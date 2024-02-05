Уже 6 лет HUAWEI продает вам смартфоны на старом процессоре. Не попадитесь на эту уловку!

Вот уже несколько лет HUAWEI находится под санкциями США, что значительно ограничивает ее возможности. Китайская корпорация лишилась доступа ко многим американским технологиям и теперь вынуждена использовать наработки прошлого в своих новинках. Так, недорогие смартфоны HUAWEI пускай и продолжают выпускаться, но работают они на процессоре 6-летней давности. Разберемся, насколько они конкурентны в условиях 2024 года, и стоит ли их покупать.

Новый смартфон HUAWEI nova Y72

Поводом для написания материала стал выход смартфона HUAWEI nova Y72, который появился в базе российского магазина электроники DNS. Новую модель оценили в 15 999 ₽, и это — довольно дорого с учетом предлагаемых характеристик.

Внешне новинка напоминает флагман HUAWEI P60 Pro, но на этом сходства заканчиваются. Недорогой смартфон получил TFT-экран с низким разрешением и посредственную камеру Samsung JN1 на 50 МП, что заставляет усомниться в адекватности цены HUAWEI nova Y72.

Характеристики HUAWEI nova Y72 Экран 6,75 дюйма, TFT (1600х720), 60 Гц Основная камера 50 + 2 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Kirin 710A Память 8/128 ГБ Аккумулятор 6000 мАч Зарядка 22,5 Вт

Характеристики HUAWEI nova Y72 выглядят, мягко говоря, спорно, но по-настоящему возмущает процессор Kirin 710A. Это чип, выпущенный фактически 6 лет назад, но он до сих пор продолжает использоваться китайской компанией.

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Процессор Kirin 710 в 2024 году

Kirin 710 вышел в 2018 году и был сравнительно неплохим процессором для своего времени. 8-ядерный чипсет, построенный на ядрах Cortex-A53 и Cortex-A73 и выполненный по 12-нм техпроцессу, применялся во многих смартфонах прошлого, включая легендарный HONOR 8X.

В 2019 году появился процессор Kirin 710F — копия Kirin 710, отличавшаяся лишь поддержкой большего объема оперативной памяти, а в 2020 году вышел Kirin 710A, на котором базируется новый смартфон HUAWEI nova Y72. Он тоже является клоном Kirin 710, но в ухудшенном варианте: частота производительных ядер была опущена на 200 МГц и составила ровно 2 ГГц, а выполнен чип по техпроцессу 14 нм — самому актуальному для КНР, но устаревшему для западного мира, где еще несколько лет назад освоили 4 нм.

В AnTuTu Kirin 710 и его клоны набирают 200-250 тысяч баллов, что является нормальным результатом для смартфона до 10 000 рублей, но никак не за 16 тысяч. Однако проблемой данного чипа является отнюдь не общий уровень производительности, а поддержка медленной памяти eMMC 5.1 и UFS 2.1. Какой из них установлен в HUAWEI Y72 — неизвестно, но оба являются устаревшими, а потому их использование неминуемо приводит к лагам и тормозам при выполнении простых задач.

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Смартфоны на Kirin 710

Несмотря на все недостатки процессора, вызванные его моральным устареванием, смартфонов на Kirin 710 и его клонах предостаточно. Поэтому HUAWEI nova Y72 — не исключение, а правило. Так, в 2023 году было выпущено 2 модели на базе устаревшего Kirin 710A:

Если для первого смартфона, чья цена сейчас составляет менее 10 тысяч рублей, такое решение кажется уместным, то использование Kirin 710A в HUAWEI nova Y71 и уж тем более в свежем nova Y72 выглядит форменным издевательством. Процессор не соответствует требованиям 2024 года и банально не в состоянии обеспечить стабильную работу устройства в простых приложениях, не говоря уже о ресурсоемких 3D-играх.

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Стоит ли покупать смартфоны HUAWEI в 2024 году

Даже в условиях санкций HUAWEI продолжает выпускать хорошие смартфоны, что доказывает недавно вышедший флагман HUAWEI P60 Pro. Также относительно удачным получился HUAWEI nova 11 Pro. Но все это — смартфоны средней и высокой ценовых категорий. В сегменте недорогих устройств китайская компания не может конкурировать с другими брендами.

Смартфон POCO M5, чья цена двукратно меньше стоимости HUAWEI nova Y72, предлагает в 2 раза более мощный и энергоэффективный процессор, а также экран с FullHD-разрешением. И даже Samsung, обычно выпускающая устройства по завышенной в сравнении с китайцами цене, имеет в послужном списке Galaxy A24 — реально хороший смартфон за 15 тысяч рублей.

Купить POCO M5

Купить Galaxy S24

Неясно, как HUAWEI собирается исправлять ситуацию, и собирается ли вообще. Использовать наработки прошлого без ущерба для возможностей устройства можно только 2-3 года, ведь цикл жизни мобильного процессора обычно составляет 2-3 года. Если выход не будет найден, вскоре мы лишимся недорогих смартфонов HUAWEI, и больше не увидим их на полках наших магазинов.