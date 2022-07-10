Xiaomi 12 Lite — флагман для бедных? Разбираемся, стоит ли покупать новинку

В прошлом году Xiaomi выпустила один из лучших смартфонов в среднеценовом сегменте по соотношению цена-качество — Xiaomi 11 Lite. Сначала свет увидели обычная версия 11 Lite и 11 Lite 5G. А осенью китайская компания выпустила новую версию под названием Xiaomi 11 Lite 5G NE. Именно с третьей попытки получилась лучшая по характеристикам версия этого смартфона и помогла увеличить продажи. В этом году Xiaomi выпускает продолжение своего хита с новым дизайном.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫХ НЕТ НА САЙТЕ

На текущий момент смартфон не поступил еще в продажу в Европе, но в России уже доступна для покупки версия на 8/128 Гб. Давайте разберемся, чем отличаются разные поколения этого устройства и какое из них стоит выбрать.

Сравнение Xiaomi 12 Lite и Xiaomi 11 Lite

Все три версии Xiaomi 11 Lite в прошлом году стали действительно хитами. Большой выбор расцветок, отличный дизайн и оптимальные характеристики. Для многих важным при выборе была камера, для кого-то — внешний вид, ну а кто-то просто искал лучшее соотношение производительности и стоимости. Все эти факторы позволили устройствам очень хорошо продаваться и сыскать определенную популярность. Но все же лучшей по совокупности характеристик и цены стала версия Xiaomi 11 Lite 5G NE. В нее был установлен Snapdragon 778G вместо Snapdragon 732G в обычном 11 Lite и Snapdragon 780G в версии 11 Lite 5G. А все остальные данные не изменились. Да, процессор стал немного медленее, чем в 5G варианте, но для пользователей эта разница будет незаметной.

И вот Xiaomi выпускает в продажу следующее поколение своего хита — Xiaomi 12 Lite. Новое устройство получило тот же самый процессор и графический ускоритель, как и в версии 11 Lite 5G NE. То есть можно говорить о том, что по производительности обе модели будут очень похожи.

К сожалению, макрокамера получила модуль всего на 2 мегапикселя. Поэтому, скорее всего, получить такие же хорошие макроснимки, как на 11 Lite 5G NE, не получится. Но изменения в лучшую сторону все-таки есть. Xiaomi 12 Lite получил новую основную камеру на 108 мегапикселей. Детализация снимков станет лучше, но из-за уменьшившейся светосилы с 1,79 до 1,88 (меньше — лучше) в темноте и сумерках сделать хороший снимок станет сложнее. Фронтальная камера получила новый объектив на 32 мегапикселя против 20 в 11 Lite.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЫ СМОЖЕШЬ ПООБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ И ДАЖЕ НАШИМИ АВТОРАМИ

Размер экрана и его разрешение остались прежними, но увеличилась максимальная частота обновления до 120 Гц. Напомним, что во всех моделях 11 Lite дисплей поддерживал максимум 90 Гц. Благодаря этому все действия на смартфоне станут еще более плавными. Но и здесь не обошлось без экономии. Экран прикрыт Gorilla Glass 5, в то время как в прошлом поколении использовалась Gorilla Glass 6. Однако новое поколение получило сканер отпечатка пальца в экране, а не в кнопке блокировки. Возможно, такая замена обусловлена именно этим.

Xiaomi 12 Lite получил квадратный корпус в стиле iPhone 13. Из-за этого стал немного толще — 7,29 мм против 6,81 мм в прошлом поколении и тяжелее — 173 грамма против 158. Из позитивного следует отметить поддержку зарядки на 67 Вт. Что позволит заряжать аккумулятор на 4300 мАч минут за 30-40. Если производитель не произвел какую-то дополнительную оптимизацию программного обеспечения, то с новой частотой обновления экрана можно прогнозировать более быстрый разряд, чем в прошлом поколении. Следовательно, быстрая зарядка станет спасением для владельцев новых устройств.

Xiaomi 12 Lite — цена

Глядя на Xiaomi 12 Lite, можно сказать, что это достаточно неплохой смартфон. Ровно до того момента, пока не начинаешь сравнивать его с предшественниками и углубляться в его характеристики. Вот, вроде увеличили разрешение основной камеры, но уменьшили светосилу. Срезали разрешение макрокамере, но подняли герцовку дисплея. Gorilla Glass 6 заменили на 5, но добавили поддержку более быстрой зарядки. Сделали смартфон толще и тяжелее, но дали новый дизайн корпуса. Вроде на каждый минус есть свой плюс, но складывается ощущение, что смартфон перестал быть сбалансированным.

Он вроде и не стал сильно хуже, но и не получил достаточных улучшений. А мы все таки ждем от новых поколений реального прогресса и новшеств. В этой ситуации прямо ощущается, как производитель старался всеми силами не допустить сильного удорожания одного из самых популярных своих устройств. Все это делается для сохранения продаж как минимум на том же уровне. Не удивлюсь, если ближе к концу года будет представлена версия Xiaomi 12 Lite NE. Новый смартфон наверняка получит более мощный процессор и улучшенные камеры. Это будет стандартной работой над ошибками в исполнении Xiaomi, которую мы уже наблюдали в прошлом году.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Ну а если перед вами стоит вопрос в приобретении Xiaomi 12 Lite или 11 Lite 5G NE, вам следует трезво оценить характеристики обоих устройств. Так как 12 Lite новее, то и обновляться он будет дольше. У него лучше фронтальная и основная камеры, новый дизайн, датчик отпечатка пальца в экране, выше частота обновления экрана и быстрее зарядка. В то же время у 11 Lite 5G NE более эргономичный корпус, меньший вес и толщина, лучше макрокамера, большее время работы от аккумулятора.

При этом нельзя сказать, что камера в новом поколении на голову лучше, чем в старом. Скорее всего, невооруженным взглядом разницу в снимках будет даже не видно. А скорость работы датчиков отпечатков пальца в экране до сих пор вызывает бурные дискуссии. Все эти улучшения не стоят переплаты в 11 тысяч рублей. Xiaomi 12 Lite неплохое устройство, но не за 41 тысячу рублей. Сохранив цену на прежнем уровне можно было бы смело советовать его к покупке, но этого не произошло. В то же время Xiaomi 11 Lite 5G NE можно приобрести за 29990 за версию 8/128 Гб. Это один из самых сбалансированных смартфонов на рынке, который будет радовать вас еще ни один год.