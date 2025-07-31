В Samsung рассказали, когда выйдет новый Galaxy S25 FE и другие устройства

Samsung наконец осознала, что среднебюджетные смартфоны приносят немало прибыли и игнорировать их не стоит. Именно поэтому компания до сих пор выпускает недорогой Galaxy FE — слегка урезанную версию текущего флагмана. Вот только новая модель всегда выходит примерно в конце года, когда многие производители успевают показать все новинки. Свежая стратегия Samsung по выпуску смартфонов решает эту проблему: стало известно, что новый дешевый Galaxy появится раньше, чем обычно.

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Недавно Samsung представила финансовый отчет за второй квартал 2025, а вместе с ним — примерные сроки выхода Galaxy S25 FE. По словам вице-президента Даниэля Араухо, компания постарается сохранить продажи смартфонов на высоком уровне с помощью различных акций, а также за счет раннего релиза Samsung Galaxy S25 FE.

Это означает, что новый среднебюджетный смартфон Galaxy может появиться значительно раньше прошлогодней модели, вышедшей в конце сентября и появившийся в продаже только в начале октября. Таким образом, Galaxy S25 FE могут представить уже в августе-сентябре 2025 в рамках новой стратегии, не соблюдая прежние сроки.

Когда выйдет и каким будет новый Galaxy S25 FE от Samsung

К тому же, ранний выход Galaxy S25 FE может освободить место для новых устройств Samsung в конце года. В ходе отчета компания подтвердила, что выпустит складной смартфон с тройным сгибом во второй половине 2025 года, а также долгожданную гарнитуру смешанной реальности Project Moohan XR. Наряду с ней должны появиться планшет Galaxy Tab S11 и новые дешевые смартфоны Galaxy A 2025.