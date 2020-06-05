Вышло обновление Telegram с эксклюзивными функциями для Android

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Иван Кузнецов 0

Telegram является моим основным средством связи с родными, близкими и коллегами по работе. Поэтому каждый раз, когда разработчики мессенджера публикуют очередное обновление, я всегда с замиранием сердца берусь за чтение списка нововведений — вдруг добавили что-нибудь эдакое? Ведь, как правило, подопечные Павла Дурова не размениваются на мелочи, стараясь выпускать обновления только в том случае, если им действительно есть чем порадовать пользователей. Сегодняшнее обновление не стало исключением, а ещё привнесло в Android-версию Telegram ряд эксклюзивных функций.

Telegram для Android получил крупное обновление

Как добавить стикеры из Telegram в WhatsApp

Фоторедактор, который появился в Telegram ещё в 2015 году и позволял улучшать качество фотографий, добавлять на них рисунки, эмодзи и текст перед отправкой, сегодня получил расширенный спектр возможностей и научился обрабатывать видео. Теперь пользователи смогут настроить яркость, контрастность роликов, добавлять надписи, приближать определённые объекты в кадре и разбавлять их анимированными стикерами.

Как добавить стикер на видео в Telegram

  • Чтобы отредактировать видео, откройте чат с собеседником, которому хотите отправить ролик и нажмите на скрепку;
  • Запишите видео и перед вами откроется штатный интерфейс обработки роликов, появившийся после обновления;

Видео в Telegram можно отредактировать так, как вам нравится

  • Выбирайте иконки в нижней части экрана для настройки: крайняя слева позволяет изменить разрешение, средняя – добавить стикер или текст, а крайняя справа – настроить контрастность яркость или просто улучшить качество;
  • Здесь же можно немного подправить цветокоррекцию видеоролика, например, применив ч/б фильтр или переведя в сепию.

Как отправлять сообщения в WhatsApp и Telegram голосом

После установки обновления Telegram у пользователей появится возможность добавлять анимированные стикеры на любую фотографию. Таким образом можно разбавить скучный снимок, сделав его чуточку веселее. Например, если вы сидите дома на самоизоляции и не знаете, чем себя развлечь, можно сфотографировать себя за столом, а уже на постпродакшене подсадить рядом анимированную утку или панду. В общем, всё ограничивается только вашей фантазией. Но имейте в виду: после редактуры картинка автоматически изменит формат и превратится из JPG или PNG в GIF.

Как добавить стикер на фото в Telegram

  • Откройте Telegram, перейдите в чат с собеседником, которому хотите отправить фото, и нажмите скрепку;
  • Сделайте фотографию и в интерфейсе редактирования выберите значок кисти;

На любое фото в Telegram можно добавить стикеры

  • В открывшемся окне нажмите на пиктограмму стикеров и выберите нужный стикер;
  • Разместите его в любом месте фотографии, сохраните, и подтвердите отправку собеседнику.

Как отправить сообщение в Telegram без звука

Разработчики поработали над папками. Несмотря на удобство такого разделения, добавлять новые чаты в уже существующие вкладки было не так-то и удобно. Для этого приходилось следовать в настройки и уже там вносить необходимые коррективы. Теперь можно просто зажать палец на выбранном чате и отправить его в нужную папку. Аналогичным образом можно чаты из папки удалять, если вы решили, что им там больше не место. Таким образом очень удобно отправлять чаты из одной папки в другую буквально на ходу.

Эксклюзивные функции Telegram для Android

Telegram для Android получил несколько эксклюзивных нововведений

Кроме того, специально для Android был разработан ряд новых механизмов и интерфейсных функций, облегчающих использование Telegram:

  • Теперь при просмотре видео с текстовым описанием можно будет свайпнуть по тексту вниз, чтобы он не перекрывал содержимое ролика, и скрыть его либо вновь открыть целиком по свайпу вверх;
  • При отправке, редактировании и удалении сообщений появились новые плавные анимации, очень похожие на таковые в iOS;
  • Все видеоролики, продолжительность которых составляет меньше 30 секунд, будут воспроизводиться по кругу, пока пользователь не остановит воспроизведение;
  • Обновлён раздел для очистки ненужных файлов (Настройки – Данные и память – Использование памяти), где можно убедиться, что приложение не занимает лишнего места;
  • Появилась улучшенная панель с подборками GIF, которыми вы пользовались ранее, облегчая поиск по наиболее популярным анимациям.

Скачать Telegram для Android

Как видите, нововведений действительно немало. Поэтому, если вы ещё не установили последнее обновление Telegram, но при этом являетесь активным пользователем этого мессенджера, настоятельно рекомендую обновиться. Апдейт уже доступен во всех странах мира, где мессенджер доступен официально (и неофициально, впрочем, тоже), распространяясь через Google Play, откуда его и можно скачать совершенно бесплатно.

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