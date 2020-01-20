Давайте предположим, что вы не знакомы с интерфейсами мобильных устройств. Это нормально, однако среди вас есть и те, кто хорошо изучил рынок смартфонов и может лишь по одному изображению сказать, о какой оболочке идет речь. В этом материале мы предлагаем небольшое тестирование наших читателей. Не переживайте, если не сможете ответить правильно на все вопросы, ведь мы также подготовили для вас обзорную часть популярных оболочек после тестирования, чтобы в случае не очень успешного прохождения вы могли улучшить свои знания в этом вопросе.

Ниже представлены популярные оболочки с изображениями их внешнего вида.

Чистый Android

В последнее время Google особенно подходит к дизайну своих систем, однако мне все еще кажется, что чистый Android выглядит слишком пустым и незаконченным. Конечно, это не ужасный Android 4, и здесь нет той неоновой стилистики, однако ребятам все еще есть куда стремиться. Радует и новый Material Design 2.0.

Стоит отметить, что не только Pixel-смартфоны предлагают чистый Android. Этим, например, может похвастаться компания HMD, выпускающая телефоны под брендом Nokia. Делает она это для того, чтобы ускорить выпуск обновлений и увеличить срок поддержки своих гаджетов. И это разумный шаг, ведь поддержка собственной оболочки — достаточно сложный и затратный процесс, от которого в будущем, на мой взгляд, могут отказаться многие производители, включая Samsung.

MIUI 11

Оболочка MIUI 11 хоть и является популярной, но, на мой взгляд, не очень привлекательна за счет ужасных стандартных шрифтов, иконок и анимаций. Все в этой системе ощущается слишком китайским. Все же хочется от компании американского подхода в вопросе дизайна.

Samsung One UI

One UI можно назвать, наверное, самой приятной оболочкой для Android. Компания серьезно поработала над интерфейсом, сделав его удобнее для использования одной рукой. Не так давно Samsung представила вторую версию обновленной оболочки, она стала чуть лучше прошлой версии по всем моментам. Компания добавила ряд новых функций. Например, в OneUI 2.0 появилась корзина для фотографий и обновленный интерфейс камеры.

Oxygen OS

OnePlus в своих смартфонах использует фирменную оболочку Oxygen OS. Внешне она мало чем отличается от стокового Android, однако предлагает ряд функциональных особенностей, которых не достает чистому Android. Например, OnePlus работает над функцией умной зарядки по аналогии с iOS: система заряжает устройство до 80% ночью, а за два часа перед пробуждением заряжает оставшиеся 20%. Эта функция позволяет увеличить срок службы аккумулятора. К тому же плюсом Oxygen OS является потрясающая оптимизация. Смартфоны OnePlus можно назвать самыми быстрыми среди Android-устройств. Предлагаем обсудить данную оболочку в Телеграм.

Xperia UI

В смартфонах Sony также используется фирменная оболочка, однако она практически полностью внешне повторяет чистый Android. Sony решила, что современный Android выглядит достаточно хорошо, чтобы не прибегать к его модификации. Компания, конечно, внедрила ряд полезных функций, но, в целом, мы имеем дело с чистым Android.

EMUI

Компания Huawei несколько дней назад начала обновлять своих смартфоны до EMUI 10. На мой взгляд, оболочка Huawei уступает OneUI как по дизайну, так и по удобству использования. К тому же в новых смартфонах компании не будет сервисов Google. EMUI — это функциональная оболочка с собственным стилем, она неплохая и вполне себе приятная.

Color OS

Эту оболочку в своих устройствах использует компания Oppo. Телефоны компании достаточно популярны в России за счет своей низкой стоимости. Color OS сложно назвать какой-то особенной — это типичная китайская оболочка с привычной функциональностью.

Пожалуй, это весь список самых популярных Android-оболочек на рынке. Мы не стали включать оболочку от HTC и LG по понятным причинам. Интересно узнать, сколько баллов в тестирование получили наши читатели. Делитесь вашими результатами в комментариях.

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Мой выбор

Из всех оболочек я бы отдал предпочтение One UI от Samsung. Дело в том, что чистый Android мне все еще кажется не совсем законченным. Ощущение, будто перед нами бета-версия OS. При этом я не могу назвать OneUI хорошей, потому что компания использует свой стиль. Наличие стиля в оболочке — это плохой признак. Android между тем также имеет свой стиль, но с Material 2.0 Google попыталась сделать интерфейс более нейтральным, и у нее это частично получилось. В дизайне интерфейсов важно, чтобы он был максимально нейтральным, это позволит не менять дизайн как можно дольше. Именно этого удалось достичь Apple с выходом iOS 7. С тех пор компания кардинально ничего не меняла в своей системе, и при этом она все еще кажется современной. Этого нужно добиться и Google.