Стартовали официальные продажи Poco M3: как купить его дешевле?

На этой неделе Poco, суббренд Xiaomi, выпускающий недорогие устройства, представил свой новый смартфон Poco M3. Этот телефон не похож на привычные нам бюджетные устройства: вместо недорогого MediaTek здесь поставили вполне вменяемый Snapdragon 662, который работает с паре с 4 ГБ оперативки. Еще и тройная камера на 48 мегапикселей, 6,5 дюймовый дисплей и много других примочек. 26 ноября начались его официальные продажи, купить Poco M3 уже можно в авторизованном магазине Poco на AliExpress. А мы нашли, как сделать цену на него гораздо ниже.

Где купить Poco M3

Сегодня в 00:00 часов по московскому времени официальный магазин Poco на Али запустил продаже этого смартфона. Однако без скидки его предлагают за 30 — 38 тысяч рублей. Мы сначала не могли понять, откуда взялась такая цена (ходили слухи, что телефон будет стоить в районе 10 тысяч рублей), а потом увидели, как получить такую крупную скидку.

Авторизованный магазин Poco предлагает купоны, с которыми цена РЕАЛЬНО падает в три раза. Например, если пройдете по этой ссылке, сможете забрать купон, с которым цена на Poco M3 10 124 рублей вместо 30 702 рублей. За такую цену можно будет взять младшую модель с 64 ГБ встроенной памяти — большинству такой будет достаточно. Просто нажмите «Получить купон», добавьте телефон в корзину, и цена будет пересчитана автоматически.

Получить купон на Poco M3 64 ГБ

А по этой ссылке доступен купон, чтобы снизить цену на Poco M3 со 128 ГБ встроенной памяти. 11 668 рублей вместо 37 843 рублей.

Получить купон на Poco M3 128 ГБ

Также можете воспользоваться этими купонами:

Когда вы начнете оформление заказа, не забудьте указать промокод SOBLACK500 — с ним получится дополнительная скидка 500 рублей, которая суммируется с упомянутыми выше купонами.

Это официальный магазин, который предоставляет гарантию на телефон 2 года. Что касается доставки, в среднем она составит 10-20 дней.

Стоит ли покупать Poco M3?

За такие деньги это очень хороший аппарат, который пусть и бюджетный по некоторым характеристикам, но выглядит он гораздо дороже. Например, дизайнеры Poco решили сделать акцент на тройной камере, подчеркнув, что она здесь нужна не только для галочки. Напоминает решения, которые используются в флагманах Samsung. Корпус у Poco M3 пластмассовый, но текстурированный под кожу. Значит, на таком не будут оставаться ни отпечатки, ни царапины.

Один из главных плюсов этого телефона — монструозный аккумулятор. Целых 6000 мАч. Поэтому в коробке блок питания 22,5 Вт.

Характеристики Poco M3

Процессор: Snapdragon 662

Дисплей: 6,53 дюйма, Full HD+

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ/128 ГБ

Аккумулятор: 6 000 мАч

Операционная система: MIUI, совместимость с сервисами Google

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS

В общем, Poco в очередной раз подчеркнула, что сохраняет преемственность дизайна Xiaomi, но при этом не стесняется применять собственные смелые решения. За 10 тысяч рублей, которые получатся после применения всех купонов выше, это один из лучших телефонов на рынке. За несколько часов телефон в авторизованном магазине Poco на AliExpress уже заказали сотни человек. Если надумали заказывать, не забудьте применять все купоны и промокоды, чтобы получить лучшую цену. Только учтите, что завтра этой акции может уже не быть: срок действия купонов ограничен.

Купить Poco M3