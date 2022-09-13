Вышло кошмарное приложение Яндекс Старт. Как вернуть старый Яндекс?

В этом году российский IT-гигант Яндекс переживает серьезную трансформацию. Весной стало известно, что компания планирует продать VK (ранее — Mail.ru Group) свои сервисы Дзен и Новости. 22 августа было подписано обязывающее соглашение, а 12 сентября сделка приобрела свой финальный вид. Вместе с улаживанием всех формальностей Яндекс выпустила обновление своего флагманского приложения до версии 22.91, превращающее его из «Яндекса — с Алисой» в «Яндекс Старт».

Забегая вперед, можно сказать, что обновление получилось очень сырым. Пока оно вызывает исключительно противоречивые чувства. Если вы еще не устанавливали версию 22.91, настоятельно рекомендую не делать это. Сначала дочитайте материал до конца и узнайте обо всех изменениях. Если вы все-таки обновились и теперь хотите вернуть старое приложение Яндекса, то этот текст тоже будет полезен. В конце я обязательно расскажу, как откатить версию.

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Куда пропал Яндекс

Прежде чем начать разговор о новом приложении Яндекса, нужно немного уточнить детали сделки между Yandex и VK. Вы наверняка знаете, что главная страница российского поисковика располагалась по адресу yandex.ru. Теперь, если вы попытаетесь на нее перейти, то автоматически будете перенаправлены на dzen.ru.

Несмотря на то, что название страницы говорит о принадлежности адреса к Дзену, визуально она практически не отличается от yandex.ru. Вверху здесь по-прежнему отображается поисковая строка Яндекс, новости сервиса Yandex News и лента Дзена. В будущем визуальная составляющая определенно изменится (хотя бы из-за того, что у VK есть собственный поисковик). А пока dzen.ru кажется переходным вариантом, так как при нажатии на строку поиска в контекстном меню вылезает предложение воспользоваться одним из сервисов Яндекса.

Теперь о том, куда исчез Яндекс. Главная страница Яндекс переехала на ya.ru и выглядит еще более спорно, чем основной экран обновленного Дзена. Между элементами интерфейса существует очень большой зазор. Если значок «Войти», позволяющий авторизоваться в Яндексе, находится в самом верху, то поисковая строка — посередине. А под ней — вкладка с сервисами Yandex и две плитки с курсами валют.

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Яндекс Старт — новое приложение

До обновления 22.91 приложение Яндекса объединяло в себе все сервисы компании, а Дзен и Новости были едва ли не главными продуктами, обеспечивающими самый большой трафик. Поскольку сейчас компании Аркадия Воложа нет смысла продвигать сервисы, проданные конкуренту, изменилось само позиционирование программы. Если раньше она называлась «Яндекс — с Алисой», то сейчас ее переименовали в «Яндекс Старт».

«Приложение Яндекс превращается в Яндекс Старт: теперь вы сами выбираете стартовую страницу», — сказано в пресс-релизе на странице программы в Google Play.

После установки обновления в глаза сразу же бросается иконка приложения. Теперь буква «Я» (логотип Яндекса) помещена в белый круг.

Еще больше разница становится видна после первого запуска приложения Яндекс Старт. Посмотрите, как отличается стартовая страница в версии 22.90 (слева) и 22.91 (справа).

Приложение Яндекс версии 22.90 представляло собой программу, объединяющую сервисы компании. На главной странице была доступна поисковая строка, большие вкладки с фирменными продуктами (теперь для их отображения нужно нажать на адресную строку), лента Дзена и новости. После обновления до 22.91 Яндекс превратился в обычный поисковик, который практически не отличается от другого приложения IT-гиганта — Yandex Browser, а вместо главного экрана перед нами красуется страница dzen.ru.

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Свою прописку поменяла иконка учетной записи. Если раньше она располагалась в левом верхнем углу, то теперь лого находится внизу справа и отображается на каждой странице в интернете, так как соседствует с адресной строкой. Само меню профиля осталось прежним, а вот раздел настроек изменился.

Главным изменением стало появление раздела «Стартовая страница», как и в любом веб-браузере. По умолчанию выбрана страница dzen.ru, но при желании ее можно сменить на ya.ru или на адрес другого сайта. О том, чем отличается Дзен от Яндекса, я уже рассказал в начале материала.

Как вернуть приложение Яндекс

Свое мнение относительно приложения Яндекс Старт я высказал в самом начале, назвав его очень сырым (по крайней мере в нынешнем виде). С точки зрения удобства доступа к сервисам Yandex страница dzen.ru не может заменить главный экран, который был представлен в сборке 22.90, да и со временем она наверняка будет переформатирована под проекты VK. Если вы придерживаетесь того же мнения, то предлагаю разобраться, как вернуть старую версию приложения Яндекс:

Удалите Яндекс Старт. Скачайте APK-файл приложения Яндекс — с Алисой версии 22.90. Запустите файл и подтвердите установку. По завершении инсталляции откройте страницу приложения Яндекс Старт в Google Play. Через «три точки» снимите галочку с пункта «Автообновление». После первого запуска Яндекс Старт отклоните предложение об обновлении.

Чтобы продолжать пользоваться старым приложением Яндекс, ни в коем случае не обновляйтесь до версии 22.91. В противном случае вам придется раз за разом повторять процесс переустановки или смириться с новым дизайном программы.