+ получил батарею емкостью 5000 мАч. Это уже хороший показатель, но его дополнили технологией быстрой зарядки SuperVOOC, которая выдает мощность 67 Вт и за 15 минут заряжает аккумулятор более чем на 40%. Для полной зарядки понадобится не многим менее 50 минут. Это очень достойный показатель для смартфона из средней ценовой категории.

Redmi Note 13 Pro оснастили батареей на 5100 мАч, что в теории может дать лишние полчаса-час работы а автономном режиме, но не делает этого. В результате тестирования realme 12+ показал себя лучше. Вы можете рассчитывать в среднем на дополнительные 1-2 часа между зарядками. Но в любом случае, оба они проработают целый день. Зато у Redmi скорость зарядки выше. За те же 15 минут он набирает почти 50%, а на полную заядку понадобится около 40 минут.

Что снимает лучше — Redmi или realme?

Когда дело доходит до камеры недорогих смартфонов, я сразу напрягаюсь. С одной стороны, они действительно шагнули вперед, и теперь даже от среднебюджетного сегмента можно требовать стоящие снимки. Но при этом на фоне более дорогих моделей они по-прежнему уступают. Вот и получается, что назвать их хорошими нельзя, но снимают-то они хорошо… Поэтому я всегда даю оговорку «в рамках своей цены».

Основная камера realme 12+ имеет разрешение 50 Мп и выдает детализированные качественные снимки даже в темное время суток. Правда, она немного приукрашивает цвета, делая их более насыщенными и яркими, чем они есть на самом деле. Фон размывается очень корректно, а вот скорость срабатывания, как мне показалось, могла бы быть выше. В целом снимок все равно создается моментально, но как будто есть какая-то микроскопическая задержка. Возможно, это просто особенность того, как отрабатывает анимация.

Сравнение фотографий realme 12+ и Redmi Note 13 Pro (оригиналы можно скачать тут):

Максимальное разрешение, с которым можно снимать видео, это 4K при 30 кадрах в секунду. Мягкой благородной картинки, как на флагманах, вы не получите, но снять что-то на память или для размещения в социальных сетях вполне возможно. К детализации претензий точно нет, она на очень высоком уровне, как и контрастность.

Redmi Note 13 Pro может похвастаться камерой уже на 200 МП с оптической стабилизацией. В теории картинка должна быть лучше, но я этого не заметил. Если выбрать максимальное разрешение, то оно действительно увеличивается, но при детальном рассмотрении шумов столько, что в этом просто нет смысла. Хотя, в целом, картинка получается более мягкой, что многим понравится.

Примеры селфи:

Видео так же, как и на realme 12+, снимается в 4K с частотой 30 кадров в секунду. Если бы мне показывали ролики, снятые на один смартфон и на другой, каждый раз называя модель, то я бы все равно не мог угадать следующие демонстрации. Они снимают очень похоже, но в зависимости от условий непредсказуемо то меняют баланс белого, то яркость, и найти закономерность я так и не смог. Будем считать, что видео они снимают абсолютно одинаково.

MIUI против realme UI

realme 12+ работает под управлением Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5.0. Она простая и интуитивно понятная. Есть несколько фирменных функций, на которых мы не будем подробно останавливаться. MIUI в Redmi Note 13 Pro 5G тоже имеет свои особенности, но в целом, если вы не пользовались ни одной, ни другой оболочкой, именно MIUI, скорее всего, дастся вам сложнее. В ней часто очень много нагромождений вокруг самых простых функций, которые можно реализовать намного проще. Обновите ее до HyperOS, и ситуация станет немного проще, но некоторые сложности все равно останутся.

Если бы я выбирал для себя из этих двух смартфонов один в постоянное пользование с точки зрения ПО, я бы остановился на realme. Но если вы уже знакомы с Xiaomi и ее оболочкой, то у вас не будет проблем с адаптацией, и вам MIUI залетит как родная.

Какой смартфон лучше купить

Раньше, когда говорили о флагманских смартфонах, существовали только iPhone и S-серия от Samsung. А вот в среднем сегменте однозначным лидером были смартфоны Xiaomi. Не зря же про них говорили «топ за свои деньги». Вот только времена изменились, смартфоны стали другими, да и Xiaomi потеряла лидерство.

Пример сравнения с realme 12+ однозначно это доказывает. Да, у каждого из них есть как плюсы, так и минусы, но мы получили большой диапазон моделей, из которых можно выбирать хотя бы даже по внешнему виду, не жертвую характеристиками и возможностями. Из этих двух смартфонов для себя я бы выбрал realme 12+, но и Xiaomi кажется очень достойным. Особенно, если вам важен не внешний вид и качество ночной съемки, а более высокая плотность пикселей экрана и чуть более высокая производительность.

Почти между всеми характеристиками можно поставить знак равенства, но некоторые отличия все же есть. Среди них выбирать вам, а мы просто попытались найти отличия, чтобы вам было проще понять, на что обратить внимание.