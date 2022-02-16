Беспроводные наушники с шумоподавлением до 5000 рублей. Какие выбрать

Мне всегда было немного жаль владельцев Айфонов из-за того, что они добровольно лишают себя возможности выбора. Большинство из них свято верит, что, если Apple выпустила какой-то аксессуар для их смартфона, то они обязаны купить именно его и ничего больше. С одной стороны, эта зашоренность очень удобна, потому что не нужно заморачиваться, изучать альтернативные точки зрения, да и вообще принимать решения. Но, с другой, такой подход сильно вредит, потому что оставляет вне поля зрения по-настоящему классные вещи. Например, наушники 1More PistonBuds Pro.

1More - это один из брендов, входящих в экосистему Xiaomi, которая инвестирует в разные стартапы. Так что можно не переживать за качество самих PistonBuds Pro и их звучание.

Несмотря на то что очень сложно привнести что-то новое в сегмент TWS-наушников, производители постоянно пытаются как-то их усовершенствовать. Например, довольно быстро стало понятно, что наушники с выпирающими дужками как у AirPods — это не очень практично. Да, так их удобнее вынимать из ушей, но за них же мы цепляемся, например, во время занятий спортом. Так что куда эффективнее использовать наушники, которые целиком размещаются в ушной раковине и не выступают за её пределы.

Какие TWS-наушники купить в 2022

1More PistonBuds Pro называются так неспроста. Снаружи они действительно имеют форму, напоминающую пулю, или патрон, как вам угодно. Однако с внутренней стороны это очень грамотно проработанный аксессуар, который повторяет анатомию ушной раковины для более плотного прилегания. Так что за выпадение наушников можно не переживать. В них удобно ходить, бегать, прыгать и уж тем более ездить на велосипеде.

Купить 1More PistonBuds Pro

Наушники оснащаются 10-миллиметровым динамиком, который выдаёт чистый звук и довольно глубокий и сочный бас. А благодаря высокоскоростному соединению Bluetooth 5.2 в 1More PistonBuds Pro можно не только слушать музыку, но и играть, ориентируясь на аудиоэффекты, которые проходят без задержек. А, если штатное звучание вам не нравится, в настройках можно выбрать один из 12 пресетов эквалайзера, который будет соответствовать вашим предпочтениям или проигрываемой в данный момент композиции.

1More PistonBuds Pro поддерживают сразу 4 степени активного шумоподавления, которые различаются интенсивностью. Чем выше интенсивность, тем более громкие звуки способны заглушить наушники.

Активное шумоподавление — есть (4 степени, до 38 дБ);

Автономность — до 30 часов проигрывания музыки;

Общее количество микрофонов — 4 единицы;

Быстрая зарядка — 5 минут на 1 час воспроизведения;

Поддержка режима прозрачности — есть;

Ветрозащита для телефонных разговоров — есть.

Недорогие наушники с шумоподавлением

Кажется, что отличительная черта наушников PistonBuds Pro — это их цена. Всё-таки в рознице наушники можно купить даже дешевле 3500 рублей, что совершенно нетипично для классных наушников. Однако сложно поверить своим ушам, когда понимаешь, на что они действительно способны. В настройке звука PistonBuds Pro принимал участие звукорежиссёр и четырёхкратный лауреат премии Эмми Лука Биньярди. А уж если он оценил звучание наушников, его явно оцените и вы.

1More PistonBuds Pro имеют собственное приложение, которое используется для управления и настройки наушников. Здесь можно выбрать пресеты эквалайзера, настроить работу режима шумоподавления (помните, у него целых 4 степени?), а также изменить действия по управлению нажатиями на сенсорную панель на тыльной стороне аксессуара. Это очень удобно. Благодаря этому же приложению PistonBuds Pro могут быстро устанавливать соединение со смартфоном даже без поддержки Fast Pair.

Цена: 3487 рублей (с промокодом STOPZIMA300 и купоном продавца)

Купить 1More PistonBuds Pro

Наушники поставляются с четырьмя парами сменных амбушюр, так что вы наверняка подберёте те, что подходят именно вам. Главное — не игнорировать это. От правильно подобранных амбушюр зависит не только посадка, но и комфорт при длительном использовании, степень шумоизоляции и качество звучания. Ведь если амбушюры недостаточно плотно прилегают к ушному каналу, наушники будут пропускать внешние звуки и сами звучать при этом будут не так хорошо.