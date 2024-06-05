Скоро приложение Тинькофф пропадет со всех смартфонов на Android. Его заменит Т-банк

Тинькофф, которому довольно долго удавалось избегать санкций, в конечном итоге все-таки попал под ограничения. Ему запретили денежные переводы через SWIFT, установили ограничения на работу с валютой и, что самое главное, удалили из App Store и Google Play. Тем не менее, на Android скачать приложение банка все еще было можно из AppGallery или RuStore. Однако совсем скоро пользователи столкнутся с тем, что мобильный клиент Тинькофф просто исчезнет с их рабочих столов, а вместо него появится новый — Т-банк. В чем же, собственно, дело?

Новое название Тинькофф — Т-банк

Все дело в том, что Тинькофф провел ребрендинг. Теперь он называется Т-банк. Смена названия была анонсирована уже довольно давно, но процесс затянулся. Первой ласточкой, указывающей на предстоящие изменения, стал новый логотип. Банк отказался от герба своего основателя с вензелями и выбрал вместо него лаконичное лого с буквой «Т».

В феврале 2024 года мы уже обновили логотип, теперь пришло время менять название: мы хотим уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде, и заменить ее на что‑то более лаконичное и современное, — заявили в пресс-службе Т-банка.

Принципиальных изменений за ребрендингом не последует. По сути, все, что вы заметите, — это смена подписи под банковским приложением. На функциональных возможностях и оформлении интерфейса мобильного клиента это никак не скажется. Все основные элементы останутся там же, где и были. Разве что могут получить другое название.

Как теперь называются сервисы Тинькофф банка

Вот как изменятся названия всех основных продуктов банка:

Тинькофф банк — Т-банк

Тинькофф Бизнес — Т‑Бизнес

Тинькофф Инвестиции — Т‑Инвестиции

Тинькофф Cтрахование — Т‑Страхование

Тинькофф Путешествия — Путешествия

Тинькофф Город — Город

Tinkoff Black — Black

Тинькофф Платинум — Платинум

Tinkoff ALL Airlines — All Airlines

Первым изменилось доменное имя сайта Тинькофф банка. Теперь если вы попытаетесь по привычке открыть tinkoff.ru, браузер автоматически переадресует вас на tbank.ru. За ним последовало приложение. Банк уже начал постепенное распространение обновления с измененным названием, но добралось оно пока что не до всех.

Иронично, что с проблемой исчезновения приложения Тинькофф банка чаще сталкиваются именно владельцы iPhone, чем Android-смартфонов. Вот только восстановить его или установить в новом исполнении с измененным названием смогут только последние. У первых такой возможности нет. Правда, не удивлюсь, если в скором времени мы увидим грандиозное, пусть и ограниченное по времени появление приложения Т-банка в App Store.

Где скачать приложение Т-банк

Именно поэтому некоторые пользователи уже заметили, что у них пропало приложение Тинькофф. Правда, не безвозвратно. Потому что вместо него появилась обновленная версия под названием Т-банк. Наименование приложения меняется волнами у разных людей просто в силу особенностей механизма автообновления на их устройствах.

Теоретически могло произойти и так, что обновление просто ломает старое приложение. На Android так случается довольно часто, особенно, если вы используете RuStore. В этом случае рекомендуется просто удалить старую версию мобильного клиента и скачать новую заново, а потом пройти авторизацию по номеру телефона или банковской карты.

После загрузки банковского приложения вам потребуется авторизоваться:

Запустите приложение у себя на смартфоне;

Введите номер телефона, к которому привязан счет в банке;

Введите 4-значный код, который поступит в SMS;

Введите цифробуквенный пароль, установленный при регистрации.

Почему Тинькофф банк сменил название

Несмотря на ребрендинг, все выпущенные продукты Тинькофф банка под старым именем будут работать как и раньше. Карты, инвестиционные счета, страховки, сервисы доставки и бронирования, банкоматы со временем тоже получат обновленный дизайн и брендирование, но произойдет это чуть позже. В самую последнюю очередь произойдет смена юридических документов, но нас с вами это практически не коснется. Переподписывать договор с банком на оказание услуг не придется.

Ходили слухи, что ребрендинг Тинькофф может быть связан с расширением его международного присутствия. Якобы банк планирует выход на новые рынки, и изменение имени должно помочь ему лучше адаптироваться к условиям работы за рубежом. Однако скорее всего, за сменой имени стоит другая подоплека. Все-таки исходное название прочно ассоциировалось с основателем банка, а теперь, когда он не имеет к Тинькофф никакого отношения, было не очень рационально сохранять такую связку.

Таким образом, хотя изменения могут показаться существенными на первый взгляд, клиентам Т-банка это не доставит никаких неудобств, кроме привыкания к новому имени. Все текущие договоренности и услуги останутся в силе, а обновления и новые предложения сделают работу с банком еще более комфортной и выгодной. Единственной проблемой теперь будет переучить людей говорить «Т-банк» вместо «Тинькофф».