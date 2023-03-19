Xiaomi устраивает распродажу и отдает Redmi 12C за копейки. Стоит ли его покупать

Компания Xiaomi всегда славилась своими недорогими смартфонами. Если хочешь идеальное соотношение цены, качества и возможностей, то однозначно следует смотреть на устройства этого китайского производителя. Но какой же телефон из всей линейки Xiaomi выбрать? Так, чтобы и экран был большой, и процессор производительный, и камеры снимали не мыло, а хорошую картинку, которую не стыдно выложить в социальные сети. А главное, чтобы еще и не переплатить при этом.

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Как раз с 20 по 26 марта Xiaomi проводит распродажу своих смартфонов, на которой можно по очень приятной цене выхватить Redmi 12C. Здесь вам экран с диагональю 6,71 дюйма, аккумулятор на 5000 мАч, двойная камера 50 Мп и это только основные характеристики. Разбираемся, стоит ли заказывать Redmi 12C и какие подарки можно получить за его покупку.

Какой экран в Redmi 12C

Первое, на что обращаешь внимание в любом смартфоне — это его экран. И это неудивительно, ведь все взаимодействие с устройством происходит именно через него. В Redmi 12C производитель постарался и поставил, не побоюсь этого слова, огромный дисплей диагональю 6,71 дюйма. С такого экрана приятно не только чатиться в разных мессенджерах, но и смотреть видео и листать социальные сети.

Никаких мелких элементов. Настроил удобный для себя масштаб и наслаждаешься крутой картинкой. А благодаря HD+ разрешению энергопотребление экрана находится на очень низком уровне и не разряжает аккумулятор на глазах. Все-таки смартфоны с большими экранами удобнее маленьких, что подтверждают и продажи. Эпл даже отказалась от серии iPhone mini. Если вы давно искали большой и недорогой телефон, то Redmi 12C создан специально для вас.

Процессор в Redmi 12C

Но на одном экране далеко не уедешь, если все будет глючить и тормозить. Производитель решил эту проблему очень просто и установил достойный процессор Mediatek Helio G85. Благодаря ему все анимации в интерфейсе плавные, а приложения запускаются быстро. Вам не придется сидеть и ждать, когда же загрузится Ватсап или Телеграм. А если вы любите мобильные игры, то даже получится поиграть во что-нибудь.

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Genshin Impact на ультра настройках вы, конечно, здесь не включите, но какие-нибудь прикольные “три-в-ряд” или Asphalt погонять сможете. Кстати, для покупки доступны три версии: 3+64 ГБ, 4+128 ГБ, 6+128 ГБ. Я советую вам смотреть на 4 или 6 ГБ оперативки. В таком случае смартфон сможет держать в памяти больше приложений, и при переключении между ними вы не заметите задержек.

Купить Redmi 12C

Сколько работает Redmi 12C

А чтобы всем этим великолепием можно было комфортно пользоваться, в Redmi 12C установлен аккумулятор на 5000 мАч. Не в каждый флагманский смартфон ставят такие батарейки. Для сравнения: в Samsung Galaxy S23 аккумулятор на 3800 мАч, а в S23+ — на 4700 мАч. При таком раскладе вы можете смело рассчитывать на полный день работы под нагрузкой. А если пользуетесь смартфоном время от времени, то хватит даже на пару дней.

Для понимания: 5000 мАч в Redmi 12C гарантируют вам до 20 часов непрерывного проигрывания видео. Вот что значит экран с низким энергопотреблением и емкий аккумулятор. Кстати, в отличие от тех же флагманов Samsung, зарядное устройство на 10 Вт здесь идет в комплекте с аппаратом, что не может не радовать. Не придется тратиться дополнительно на блок питания или думать, как же зарядить телефон после покупки.

Камера в Редми 12C

Ну и никакой современный смартфон нельзя представить без камер. Redmi 12C оснастили двойной основной камерой на 50 Мп с апертурой f/1.8. Благодаря этому она даже может делать неплохие снимки в условиях недостаточного освещения. А специальный HDR режим подчеркнет все цвета на фотографии и сделает ее сочнее.

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Для большей безопасности в Redmi 12C есть поддержка разблокировки по лицу с использованием искусственного интеллекта. Для этого используется фронталка на 5 МП и дополнительные алгоритмы обработки. Благодаря им разблокировать телефон, просто поднеся к нему фотографию, не получится. В дополнение можно включить еще и отпечаток пальца и использовать два этих способа разблокировки вместе.

Стоит ли покупать Redmi 12C

И это еще далеко не все фишки, которые есть в Redmi 12C. Вот небольшой список того, что делает смартфон Xiaomi интереснее предложений конкурентов:

Режим чтения на экране, который делает оттенки приятнее для глаз.

Прикольный дизайн с четырьмя разными цветами корпуса.

Поддержка карт памяти MicroSD до 1 ТБ.

до 1 ТБ. FM-радио.

Разъем 3,5 мм для наушников.

Ну а теперь про самое приятное — цены. Примените промокод REDMI12C20R и получите дополнительную скидку $20. Версия 3+64 ГБ обойдется вам в $119, 4+128 ГБ — в $139, 6+128 ГБ — в $159. Первые 200 покупателей Redmi 12C получат в подарок еще и Xiaomi Band 7. Кстати, можете поучаствовать в розыгрыше четырех Redmi 12C и десяти Xiaomi Band 7 по этой ссылке. Может быть, вам улыбнется удача, и смартфон достанется вам вообще бесплатно. У Redmi получилось неплохое устройство, которое заслуживает вашего внимания, если вы не хотите переплачивать и при этом получить смартфон, которым можно спокойно пользоваться несколько лет.

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