HUAWEI FreeClip — стильные наушники с удобной посадкой и хорошим звуком, которые хочется купить с первого взгляда

Выбор беспроводных наушников на рынке нынче настолько огромный, что просто разбегаются глаза. Однако мало выбирать их по сухим характеристикам. Многие пользователи после покупки сталкиваются с тем, что новенькие наушники просто выпадают из ушей. Особенно часто на это жалуются покупатели всех моделей AirPods и других наушников в подобном форм-факторе. Скажу честно, что являюсь одним из тех, у кого AirPods Pro без вкручивания в ухо вываливаются через пять минут ходьбы по улице. А если их как следует подкрутить, то создается неприятное давление на ухо, которое не позволяет долго ими пользоваться. Поэтому, когда мне предложили попробовать наушники HUAWEI FreeClip в необычном форм-факторе, я не стал долго раздумывать.

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В отличие от других моделей TWS-наушников, эта крепится как клипса за ухо, а не вставляется в него. За счет этого случайное выпадение даже при активных движениях просто исключено. Ну а если говорить про звук, то производитель как следует постарался и сделал его действительно качественным.

Как выглядят беспроводные наушники

Первое, что бросается в глаза, когда вы берете в руки HUAWEI FreeClip — это их внешний вид. В первую очередь отмечу удобную форму кейса. Он мне сразу напомнил камешек. Небольшой овальчик, который не сильно оттопыривает карман и не занимает много места. Радует, что он полностью матовый, а значит, никакие царапины и другие повреждения на нем не будет заметны. В этом плане кейс от AirPods, если не убирать его в чехол, царапается буквально об воздух. Здесь же такой проблемы нет. Я носил его в рюкзаке вместе с ключами, и за несколько дней с ним ничего не произошло.

После того как вы открываете кейс, то видите сами наушники максимально необычной формы. Тем, кто привык к затычкам и вкладышам, точно придет пора удивляться. Мой коллега, автор AppleInsider.ru Иван Кузнецов метко сравнил их с серьгами-каффами, которые обхватывают ухо поперек с внешней стороны. Если вы обратите внимание, то наушник состоит из трех частей. Та, которая напоминает шарик, размещается в ухе и служит динамиком. В плоской продолговатой находится аккумулятор, и она прячется с обратной стороны уха. И все это соединяется с помощью гибкого соединительного тросика. За счет того, что последний спокойно гнется, никакого дискомфорта и болевых ощущений при их размещении вы не испытываете.

Удобные беспроводные наушники

Сразу скажу, что выглядит вся эта конструкция на первый взгляд громоздко. Но только лишь до того момента, как вы разместите наушники в ухе. Сначала я не понял, как правильно их надеть, но когда разобрался, что необходимо сделать, то никаких проблем с этим у меня больше не было. Вам потребуется зацепить наушник за ухо, как клипсу, разместив шарик внутри. При этом я, как убежденный пользователь затычек, хотел сначала пододвинуть динамик поближе к каналу, но, забегая вперед, скажу, что делать этого не стоит.

В итоге, после того как у меня получилось разместить HUAWEI FreeClip в ухе, первое, что я сделал, это посмотрелся в зеркало. Смотрятся они очень необычно и действительно стильно. А с учетом того, что у самих наушников глянцевый корпус, то еще и прикольно бликуют на свету. Так что если вам важен внешний вид устройства, то проходить мимо HUAWEI FreeClip однозначно нельзя. Самое главное, что сидят наушники в ухе очень плотно и никуда не вываливаются. И даже шапка на их положение никак не повлияла. Первые TWS-наушники в моей практике, которые держатся в моих ушах без каких-то ухищрений.

Наушники с хорошим звуком

Не стоит забывать, что HUAWEI FreeClip — это все-таки наушники. И главное в таком устройстве — это звук. Напомню, что это не затычки и не вкладыши, а значит, активного шумоподавления здесь нет. Если проводить аналогию, то я бы сказал, что вы постоянно используете наушники в режиме прозрачности. Все внешние звуки вам слышны, но при этом запаса громкости хватает, чтобы с комфортом слушать не только музыку, но и аудиокниги. Кстати, разговаривать в них по телефону тоже очень комфортно. Вас слышат отлично, и вы не испытываете никаких проблем, чтобы разобрать, что вам говорит собеседник.

Сам звук в этих наушниках я, пожалуй, охарактеризую как натуральный. Причем выделю еще шикарную детализацию. Легко можно разобрать каждый инструмент и даже самые тонкие звуковые эффекты. Из-за особенностей конструкции не стоит ждать от них насыщенного баса, но это не делает звучание музыки плохим. При желании можно переключиться на усиление низких частот, и тогда басы будут мощнее.

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Естественно, HUAWEI FreeClip не обошлись без распознавания ушей, функции автоплей и управления воспроизведением непосредственно с наушника. Вы легко можете остановить, запустить и переключить песню. Жаль, что нельзя регулировать громкость, но форм-фактор просто не подразумевает такую возможность.

Время работы наушников

Отдельно хочется поговорить про автономность HUAWEI FreeClip. В 6.40 утра я достал наушники наушники из кейса с зарядом 100% и запустил воспроизведение музыки через Яндекс Музыку. Спустя час я переключился на аудиокнигу в Букмейте и слушал ее еще час. В 8.44 я убрал наушники в кейс, а у них еще было 80% заряда. Итого за 2 часа уши потратили всего 20%. Производитель заявляет, что работать они могут 8 часов без кейса и это действительно реальные цифры. Хотя думаю, что можно получить и еще больше.

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Показатели, мягко говоря, отличные. Условные AirPods могут о таком только мечтать. Так что если вы искали беспроводные наушники с хорошей автономностью, то HUAWEI FreeClip вам точно подойдут. Кейс дает им дополнительно 36 часов работы, так что можете рассчитывать на длительное время работы и не переживать о том, что его придется часто заряжать.

Какие беспроводные наушники лучше

HUAWEI FreeClip идеально подойдут тем, кто не только хочется слушать музыку или аудиокниги, но и быть в курсе того, что происходит вокруг. Например, мне очень понравилось ездить в этих наушниках за рулем. Я спокойно принимал звонки и разговаривал по телефону и при этом слышал все, что происходит вокруг меня.

Стоимость HUAWEI FreeClip, конечно, не самая низкая. В нашей стране за них просят 19 990 рублей. За эти деньги вы получаете необычный, а самое главное, удобный форм-фактор. Они не выпадают из ушей, и вы можете с комфортом слушать музыку длительное время. Впервые с момента покупки AirPods я смог проходить в наушниках 2 часа без перерыва, и не возникло никакого дискомфорта. Так что вы получите не только стильный, но и функциональный аксессуар, который вас точно не разочарует.