Телефон для ребенка — какой купить в школу в 2022 году

Подготовка к новому учебному году — ответственный процесс, требующий от родителей школьника покупки не только учебников и канцелярской продукции, но и умного устройства, которое будет помогать ему грызть гранит науки. Сегодня смартфон нужен каждому человеку, и дети не являются исключением. С его помощью ребенок сможет всегда оставаться на связи, получать доступ к информации, а также с пользой проводить внеучебное время при помощи образовательных приложений.

Прежде чем купить телефон для ребенка, вы должны найти подходящую модель, которая одновременно будет недорогой, надежной и автономной, а еще не станет ограничивать школьника в выборе приложений из-за отсутствия Google Play. Опираясь на эти критерии, мы отобрали 5 лучших телефонов для детей, идеально подходящих для школы в 2022 году.

realme C11 — дешевый сенсорный телефон

Это хороший телефон для школьника начальных классов, потому что девайс сочетает в себе доступность и надежность от бренда realme, который тщательно подходит к проверке своих устройств перед выпуском. realme C11 — ультрабюджетная модель, готовая предложить емкий аккумулятор на 5000 мАч и большой 6,5-дюймовый экран, защищенный закаленным стеклом.

Несмотря на внушительные габариты, смартфон удобен в эксплуатации за счет ребристой крышки. Она не собирает отпечатки, а хорошая сборка позволяет использовать realme C11 без чехла. Ребенок определенно будет доволен гаджетом, но и вы не разочаруетесь, так как это едва ли не самый дешевый телефон среди устройств известных производителей.

Цена: 6 632 рубля

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Redmi 10A — самый дешевый Xiaomi

Модели с приставкой «A» в линейке телефонов Xiaomi являются самыми доступными. Так почему бы не купить Redmi 10A для ребенка 7-10 лет? Смартфон обладает эргономичной спинкой, имеет сканер отпечатков для защиты персональных данных, а еще предлагает на выбор самые разные версии памяти от 32 ГБ до 128 ГБ.

Остальные функции, необходимые школьнику в 2022 году, тоже на месте. Redmi 10A получил большой 6,55-дюймовый экран и емкую батарею на 5000 мАч. На борту есть Google Play с огромным выбором приложений и фирменные инструменты Xiaomi от калькулятора до сканера QR-кодов.

Цена: 7 807 рублей

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Redmi 10C — телефон с большим экраном

Немного дороже обойдется Redmi 10C, и этот телефон уже можно рассматривать в качестве устройства для ученика средних классов. В отличие от базовой модели, у него еще более впечатляющий экран на 6,71 дюйма и мощный процессор, производительности которого хватит для решения большинства задач: даже в 3D-игры поиграть можно.

Хотя здесь установлен стандартный для 2022 года аккумулятор на 5000 мАч, Redmi 10C держит заряд дольше остальных конкурентов из-за энергоэффективной начинки. Приятным бонусом станет наличие универсального разъема USB-C, что позволит всем членам семьи использовать один кабель для зарядки разных устройств. А фирменная оболочка Xiaomi поможет организовать учебный процесс в том числе за счет функции разделения экрана, когда можно одновременно смотреть видеоурок и писать по его мотивам доклад.

Цена: 9 543 рубля

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Infinix HOT 11S — мощный телефон с хорошей камерой

Сопоставимой ценой обладает Infinix HOT 11S, и он тоже является хорошим телефоном для ребенка 10-14 лет. Модель характеризуется мощной начинкой в лице игрового процессора и плавного экрана, заставляющего забыть о том, что устройство стоит менее 10 тысяч рублей. Работает девайс намного быстрее, чем другие ультрабюджетные модели.

Еще одно преимущество Infinix HOT 11S — камера с разрешением 50 мегапикселей. Она поможет школьнику разборчиво сфотографировать конспект в максимальном качестве, а еще проявить свой креатив во внеучебное время. Ну а операционная система смартфона готова похвастать удобной панелью виджетов, куда можно поместить важную информацию вроде расписания занятий для моментального доступа без запуска отдельного приложения.

Цена: 9 612 рублей

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realme NARZO 50A — телефон с мощной батареей

Если вы до сих пор не определились, какой телефон купить ребенку для игр и школы, то обязательно присмотритесь к realme NARZO 50A. Во-первых, у него большой 6,5-дюймовый экран, но еще интереснее смотрится аккумулятор, рассчитанный на 6000 мАч. При активном использовании заряда хватит минимум на полтора дня, что особенно важно, если ребенок забудет подключить его на ночь к источнику питания.

Кроме хорошей автономности realme NARZO 50A способен предложить мощный процессор, который в комбинации с 50-мегапиксельной камерой превращает телефон в продвинутое мультимедийное устройство для игр, общения и образования. А еще фирменная оболочка realme предлагает кучу инструментов, помогающих в учебе: от калькулятора и ежедневника до функции мгновенного обмена файлами между пользователей.

Цена: 10 023 рубля

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Какой телефон купить в 2022 году

В целом, все смартфоны подборки похожи друг на друга. В отличие от обычных Андроид-устройств, они обладают фирменной оболочкой с дополнительными функциями и специальными приложениями, которые помогают в учебном процессе. Вместе с тем у каждого телефона есть изюминка. Чуть лучше камеры у Infinix HOT 11S и realme NARZO 50A. Так что эти модели будут актуальны в том случае, если ребенок помимо учебы любит или планирует фотографировать, параллельно украшая снимки через встроенный редактор.

Для дополнительных сценариев в виде игр опять же подойдет realme NARZO 50A за счет более внушительной батарейки, а пару ему составит Redmi 10C, чей аккумулятор на 5000 мАч работает столько же из-за низкого энергопотребления процессора. Ультрабюджетные модели Redmi 10A и realme C11 — варианты для учеников начальных классов. За счет низкой цены их потеря или поломка не станет для вас таким разочарованием, как в случае с более дорогими представителями рейтинга.