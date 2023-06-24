Компания DevTeam Group объявила о разработке супераппа Gem Space

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AndroidInsider.ru

Компания DevTeam Group на ежегодной международной конференции объявила о разработке супераппа Gem Space. Новое приложение — органичное продолжение развития мессенджера Gem4me, существенно перерабатывающее заложенные в него изначально идеи и функции.

Компания DevTeam Group объявила о разработке супераппа Gem Space. Gem Space — супер-приложение нового типа для ведения бизнеса и общения с единомышленниками. Фото.

Gem Space — супер-приложение нового типа для ведения бизнеса и общения с единомышленниками

Gem Space предложит пользователям практически безграничные возможности общения, развлечения, ведения бизнеса и организации личного пространства. В рамках единой экосистемы можно будет решать самые разные задачи — читать новости и статьи, общаться с друзьями и единомышленниками, покупать и продавать товары и услуги, хранить и переводить криптовалюты.

Что умеет приложение Gem Space

Для удобной организации общения пользователь сможет использовать функционал спейсов — специализированных сообществ, включающих каналы и чаты, в том числе закрытые. Дополнительные функции, такие как календарь и каналы с платным доступом, будут представлены в ближайшее время.

Для решения бизнес-задач Gem Space предоставит пакет сервисов, в числе которых — торговая площадка, где могут быть предложены как товары, так и услуги, безопасный криптокошелек для хранения и перевода криптовалют, и рекламная платформа для блогеров, ведущих в приложении собственные каналы. Таким образом, не выходя за рамки экосистемы Gem Space, пользователь сможет покупать и продавать, расплачиваться как традиционными способами, так и криптовалютой, и зарабатывать на монетизации собственного контента.

Что умеет приложение Gem Space. Разработчиком Gem Space выступила студия DevTeam Group. Фото.

Разработчиком Gem Space выступила студия DevTeam Group

Разработчики презентуют Gem Space как платформу, открытую для высокотехнологичных внешних разработок. Интеграция возможна с сервисами в самых разных сферах — от медицины до туризма, при условии, что они предоставляют высокий уровень качества, безопасности и надежности своих услуг.

Приложение для управления финансами

Наша миссия — выпустить удобный и полезный сервис, который будет интуитивно понятен любому пользователю. Мы хотим дать возможность людям чувствовать себя в безопасности, комфортно и спокойно. С удовольствием общаться, делиться своими фото и видео, читать новости, работать, делать покупки, управлять финансами. Чувствовать свою связь с миром, с друзьями и родными, с коллегами и партнерами, и в то же время всегда иметь возможность переключиться на свои личные дела. Иными словами, Gem Space позволит выполнить самый широкий спектр задач в одном месте, сэкономив самый дорогой человеческий ресурс — время, — говорит Ваге Закарян, руководитель команды разработки Gem Space.

Gem Space разрабатывается опытной международной командой IT-специалистов для всех платформ (Android, iOS, Web).

Суперапп — многофункциональное приложение, которое предоставляет доступ к сервисам экосистемы через единую точку входа.

DevTeam Group — студия разработки цифровых продуктов, включающая как разработчиков, так и команды контента и маркетинга. У нас вы можете встретить как специалистов с опытом работы в крупнейших IT-компаниях, так и молодых талантов. Наш офис расположен в Минске (Беларусь), но команда работает из разных уголков мира.

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