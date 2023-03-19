Xiaomi устраивает распродажу и отдает Redmi 12C за копейки. Стоит ли его покупать

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Кирилл Пироженко

Компания Xiaomi всегда славилась своими недорогими смартфонами. Если хочешь идеальное соотношение цены, качества и возможностей, то однозначно следует смотреть на устройства этого китайского производителя. Но какой же телефон из всей линейки Xiaomi выбрать? Так, чтобы и экран был большой, и процессор производительный, и камеры снимали не мыло, а хорошую картинку, которую не стыдно выложить в социальные сети. А главное, чтобы еще и не переплатить при этом.

Xiaomi устраивает распродажу и отдает Redmi 12C за копейки. Стоит ли его покупать. Выглядит Redmi 12C очень стильно. Фото.

Выглядит Redmi 12C очень стильно.

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Как раз с 20 по 26 марта Xiaomi проводит распродажу своих смартфонов, на которой можно по очень приятной цене выхватить Redmi 12C. Здесь вам экран с диагональю 6,71 дюйма, аккумулятор на 5000 мАч, двойная камера 50 Мп и это только основные характеристики. Разбираемся, стоит ли заказывать Redmi 12C и какие подарки можно получить за его покупку.

Какой экран в Redmi 12C

Первое, на что обращаешь внимание в любом смартфоне — это его экран. И это неудивительно, ведь все взаимодействие с устройством происходит именно через него. В Redmi 12C производитель постарался и поставил, не побоюсь этого слова, огромный дисплей диагональю 6,71 дюйма. С такого экрана приятно не только чатиться в разных мессенджерах, но и смотреть видео и листать социальные сети.

Какой экран в Redmi 12C. На большом экране удобно играть в любые игры. Фото.

На большом экране удобно играть в любые игры.

Никаких мелких элементов. Настроил удобный для себя масштаб и наслаждаешься крутой картинкой. А благодаря HD+ разрешению энергопотребление экрана находится на очень низком уровне и не разряжает аккумулятор на глазах. Все-таки смартфоны с большими экранами удобнее маленьких, что подтверждают и продажи. Эпл даже отказалась от серии iPhone mini. Если вы давно искали большой и недорогой телефон, то Redmi 12C создан специально для вас.

Процессор в Redmi 12C

Процессор в Redmi 12C. Сердцем смартфона является Mediatek Helio G85. Фото.

Сердцем смартфона является Mediatek Helio G85.

Но на одном экране далеко не уедешь, если все будет глючить и тормозить. Производитель решил эту проблему очень просто и установил достойный процессор Mediatek Helio G85. Благодаря ему все анимации в интерфейсе плавные, а приложения запускаются быстро. Вам не придется сидеть и ждать, когда же загрузится Ватсап или Телеграм. А если вы любите мобильные игры, то даже получится поиграть во что-нибудь.

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Genshin Impact на ультра настройках вы, конечно, здесь не включите, но какие-нибудь прикольные “три-в-ряд” или Asphalt погонять сможете. Кстати, для покупки доступны три версии: 3+64 ГБ, 4+128 ГБ, 6+128 ГБ. Я советую вам смотреть на 4 или 6 ГБ оперативки. В таком случае смартфон сможет держать в памяти больше приложений, и при переключении между ними вы не заметите задержек.

Купить Redmi 12C

Сколько работает Redmi 12C

Сколько работает Redmi 12C. Большой корпус позволил установить емкий аккумулятор. Фото.

Большой корпус позволил установить емкий аккумулятор.

А чтобы всем этим великолепием можно было комфортно пользоваться, в Redmi 12C установлен аккумулятор на 5000 мАч. Не в каждый флагманский смартфон ставят такие батарейки. Для сравнения: в Samsung Galaxy S23 аккумулятор на 3800 мАч, а в S23+ — на 4700 мАч. При таком раскладе вы можете смело рассчитывать на полный день работы под нагрузкой. А если пользуетесь смартфоном время от времени, то хватит даже на пару дней.

Для понимания: 5000 мАч в Redmi 12C гарантируют вам до 20 часов непрерывного проигрывания видео. Вот что значит экран с низким энергопотреблением и емкий аккумулятор. Кстати, в отличие от тех же флагманов Samsung, зарядное устройство на 10 Вт здесь идет в комплекте с аппаратом, что не может не радовать. Не придется тратиться дополнительно на блок питания или думать, как же зарядить телефон после покупки.

Камера в Редми 12C

Камера в Редми 12C. Камера позволяет делать неплохие снимки даже при плохом освещении. Фото.

Камера позволяет делать неплохие снимки даже при плохом освещении.

Ну и никакой современный смартфон нельзя представить без камер. Redmi 12C оснастили двойной основной камерой на 50 Мп с апертурой f/1.8. Благодаря этому она даже может делать неплохие снимки в условиях недостаточного освещения. А специальный HDR режим подчеркнет все цвета на фотографии и сделает ее сочнее.

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Для большей безопасности в Redmi 12C есть поддержка разблокировки по лицу с использованием искусственного интеллекта. Для этого используется фронталка на 5 МП и дополнительные алгоритмы обработки. Благодаря им разблокировать телефон, просто поднеся к нему фотографию, не получится. В дополнение можно включить еще и отпечаток пальца и использовать два этих способа разблокировки вместе.

Стоит ли покупать Redmi 12C

Стоит ли покупать Redmi 12C. Вживую лавандовый цвет смотрится очень здорово. Фото.

Вживую лавандовый цвет смотрится очень здорово.

И это еще далеко не все фишки, которые есть в Redmi 12C. Вот небольшой список того, что делает смартфон Xiaomi интереснее предложений конкурентов:

  • Режим чтения на экране, который делает оттенки приятнее для глаз.
  • Прикольный дизайн с четырьмя разными цветами корпуса.
  • Поддержка карт памяти MicroSD до 1 ТБ.
  • FM-радио.
  • Разъем 3,5 мм для наушников.

Ну а теперь про самое приятное — цены. Примените промокод REDMI12C20R и получите дополнительную скидку $20. Версия 3+64 ГБ обойдется вам в $119, 4+128 ГБ — в $139, 6+128 ГБ — в $159. Первые 200 покупателей Redmi 12C получат в подарок еще и Xiaomi Band 7. Кстати, можете поучаствовать в розыгрыше четырех Redmi 12C и десяти Xiaomi Band 7 по этой ссылке. Может быть, вам улыбнется удача, и смартфон достанется вам вообще бесплатно. У Redmi получилось неплохое устройство, которое заслуживает вашего внимания, если вы не хотите переплачивать и при этом получить смартфон, которым можно спокойно пользоваться несколько лет.

Купить Redmi 12C

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