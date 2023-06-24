Компания DevTeam Group объявила о разработке супераппа Gem Space

Компания DevTeam Group на ежегодной международной конференции объявила о разработке супераппа Gem Space. Новое приложение — органичное продолжение развития мессенджера Gem4me, существенно перерабатывающее заложенные в него изначально идеи и функции.

Gem Space предложит пользователям практически безграничные возможности общения, развлечения, ведения бизнеса и организации личного пространства. В рамках единой экосистемы можно будет решать самые разные задачи — читать новости и статьи, общаться с друзьями и единомышленниками, покупать и продавать товары и услуги, хранить и переводить криптовалюты.

Что умеет приложение Gem Space

Для удобной организации общения пользователь сможет использовать функционал спейсов — специализированных сообществ, включающих каналы и чаты, в том числе закрытые. Дополнительные функции, такие как календарь и каналы с платным доступом, будут представлены в ближайшее время.

Для решения бизнес-задач Gem Space предоставит пакет сервисов, в числе которых — торговая площадка, где могут быть предложены как товары, так и услуги, безопасный криптокошелек для хранения и перевода криптовалют, и рекламная платформа для блогеров, ведущих в приложении собственные каналы. Таким образом, не выходя за рамки экосистемы Gem Space, пользователь сможет покупать и продавать, расплачиваться как традиционными способами, так и криптовалютой, и зарабатывать на монетизации собственного контента.

Разработчики презентуют Gem Space как платформу, открытую для высокотехнологичных внешних разработок. Интеграция возможна с сервисами в самых разных сферах — от медицины до туризма, при условии, что они предоставляют высокий уровень качества, безопасности и надежности своих услуг.

Приложение для управления финансами

Наша миссия — выпустить удобный и полезный сервис, который будет интуитивно понятен любому пользователю. Мы хотим дать возможность людям чувствовать себя в безопасности, комфортно и спокойно. С удовольствием общаться, делиться своими фото и видео, читать новости, работать, делать покупки, управлять финансами. Чувствовать свою связь с миром, с друзьями и родными, с коллегами и партнерами, и в то же время всегда иметь возможность переключиться на свои личные дела. Иными словами, Gem Space позволит выполнить самый широкий спектр задач в одном месте, сэкономив самый дорогой человеческий ресурс — время, — говорит Ваге Закарян, руководитель команды разработки Gem Space.

Gem Space разрабатывается опытной международной командой IT-специалистов для всех платформ (Android, iOS, Web).

Суперапп — многофункциональное приложение, которое предоставляет доступ к сервисам экосистемы через единую точку входа.

DevTeam Group — студия разработки цифровых продуктов, включающая как разработчиков, так и команды контента и маркетинга. У нас вы можете встретить как специалистов с опытом работы в крупнейших IT-компаниях, так и молодых талантов. Наш офис расположен в Минске (Беларусь), но команда работает из разных уголков мира.