Как не заблудиться в лесу: лучшие приложения для грибников

Осень — прекрасное время, чтобы отправиться в лес по грибы. Ведь именно с сентября по октябрь их особенно много, и это хороший повод познакомиться с царством живой природы или подыскать рецепт блюда с грибами. Вне зависимости от того, считаете вы себя опытным грибником или отправляетесь в лес впервые, вам пригодятся приложения для грибников. Это программы из самых разных категорий от карт и навигаторов до карманных энциклопедий и определителей растений. Ну а мы подскажем, какие из них нужно скачать в обязательном порядке.

Яндекс Карты — офлайн карты

Отправляясь в лес, не забудьте установить приложение с картами. В этой категории советую обратить внимание на программу от Яндекса. Она очень подробно описывает местность российских городов и деревень, благодаря чему вам будут доступны даже незаметные с первого взгляда тропы.

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Немаловажной функцией приложения является загрузка карт для работы без интернета, ведь далеко не в каждом уголке леса ловит связь. Включив GPS, вы ни за что не потеряетесь, а возможность расставлять метки позволит вновь и вновь возвращаться к наиболее плодовитым местам в будущем. Это далеко не все интересные функции Яндекс Карт, которые вам могут пригодиться, так что познакомьтесь с ними, прочитав отдельный материал.

Скачать Яндекс Карты

Я иду домой — приложение для грибников

Это бесплатное приложение разработано специально для тех, кто боится заблудиться в лесу. В интерфейс программы вшиты карты Google с подробными спутниковыми снимками местности. Это помогает приложению Я иду домой составить оптимальный маршрут, чтобы вы добрались из пункта «А» в пункт «Б» без приключений.

Как и в Яндекс Картах, здесь есть возможность задавать метки с точными координатами для возвращения к ранее посещенным местам. А еще Я иду домой отличается наличием голосового сопровождения. Поэтому вам не придется идти по лесу, уткнувшись в экран смартфона. Просто включите навигацию и следуйте указаниям виртуального помощника.

Скачать Я иду домой

Навигатор Грибника Lite — чтобы не потеряться

Еще одного хорошее приложение для леса — Навигатор Грибника Lite. Пожалуй, в нем собрано почти все, что может понадобиться вам во время прогулки по грибы. Во-первых, в программу встроены карты Google, чтобы вы могли ориентироваться на местности. Во-вторых, есть дополнительная функция нанесения меток и составления маршрутов.

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Сохраняя новые точки, вы можете задать им название. Так вы распределите посещенные места по категориям, чтобы в будущем знать, где земля плодовита, а где грибами даже и не пахнет. Наконец, если вы все-таки заблудитесь, то Навигатор Грибника Lite выручит вас кнопкой SOS. Нажав ее, вы сможете передать свои координаты службе спасения.

Скачать Навигатор Грибника Lite

Компас — скачать на телефон

Как бы хороши ни были современные карты, порой нет ничего лучше, чем самый простой компас. Имея в руках смартфон, вам не нужно покупать это средство навигации. Достаточно скачать тематическое приложение, которое подскажет положение всех сторон света. Но перед отправкой в лес обязательно откалибруйте компас.

Скачать Компас

Google Объектив — определитель грибов

С картами разобрались, а как насчет определения грибов? В этом вам поможет приложение Google Объектив. Оно использует камеру вашего смартфона в качестве универсального идентификатора, позволяющего определить растение или, например, найти в интернете информацию о понравившемся продукте.

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К сожалению, с идентификацией грибов у Google Lens есть проблемы. Определяются они с довольно низкой точностью, да и для работы необходимо подключение к сети. Однако проходить мимо Объектива точно не стоит. Когда-нибудь он вам точно пригодится.

Скачать Google Объектив

Picture Mushroom — грибы по фото

Это альтернатива Google Lens, ориентированная на определение грибов. В отличие от приложения Гугл, Picture Mushroom просит вас сфотографировать гриб с разных ракурсов, что повышает точность распознавания. Также программа подсказывает, какие растения являются ядовитыми, и работает в офлайне. Единственный минус — необходимость оформления платной подписки за 499 рублей в месяц. Впрочем, для теста доступен пробный период на одну неделю.

Скачать Picture Mushroom

Справочник грибника — съедобные грибы

Если вы не хотите тратить деньги на определитель грибов, то установите специальный справочник. В нем приведена информация обо всех разновидностях с фотографиями и предупреждениями. Подробное описание поможет не спутать один гриб с другим, а тот факт, что справочник работает без подключения к интернету, лишит вас необходимости искать поблизости мобильную сеть.

Скачать Справочник грибника

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По грибы — энциклопедия грибов

В заключение расскажу о, пожалуй, самом полезном приложении для грибников. Программа По грибы — это одновременно карты, навигатор, энциклопедия, идентификатор и книга с рецептами. Конечно, каждая функция в ней реализована не на 100%. Например, с определением грибов лучше справляется Picture Mushroom. Но приложение все равно чрезвычайно полезное, а его функциональность заслуживает большой похвалы.

Скачать По грибы