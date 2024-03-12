Вот это я понимаю мощный смартфон! Аккумулятор на 20800 мАч и огромный фонарь по смешной цене

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Герман Вологжанин

Недорогой противоударный смартфон — устройство противоречивое. Ради сохранения доступной цены его производитель вынужден экономить на всем, кроме защиты корпуса. Но бывают исключения. Одно из них — смартфон HOTWAV W11. Эта новинка сможет удивить не только сбалансированными характеристиками, но и несколькими интересными фишками, которые пригодятся и на работе, и в быту.

Вот это я понимаю мощный смартфон! Аккумулятор на 20800 мАч и огромный фонарь по смешной цене. Во всех отношениях мощный смартфон! Фото.

Во всех отношениях мощный смартфон!

В период с 18 до 27 марта купить HOTWAV W11 удастся всего за $149.99 (~ 14 000 ₽) при том, что стандартная цена смартфона — $209.99 или почти 20 тысяч рублей. Кроме того, первые 500 покупателей получат новинку и вовсе за $139.99 (~ 13 000 ₽), а потому уже сейчас пора добавлять этот аппарат в корзину. Но давайте сначала разберемся, насколько хорош HOTWAV W11 с учетом его стоимости.

Купить HOTWAV W11

Смартфон с мощной батареей

HOTWAV W11смартфон с большим аккумулятором. Емкость его АКБ составляет невероятные 20800 мАч. То есть батарейка более чем в 4 раза больше, чем у обычного телефона. Это значит, что HOTWAV W11 сможет работать до 100 дней в режиме ожидания или держать заряд 35 часов при непрерывном воспроизведении видео.

Смартфон с мощной батареей. Вы когда-нибудь видели смартфон с таким аккумулятором? Фото.

Вы когда-нибудь видели смартфон с таким аккумулятором?

Естественный минус такого аккумулятора — размеры смартфона. HOTWAV W11 представляет собой нечто, похожее на кирпич, ведь масса устройства составляет 850 граммов. Впрочем, если за время доставки (примерно 20 дней) вы успеете подкачаться, противоударный смартфон получится укротить. Тем более, что его можно использовать в качестве внешнего аккумулятора.

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Характеристики HOTWAV W11

Если отбросить в сторону стандартные для такого устройства влагозащиту и противоударные свойства, HOTWAV W11 покажется типичным недорогим смартфоном.

ХарактеристикиHOTWAV W11
Экран6.6 дюйма, IPS (2460х1080), 60 Гц
Основная камера64 + 24 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорMediaTek MT8788
Память6/256 ГБ
Аккумулятор20800 мАч
Зарядка33 Вт

Купить HOTWAV W11

Процессор MediaTek MT8788 можно отнести к слабым сторонам смартфона, так как его производительности на уровне чуть более 200 тысяч баллов в AnTuTu хватит исключительно для решения базовых задач. Но 6 ГБ оперативной памяти добавляют плавности, а остальные характеристики HOTWAV W11 не оставляют сомнений в том, что перед нами хороший аппарат.

Характеристики HOTWAV W11. Комплект поставки HOTWAV W11. Фото.

Комплект поставки HOTWAV W11

Основная камера на 64 МП от Sony фотографирует неплохо даже при плохом освещении, а солидное хранилище на 256 ГБ можно расширить еще аж на 2 ТБ, установив карту памяти. Работает HOTWAV W11 на базе Android 13, под капотом имеет NFC-антенну для бесконтактных платежей, но интересен он далеко не только этим.

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Смартфон с камерой ночного видения

Помимо основного сенсора Sony смартфон HOTWAV W11 получил в свое распоряжение камеру ночного видения. Улавливая инфракрасные волны, она записывает видео при полной темноте.

Смартфон с камерой ночного видения. HOTWAV W11 делает невидимое видимым. Фото.

HOTWAV W11 делает невидимое видимым

Недостаток любой камеры ночного видения — черно-белая картинка. Но сделать кадр светлым можно при помощи еще одного козыря, который есть в рукаве HOTWAV W11.

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Мощный фонарь в телефоне

Помимо обычной вспышки на спинке смартфона располагается большой светодиодный фонарь, состоящий из 510 элементов. Он выдает яркий световой поток на 280 люмен при выходной мощности 6 Вт, что делает HOTWAV W11 полезным спутником в походе и на мужской работе.

Мощный фонарь в телефоне. Такой фонарь установлен на спинке смартфона. Фото.

Такой фонарь установлен на спинке смартфона

Купить HOTWAV W11

Поэтому, если вы из тех, кто не играет на телефоне и находится в поиске устройства для экстремальных условий, HOTWAV W11 станет отличным вариантом покупки. Но нужно поторопиться: акция закончится 27 марта.

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