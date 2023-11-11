Защищенные смартфоны IIIF150 прямо сейчас отдают с крутыми скидками. Какой выбрать и где купить по лучшей цене

Как бы это странно ни звучало, но защищенные смартфоны всегда пользовались популярностью у определенного круга покупателей. Все дело в том, что агрессивная окружающая среда в некоторых местах и высокая вероятность разбить обычный аппарат не позволяют использовать классические телефоны. Если вы постоянно находитесь или работаете в таких условиях, то вам однозначно стоит присмотреть к защищенным смартфонам от компании IIIF150, которая с 11 по 17 ноября проводит распродажу своих устройств.

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С хорошими скидками вы можете найти четыре аппарата IIIF150: B2 Pro, B2, Raptor и Air1 Ultra+. То есть производитель предлагает варианты с разными характеристиками на любой кошелек. Если же вы хотите получить еще более выгодную цену, то обязательно воспользуйтесь промокодом ZHLP45SBV0TL. Тогда стоимость снизится еще сильнее, а покупка станет выгоднее. С другими моделями производителя можно ознакомиться в официальном магазине на АлиЭкспресс.

Защищенный телефон с мощным аккумулятором

Если вы думаете, что защищенные смартфоны — это огромные бесформенные кирпичи, которые невозможно засунуть в карман, то это уже давно не так. IIIF150 B2 Pro на фоне основных конкурентов получил очень небольшую толщину в 14,9 мм. При этом в него установлена батарея на 10 000 мАч. Не забыли в этой модели и про качественную начинку. За производительность в IIIF150 B2 Pro отвечает процессор MediaTek Helio G99, который давно себя зарекомендавал.

В дополнение к этому смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить еще на 12 ГБ за счет внутреннего накопителя. Кстати, памяти под различные приложения и медиафайлы здесь тоже много. Производитель установил сюда 256 ГБ и позволил увеличить ее до 2 ТБ с помощью карт памяти MicroSD.

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Ну а теперь про самое интересное — цену. Без акции IIIF150 B2 Pro обойдется вам в 299 долларов. Но если вы закажите его с 11 по 17 ноября и воспользуетесь промокодом ZHLP45SBV0TL, то смартфон обойдется вам всего в 145 долларов. Отличный вариант для тех, кому важна не только защищенность, но и качественная работа смартфона.

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Недорогой защищенный смартфон

Для тех, кто хочет немного сэкономить, в линейке защищенных смартфонов IIIF150 есть модель B2. В нем вы найдете емкий аккумулятор на 10 000 мАч, все возможные для смартфонов варианты защиты корпуса IP68, IP69K и STD-810H и большой экран на 6,5 дюймов с разрешением FullHD+. От модели с приставкой “Pro” его отличает меньшее количество оперативной памяти. Производитель предусмотрел 6 ГБ ОЗУ, которые можно увеличить еще на 6 ГБ за счет внутреннего накопителя, который, кстати, тоже на 256 ГБ.

Ну и нельзя обойти стороной камеры, которые используются в этом смартфоне. Основной модуль на 48 МП позволит сделать качественные снимки. Отдельно выделю объектив с функцией ночного видения на 20 МП. Эта камера позволит вам фотографировать в полной темноте и получать действительно захватывающие кадры.

Без акции IIIF150 B2 обойдется вам в 129 долларов. Но если вы уже определились с тем, что хотите приобрести именно его, то не стоит торопиться. Просто подождите до 11 ноября, примените промокод ZHLP45SBV0TL, и смартфон будет стоить всего в 109 долларов.

Купить IIIF150 B2

Мощный защищенный смартфон

Любителям флагманов и топовых характеристик в линейке смартфонов IIIF150 тоже есть на что обратить внимание. Тем, кто предпочитает все самое лучшее, следует смотреть на IIIF150 Raptor. Как и предыдущие модели, он получил батарею на 10 000 мАч, которая спокойно переживет холода и любую непогоду. К тому же в смартфоне есть тепловизор, который может замерять температуру в диапазоне от -10 до 550 градусов Цельсия. Получается, что этот телефон можно использовать в профессиональной деятельности.

За производительность в IIIF150 Raptor отвечает процессор MediaTek Helio G99. Ну а чтобы не возникло нехватки оперативной памяти, здесь ее целых 12 ГБ с возможностью расширения еще на 12 ГБ за счет внутреннего накопителя. А он, между прочим, на целых 256 ГБ с возможностью увеличить его до 2 ТБ с помощью карты памяти.

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Вне распродажи IIIF150 Raptor обойдется вам в 359 долларов. С 11 по 17 ноября с использованием промокода ZHLP45SBV0TL аппарат будет стоить 319 долларов. Так что если вы давно ждали акцию на такое устройство, то осталось еще несколько дней и можно сделать заказ.

Купить IIIF150 Raptor

Какой защищенный смартфон лучше

Если же размеры корпуса имеют для вас первостепенное значение, то стоит присмотреться к смартфону IIIF150 Air1 Ultra+. Как вы уже наверняка поняли из названия, это один из самых тонких защищенных аппаратов в линейке. Его толщина составляет всего 11,8 мм. При этом и вес здесь не такой большой, как в аналогичных устройствах — 289 грамм. Но даже при таких габаритах в аппарат смогли поставить аккумулятор на 7000 мАч. Не забыли и о защите. Все самые популярные стандарты использованы в IIIF150 Air1 Ultra+: IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Устройство выдерживает падение с высоты до 1,8 метра и может находиться на глубине до 6 метров в течение 24 часов.

Чтобы смартфон не тормозил, производитель установил в него процессор MediaTek Helio G99 и 12 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить еще на 12 ГБ за счет внутреннего накопителя. Так что нехватки ОЗУ вы точно не ощутите. А аппарат при этом потянет даже игрушки без каких-либо проблем.

Понравился стильный защищенный смартфон IIIF150 Air1 Ultra+? Не пропустите распродажу на АлиЭкспресс с 11 по 17 ноября. Там вы сможете заказать его всего за 189 долларов. Ну и не забудьте воспользоваться промокодом ZHLP45SBV0TL. Иначе цена не будет такой вкусной.

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