Какие смарт-часы лучше купить в России в 2022 году

Несмотря на то что крупные компании, решившие покинуть российский рынок, так и не решились на отключение наших смартфонов и других гаджетов, из-за наложенных санкций их функциональность серьёзно пострадала. В Google Play больше нельзя купить платные приложения или продлить действие подписок, YouTube Premium заблокировался, а бесконтактные платежи через Apple Pay и Google Pay перестали работать в принципе. На этом фоне многие перестали покупать новые смартфоны, а рынок смарт-часов в России и вовсе обвалился. Ведь для многих бесконтактная оплата была единственной фишкой, ради которых люди вообще покупали умные часы. Но далеко не все из них пострадали из-за санкций.

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Умные часы Galaxy Watch — единственные часы, доступные сегодня на российском рынке, которые всё ещё поддерживают бесконтактную оплату. Они сохранили эту функцию благодаря тому, что Samsung отказалась отключать свой платёжный сервис в России. В отличие от Apple Pay и Google Pay, которые больше недоступны у нас в стране, и Mir Pay, который не поддерживает оплату часами в принципе, Samsung Pay продолжает работу с минимальными ограничениями.

Смарт-часы с бесконтактной оплатой

Несмотря на то что Samsung Pay больше не работает с российским картами Visa и MasterCard, с «пластиком» Мир платежный сервис корейцев работает абсолютно исправно. Поэтому, если вы хотите иметь возможность расплачиваться за покупки часами, берите Galaxy Watch. На сегодня у них просто нет альтернатив. А поскольку они ещё и довольно функциональны, думаю, вы не разочаруетесь, вне зависимости от модели, которую выберете.

Galaxy Watch — это не одни часы, а целая линейка. На сегодня в России доступно для покупки как минимум 7 моделей:

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Да, часы Samsung стоят довольно недёшево. Самая простая модификация Galaxy Watch 4 в 40-мм корпусе стоит в лучшем случае 16 тысяч рублей. Но учитывайте, что это всё-таки самая новая модель, в то время как Apple, скажем, продаёт за эти же деньги уже четырёхлетние Apple Watch. Кроме того, Galaxy Watch 4 даже в самой простой версии предлагает ровно весь набор функций, который есть и более дорогих версий. А это однозначно плюс.

Брать часы третьего поколения с нуля, если вы уже не являетесь их владельцем, не стоит. Всё-таки по цене они почти не отличаются от более новых модификаций, а с точки зрения функциональности и программной поддержки ощутимо им уступают. Однако и среди новых часов у меня есть два фаворита. Это Galaxy Watch 4 44 мм и Galaxy Watch Active 2 44 мм. На мой взгляд, это лучшие модификации часов, которые доступны сегодня на российском рынке, по соотношению цена-качество.

Стоит ли покупать Galaxy Watch 4

Ну, смотрите сами:

Во-первых, они выглядят довольно неброско, но в то же время стильно. Маленькую версию на 40 мм брать не рекомендую, потому что у неё слишком маленький экран. Такая модель подойдёт разве что миниатюрным девушкам. Классическая модификация на 42 мм — мне тоже не нравится. Она выглядит слишком «аналогово», вызывая стойкие ассоциации с ролексами, сертинами и другими часами.

Во-вторых, Galaxy Watch 4 работает на базе Wear OS, а значит, будет обновляться намного дольше, чем аналоги на других платформах. Кроме того, это означает более углубленную интеграцию с сервисами Google, поддержку голосового помощника Google Assistant и много чего ещё. К сожалению, в этом плане Galaxy Watch Active уступает Galaxy Watch 4 поколения — у них по-прежнему платформой является Tizen.

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В-третьих, Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 2 поддерживают измерение артериального давления. Подробнее об этой технологии мы рассказывали вот в этой статье — обязательно почитайте, там много интересных подробностей. Это одни из немногих часов на рынке, которые могут так делать, не говоря уже обо всех остальных функциях слежения за здоровьем: пульсометр, измеритель кислорода в крови, анализатор уровня стресса и трекер качества сна.

Покупать Galaxy Watch можно, даже если вы не владеете смартфоном Samsung. Корейцы понимают, что их часы, возможно, захотят купить люди со стороны, поэтому не чинят препятствий владельцам аппаратов других брендов. Вы можете спокойно обзавестись самсунговскими котлами, установить сопряжение со своим смартфоном и пользоваться ими без ограничений, расплачиваясь бесконтактным способом, отслеживая состояние своего здоровья и т.д.