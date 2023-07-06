Телефон с самой хорошей камерой. Какой он

Рынок флагманских смартфонов сейчас сильно перенасыщен. Но компании, которые регулярно выпускают обновления своих линеек продолжают выпускать новинки в этом очень конкурентном сегменте. Одним из них является Huawei P60 Pro, который появился в России около полутора месяцев назад и сразу проявил себя с очень хорошей стороны. Я пользуюсь им примерно с этого же времени и у меня уже накопился список того, что в нем можно похвалить, а что наоборот покритиковать. Этим мы сейчас и будем заниматься.

Лучший телефон на Android

Я уже много раз в статьях говорил о том, что у меня всегда есть один Android-смартфон и iPhone. Android через мои руки проходит очень много, поэтому один из них как правило оказывается тестовым и у меня даже не доходят руки, чтобы пользоваться моим Huawei Mate 50 Pro. Но сейчас ситуация получилась немного другой. У меня на тесте в постоянном пользовании было два смартфона — Huawei P60 Pro и тот, о котором я расскажу совсем скоро. А там действительно есть о чем поговорить. Поэтому не пропустите в ближайшее время мой еще один большой опыт использования крутого телефона.

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Чтобы не говорили про Huawei, компания уже показала, как она может справляться с трудностями и преодолевать их, продолжая выпускать устройства, как и раньше. Проще говоря Huawei никуда не денется, как и ее смартфоны. EMUI и его сервисы достаточно созрели, чтобы можно было их использовать. Например, есть Gbox, позволяющий использовать любые приложения, к которым вы привыкли до того, как телефоны перестали поддерживать сервисы Google. С ним все вернулось на свои места. Об этом мы говорили в отдельной статье, но коснемся еще и в данном опыте использования.

Заканчивая долгое вступление и немного забегая вперед скажу, что Huawei P60 Pro, безусловно, является одним из лучших камерофонов на рынке, но есть у него и другие достоинства.

Обзор Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro является частью флагманской серии смартфонов Huawei, ориентированной на фотографию, и построен на основе известных P50 Pro и Mate 50 Pro. По сути, P60 Pro — это усовершенствованная версия Mate 50 Pro с улучшенным дисплеем, камерами и некоторыми другими вещами.

Все лучшее сразу от Huawei.

Самый красивый телефон

P60 Pro предлагает знакомый стеклянный дизайн с изогнутыми панелями и большим OLED-экраном LTPO с высоким разрешением, частотой обновления 120 Гц и 1 миллиардом цветов. В нем есть одно небольшое отверстие для селфи-камеры, что многие оценят на фоне огромного выреза в Mate 50 Pro. Хотя, я отношусь спокойно к вырезу, чего и вам советую.

Чипсет остался тем же, что и в Mate 50 Pro, — кастомная 4G-версия Snapdragon 8+ Gen 1. На данный момент лучше только модель Gen 2, но обе они прослужат верой и правдой еще много лет. Поэтому обращать внимания на это не стоит.

Отдел камеры, безусловно, самая интригующая часть Huawei P60 Pro. На задней панели расположены три камеры: основная на 48 Мп с переменной апертурой и стабилизацией, телеобъектив на 48 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом и опцией телемакросъемки и сверхширокоугольный модуль на 13 МП с автофокусом. Фронтальная камера остается такой же, как и в последних топовых телефонах Huawei — 13-мегапиксельная камера с широкоугольным объективом 18 мм.

Huawei P60 Pro поставляется с батареей емкостью 4815 мАч, способной поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 88 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Также поддерживается обратная беспроводная зарядка. Пару раз она меня даже выручила, когда я забывал зарядить наушники и просто прикладывал их к задней стенке смартфона. Один раз сделал это даже на ходу, просто придерживая их рукой. Так я провел примерно 15 минут, пока ждал электричку, и заряда мне хватило больше, чем на час прослушивания. Это хороший результат и полезная функция.

Давайте посмотрим на основные характеристики телефона и перейдем к более подробному рассказу о нем.

Характеристики Huawei P60 Pro

Характеристика Значение Дисплей 6,67”, 120 Гц, 1220×2700 пикселей, 19,92:9, 444 ppi Чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Память 8/256 ГБ, 12/512 ГБ ОС EMUI Основная камера 48+48+13 Мп Фронтальная камера 13 Мп Захват видео до 4K 60fps и 1080p 960fps Аккумулятор 4815 мАч, 88 Вт проводная, 50 Вт беспроводная, обратная беспроводная зарядка Связь LTE, гибридная двойная SIM-карта, Wi-Fi 6, БТ 5.2, NFC, Инфракрасный порт Корпус 161,0×74,5×8,3 мм, 200 г, защита от пыли и воды IP68 (до 1,5 м в течение 30 мин)

Huawei P60 Pro поставляется в белой бумажной коробке со всеми необходимыми аксессуарами. Имеется зарядное устройство на 88 Вт, кабель USB-A на USB-C и прозрачный мягкий чехол. Тонкая защитная пленка уже наклеена поверх экрана.

Универсальная быстрая зарядка

Комплектная зарядка заслуживает отдельного внимания, ведь она имеет два порта рядом друг с другом — USB-C и USB-A. Это делает ее очень универсальное. Например, я заряжал от нее свой Huawei MateBook D16 и эта связка работала. Но одновременно использовать два порта не получится. Они специально находятся очень близко друг к другу.

P60 Pro имеет без преувеличения уникальный дизайн. Если черный цвет это что-то строгое и даже обычное, то тот, который выбрал я — жемчужина рококо — не повторим в прямом смысле слова. Каждая панель телефона в этом цвете не похожа на другой по узору. Вы едва ли сможете найти два одинаковых телефона. Если посмотреть рядом, то они и правда будут разными. Huawei лишний раз доказала, что знает толк в дизайне.

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Остров камеры сделан из стекла и окружен небольшой металлической рамкой, что делает его несколько острым. Он сильно выступает сзади, и телефон сильно качается при использовании на столе. Зато такой модуль камеры является узнаваемым. По крайней мере, когда я увидел в метро человека с таким телефоном (правда черным), я сразу его узнал.

Над экраном есть едва заметное отверстие для разговорного динамика. Как и большинство телефонов, P60 Pro имеет гибридную настройку стереодинамиков, где верхний имеет два выхода (фронтальный и верхний).

Смартфон имеет габариты 161 х 74,5 х 8,3 мм и весит 200 граммов. Цифры не маленькие, но на деле тяжелым смартфон не ощущается. Зауженные боковые грани дают всей конструкции какой-то воздушности. При этом, телефон довольно скользкий, но к этому я привык. Впрочем, без пару падений не обошлось. Заодно подтвердил заявления о прочности стекла Kunlun. Первое падение было примерно с полутора метров, когда положил телефон мимо нагрудного кармана куртки, а второе с высоты около метра (просто не удержал его в руках, доставая из кармана).

Безопасный для глаз экран

Под этим защитным стеклом находится 6,67-дюймовый OLED-экран LTPO с изогнутыми крями. Панель имеет разрешение 2700 x 1220 пикселей (444 ppi) и крошечное отверстие для селфи-камеры. Экран Huawei P60 Pro настолько премиален, насколько это возможно в наши дни — он поддерживает динамическую частоту обновления 120 Гц, 10-битную глубину цвета для более миллиарда цветов, поддержку HDR10+, а также высокочастотную ШИМ-регулировку яркости 1440 Гц. Последняя позволяет уменьшить мерцание, которого мы не видим, но оно сильно напрягает наши глаза и приводит к их усталости.

Дисплей обладает отличными показателями яркости. Тесты, проводимые в Интернете показали, что в автоматическом режиме она может подниматься до более чем 1100 нит. По себе субъективно могу сказать, что на солнце им можно пользоваться легко и комфортно.

Дисплей Huawei P60 Pro поддерживает цветовые пространства DCI-P3 и sRGB. Есть нормальный и яркий цветовые режимы. Для точной настройки оттенка экрана предусмотрена традиционная для EMUI точная настройка. Так же можно настроить частоту обновления. Есть три варианта — 60 Гц, 120 Гц и автоматический. Последний позволяет регулировать частоту обновления на лету в диапазоне от 1 до 120 Гц. Тем самым вы получает максимально плавное изображение в движении и экономию энергии, когда, например, читаете что-то или смотрите фотографии.

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Как часто надо заряжать Huawei

Питается смартфон от аккумулятора емкость 4815 мАч. Мне его хватало на день с запасом, но о большем говорить не приходится. Если режим эксплуатации будет более щедящим, возможно, получится протянуть полтора дня. Но два возможны только если вы в отпуске и телефон в основном просто лежит в стороне. Назвать автономность лучше в классе я не могу. Это скорее среднее значение, но точно не меньше.

Для зарядки можно использовать комплектное зарядное устройстово на 88 Вт. Перейти в скоростной режим зарядки можно нажав на зеленый пузырь, когда она идет. Это не очень логично и, надо признаться, сам я не догадался сделать это осознанно.

Пять минут зарядки от комплектного адаптера питания дадут вам примерно четверть емкости аккумулятора. Через 15 минут аккумулятор будет заряжен примерно на 60%. За полчаса устройство зарядится почти на 100%. А полный заряд вы получите примерно через 35 минут. Можно регулировать скорость зарядки, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор. Например, включив режим умной зарядки, вы снизите ее скорость после 80%, но батарея прослужит на несколько циклов больше.

Как устанавливать сервисы Google на Huawei прямо из AppGallery. Это самый простой способ в 2023 году

Как и многие другие телефоны, P60 Pro поддерживает Smart Charge, которая снижает скорость зарядки, когда она достигает 80%. Вы также можете выбрать отметку безопасности самостоятельно, если не хотите, чтобы она была зафиксирована на уровне 80%.

Может ли AppGallery заменить Google Play

Больше всего споров новые телефоны вызывают в отношении софта. С тех пор, как смартфоны Huawei лишились сервисов Google многие задумались о целесообразности их покупки. Скажу честно, в начале действительно было сложно. Приходилось самому искать то, чего нет в AppGallery, скачивать, устанавливать и пользоваться, часто через определенные костыли. Позже появилась возможность внутреннего поиска APK через Petal Search. Но это все еще была установка приложений через отдельные файлы.

Теперь все стало намного проще и понятней. Достаточно искать нудные ”апчики”, как в любом другом смартфоне — через магазин приложений. Даже если это приложения Google или другие, которые не должны нативно работать в EMUI, они будут работать через GBox. Если вы не понимаете, что это такое, не забивайте себе голову. От вас потребуется только один раз ждать разрешение на установку этого инструмента и все. Дальше все приложения будут скачиваться и работать, как обычные. Для этого в AppGallery интегрирован поиск Petal, показывающий результаты с веб-сайтов разработчиков и других репозиториев приложений, таких как APK Pure и APK Monk.

GBox - это небольшая виртуальная машина на базе последней версии Android, содержащая все сервисы Google.

Интересно и то, что приложения через GBox часто работают даже лучше, чем без него. Так, например, западные коллеги заметили, что передача потокового видео из Netflix через GBox возможна в режиме 1080p HDR10, в то время как родное приложение Netflix также передает потоковую передачу 1080p, но не имеет возможностей HDR.

За время использования этого телефона и моего Huawei Mate 50 Pro, я нашел только одно приложение, которе мне было бы нужно, но его не было в AppGallery — прокат самокатов Whoosh. При этом, например, Urent и Яндекс есть. Все остальное, включая приложения банков, госуслуги, полный пакет приложений Яндекса и прочие популярные сервисы давно есть в AppGallery нативно.

Зато Huawei одна из немногих компаний, кроме Apple решила выстроить полноценную экосистему, центром которой будет смартфон. Это называется ”Суперустройство” я не смог в полной мере реализовать ее потенциал, но удобно то, что такая технология позволяет объединять устройства и делает это в виде удобного интерфейса. Наушники, принтеры, мониторы, колонки и другие устройства будут работать как единое целое. При этом, поддерживаются не только оригинальные устройства Huawei, но и партнерские, что особенно приятно.

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Экосистема Huawei

Приятно когда производители начинают подгонять одни устройства под другие. Отдельного упоминания заслуживает интеграция смартфонов Huawei в линейку ноутбуков бренда. Они могут не просто работать вместе, но и дополнять друг друга. Я во всю пользовался этими функциями в связке Huawei P60 Pro и Huawei MateBook D16, который у меня сейчас является ноутбуком для работы. Это младшая линейка ноутов бренда, но она может обеспечить любой рабочий процесс и мне для документов, текстов и фотографий его вполне хватает.

Даже эта младшая модель поддерживает упомянутые функции. Так, например, стоит приложить смартфон к правой нижней части ноутбука, как вам будет предложено подключение. Интеграция настолько глубокая, что на ноутбуке будет выведен экран смартфона и вы сможете запускать любое приложение. Это удобно, чтоб не переключаться с одного устройства на другое — вы продолжите работать на одном большом удобном экране.

Так же подобным образом можно передавать изображения. Сфотографировали что-то, открыли картинку, приложили смартфон к ноутбуку и через пару секунд она будет передана на компьютер. Тут даже удобный AirDrop от Apple сильно проигрывает, ведь там надо нажимать кнопки перед отправкой фалов.

Производительность Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro работает на Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. Это тот же чипсет, что и в Mate 50 Pro, вышедшем прошлой осенью. Это специальная версия с 4G, поскольку Huawei решением властей США отрезана от 5G. Но в России это не имеет значения, так как пока были только разовые тестовые запуски новых сетей и не более того.

Несмотря на наличие SD8 Gen 2, SD8+ Gen 1 остается одной из самых мощных аппаратных платформ на рынке, поэтому с производительностью проблем у вас не будет даже если в каких-то тестах P60 Pro немного уступает другим по количеству набираемых баллов.

Подробно останавливаться на производительности едва ли стоит. Она просто почти максимальная из тех, что вообще могут быть в смартфоне. Все игры работают с отличной частотой кадров и никаких проблем с ними нет.

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Телефон с лучшей камерой

Основной модуль камеры состоит из трех объективов. Кроме основного модуля есть телевик с оптическим зумом и сверхширик. Главный модуль имеет разрешение 48 Мп и систему переменной диафрагмы. Она может физически меняться от f/1,4 до f/4,0. Это делает ее похожей на профессиональную камеру. При f/1,4 будет большее размытие фона и больше света, попадающего на сенсор. При f/4,0 — наоборот. Остальные камеры предлагают фиксированную апертура, кроме пары моделей Samsung, которые предлагали два значения, но точно не целый диапазон.

По умолчанию камера снимает в режиме объединенных пикселей. Картинка имеет разрешение 12 Мп, а изображения получаются менее ”шумными”. Этот сенсор оборудован продвинутым автофокусом с лазерным наведением и оптической стабилизацией. Можно выбрать режим максимального разрешения, но именно 12 Мп снимки обеспечивают более высокую резкость и контрастность, что лично мне нравится намного больше. Тем более, 12 Мп, особенно для просмотра на смартфоне и публикации в соцсетях, этого более чем достаточно.

Камера сама по себе имеет широкий динамический диапазон, а обработка и вовсе может сделать снимки очень сбалансированными, вытягивая темные участки и ”прибивая” светлые. В ночном режиме автоматика тоже отрабатывает отлично. Шумов мало, оттенок хороший, а смазанности нет вовсе. Правда, иногда встречаются паразитные блики, но это не критично и является проблемой фототехники в целом.

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Примеры фотографий на Huawei P60 Pro (оригиналы можно скачать тут):

Компания не стала гнаться за большим увеличением и решила увеличить размер сенсора. Из-за этого длиннофокусный модуль имеет только 3,5-кратное оптическое приближение. Большое разрешение модуля и увеличение позволяет разглядеть самые мелкие детали, и это правда. Сам объектив тоже хорошо настроен и картинка по качеству близка к той, что выдает основной модуль. Нет вопросов и к сверхширику. Даже края картинки не сильно искажены. Но есть небольшой уклон в сторону теплых оттенков.

Максимальное разрешение и частота кадров составляют 4K и 60 fps соответственно. Больше просто и не нужно. Стабилизация отрабатывает хорошо, но отключить ее нельзя. Поэтому при съемке со стабилизатора иногда бывают подергивания. Но диапазон видео очень широкий. То есть, картинка получается сбалансированная с правильным соотношением темных и светлых участков.

Примеры селфи на Huawei P60 Pro:

Может показаться, что я излишне нахваливаю камеру смартфона, но это не так. Можно как угодно относиться к рейтингу DxOMark, но просто так телефон не займет в нем лидирующее место. Именно на нем находится P60 Pro с его камерой XMAGE. Это ответ всем тем, кто переживал из-за ухода Leica и говорил, что теперь камера не будет хорошей.

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Стоит ли сейчас покупать Huawei P60 Pro

Посмотрим правде в глаза, у Huawei действительно есть проблемы с полноценной поддержкой сервисов Google и доступом к 5G. Но первое почти решено при помощи GBox, а второе не имеет значения в России и не будет иметь его еще несколько лет минимум.

Зато телефон предлагает отличную камеру, крутой внешний вид, шикарный дисплей и ту саму ДНК Huawei, которую я полюбил еще во времена Huawei P20 Pro в 2018 году. Многие понимают о чем я говорю, так как пользовались телефонами бренда еще раньше.

Некоторые решения вроде физической переменной апертуры и высокочастотного ШИМ затемнения выводят смартфоны бренда на более высокую ступень, чем даже решения от Samsung, Apple и других именитых производителей. А про фото возможности можно много раз повторить отдельно, ведь именно это является главной особенностью устройств линейки ”P”.

Huawei P60 Pro — замечательный смартфон. Если P50 Pro я советовал к покупке с осторожностью, то теперь я делаю это с полной уверенностью. Смартфонами Huawei снова можно пользоваться и делать это с комфортом. Если вы готовы купить флагман, то Huawei P60 Pro точно должен быть в вашем шорт-листе.

На последок давайте рассмотрим сводные плюсы и минусы Huawei P60 Pro.

Плюсы Huawei P60 Pro:

Премиальный дизайн

Класс защиты IP68

Отличный экран

Хороший аккумулятор

Универсальная мощная зарядка в комплекте

Лучшая камера среди смартфонов с переменной диафрагмой

Мощное железо

Минусы Huawei P60 Pro: