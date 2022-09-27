Какой виджет батареи установить на Android. Вот 5 лучших приложений

Аккумулятор — один из важнейших компонентов смартфона, позволяющий ему работать без подключения к электросети. Однако емкость батареи ограничена, а потому важно постоянно следить за ее состоянием в процессе эксплуатации мобильного устройства. На Android есть удобная опция отображения уровня заряда АКБ в строке состояния. Однако иконка здесь настолько маленькая, что порой пользователь не замечает, как его телефону остается 15-20 минут до момента отключения. Чтобы этого не произошло, нужно установить виджет батареи. И сегодня мы рассмотрим несколько приложений, помогающих сделать иконку заряда более выразительной и броской.

Battery Widget Reborn — виджет аккумулятора для Андроид

Скачать Battery Widget Reborn

Первым на очереди идет приложение Battery Widget Reborn разработчика Tomas Hubalek. Программа набрала уже свыше 5 миллионов скачиваний в магазине Google Play и получила восторженные отзывы пользователей. Виной тому отсутствие рекламы, а также удобный интерфейс, полностью переведенный на русский язык. Внутри приложения можно увидеть заряд аккумулятора, его температуру и оставшееся время работы. А в настройках доступна активация и деактивация функций, влияющих на автономность смартфона.

Теперь поговорим о том, как установить виджет:

Задержите палец на свободной области экрана. Перейдите в раздел «Виджеты». Выберите понравившийся вариант.

Эта же инструкция будет актуальна и для других приложений, поэтому далее мы не будем останавливаться на ней столь подробно. Что касается виджетов рассматриваемой программы, то вы можете вывести на экран всего 2 вида иконок с информацией о батарее.

Впрочем, одновременно с этим можно гибко настроить виджет, добавив тени и другие эффекты. Кроме того, в шторке уведомлений вы увидите еще одно информационное окно с оценкой времени работой и температурой батареи. При желании оповещение можно отключить.

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Приложение Виджет Батареи и Поиск сигнала

Скачать Виджет Батареи и Поиск сигнала

Следующее приложение предлагает более широкий выбор виджетов, однако все они очень похожи друг на друга. Возможно, поэтому данную программу оценили всего на 3,9 балла. Внутри приложения есть набор сведений о текущем уровне заряда и температуре АКБ. Также, нажав на «сердечко», вы сможете узнать о состоянии батареи.

Виджеты поддаются кастомизации, однако в первом случае (иконка батареи) можно лишь поменять шрифт, а во втором (комбинированная иконка) — выбрать информацию для отображения. Ну а в шторке уведомлений вы будете видеть не только процент заряда и оставшееся время работы, но и текущую емкость аккумулятора в мАч.

Виджет с индикатором батареи

Скачать Батарея — Battery

Это приложение с максимально простым названием обладает таким же незамысловатым исполнением. После запуска можно увидеть оставшийся заряд аккумулятора и посмотреть краткую информацию о батарее, включающую в себя температуру, напряжение и текущее состояние.

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В качестве виджета аккумулятора на экран выводится характерный значок батареи, который будет сопровождаться сведениями об оставшемся времени работы телефона без подзарядки. Причем стоит отметить, что расчет в этом приложении выглядит крайне нереалистично.

Судите сами: смартфон с аккумулятором 5020 мАч, заряженный до 66%, по мнению программы, должен проработать всего полтора часа. Очевидно, эта информация расходится с реальными показателями и не может восприниматься как истина.

Скачать виджет батареи на экране

Скачать Батарея HD — Battery

Данный софт тоже предоставляет информацию о прогнозируемом времени работы смартфона без подзарядки. Однако, в отличие от предыдущей программы, делает это намного более точно и показывает сведения об автономности в соответствии с разными режимами использования. Так, запустив приложение, вы узнаете, сколько устройство проработает в режиме прослушивания музыки или при воспроизведении потокового видео.

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Внутри программы есть масса дополнительных параметров, позволяющих, в частности, включить уведомление о низком уровне заряда. Виджеты батареи хоть и представлены всего 3-мя вариантами, но они обладают гибкой настроек.

В качестве виджета на экран вы можете вывести информацию о текущем уровне заряда, прогнозируемом времени работы в определенном сценарии, а также текущую температуру батареи. Вместе с тем в шторке уведомлений показываются сведения с прогнозом автономности, но не по всем сценариям.

Gauge Battery Widget — виджет батареи для Android

Скачать Gauge Battery Widget

Завершает подборку приложение Gauge Battery Widget. На фоне других программ оно выглядит нетипично. Это касается как ограниченного количества сведений, так и виджетов, внешне напоминающими спидометр автомобиля. При этом через Gauge Battery Widget можно регулировать подсветку и работу беспроводных интерфейсов.

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Еще вы можете гибко настроить не только сам виджет, но и информационное окно, показываемое в шторке уведомлений. В отличие от других подобных программ, нажатие на виджет приводит не к запуску приложения, а к открытию окна настройки элемента интерфейса.

Разумеется, виджеты можно свободно перемещать по экрану, если на нем остается место. И, если понадобится, допускается отключение сведений от Gauge Battery Widget, представленных в шторке уведомлений. Для этого просто заблокируйте оповещения.