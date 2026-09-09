Samsung пересмотрела график обновлений One UI на сентябрь 2026 года: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и часы Galaxy Watch 4 выбыли из списка поддерживаемых устройств, а Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 перевели на редкий ежеквартальный режим. Для владельцев этих моделей это последний год или вовсе конец обновлений. Свежая сборка системы сейчас — One UI 9 на базе Android 17, про которую мы писали отдельно, а сам график делится на три части: устройства с ежемесячными патчами безопасности, устройства с ежеквартальными и отдельный список для часов. Ниже разбираем, что это значит для каждого владельца Galaxy.

Fold 3, Flip 3 и Watch 4 больше не получат обновлений

Главное изменение сентября касается складных смартфонов 2021 года. Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 отработали положенные пять лет поддержки и удалены из графика: новых версий One UI и патчей безопасности для них не будет. Телефоны продолжат работать, но дальше уязвимости в системе закрывать никто не станет, а это аргумент задуматься о замене устройства и узнать о самом оптимальном смартфоне Samsung 2026 года.

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Та же судьба у часов Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic: они получили пять лет обновлений и покинули список. Одновременно Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 вошли в последний год поддержки и переведены с ежемесячных патчей на ежеквартальные. Обновления для них ещё будут приходить, но заметно реже, и через год эти модели тоже уйдут из графика.

Срок поддержки зависит от поколения. Начиная с Galaxy S24 и Galaxy Z Fold 6 флагманы получают семь лет обновлений системы и безопасности, а всё, что вышло раньше, ограничено пятью годами. Ранее Samsung давала топовым моделям четыре года новых версий Android и пять лет патчей, поэтому новые правила заметно продлевают жизнь смартфонам. Узнать, сколько лет обновляются другие смартфоны Samsung, можно в отдельном тексте на нашем сайте.

Ежемесячные патчи: флагманы Galaxy S, складные модели и защищённые аппараты

В этот список входят самые дорогие устройства Samsung, и именно они первыми получают исправления безопасности. Если у вас модель из перечня ниже, ждать патч стоит каждый месяц. Обратите внимание: Galaxy S23 всё ещё здесь, несмотря на возраст.

Складные: Galaxy Z TriFold; Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8; Galaxy Z Fold7, Z Fold Special Edition, Z Flip7, Z Flip7 FE; Galaxy Z Fold6, Z Flip6; Galaxy Z Fold5, Z Flip5; W23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W25 Flip, W26;

Galaxy Z TriFold; Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8; Galaxy Z Fold7, Z Fold Special Edition, Z Flip7, Z Flip7 FE; Galaxy Z Fold6, Z Flip6; Galaxy Z Fold5, Z Flip5; W23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W25 Flip, W26; Серия Galaxy S: Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE; Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE; Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE; Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE; Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE; Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE; Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE; A-серия: Galaxy A54 5G, A55 5G, A56 5G, A57 5G;

Galaxy A54 5G, A55 5G, A56 5G, A57 5G; Защищённые модели: Galaxy Tab Active5 Pro; Galaxy XCover7, XCover7 Pro.

Любопытно, что обычные Galaxy A в ежемесячном списке представлены только «корпоративными» версиями серии A5x. По информации издания Droid-Life, массовые модели среднего класса в этот график Samsung не включает, так что их владельцам рассчитывать на ежемесячные патчи не стоит.

Ежеквартальные обновления: планшеты и устройства на последнем году жизни

Сюда попадают устройства двух типов. Первые — смартфоны, у которых остался последний год поддержки: после перевода на квартальный режим обновлений становится заметно меньше. Вторые — все планшеты Galaxy Tab, которые с самого старта продаж обновляются раз в три месяца, даже флагманские:

Складные: Galaxy Z Fold4, Z Flip4;

Galaxy Z Fold4, Z Flip4; Серия Galaxy S: Galaxy S22, S22+, S22 Ultra; Galaxy S21 FE 5G;

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra; Galaxy S21 FE 5G; Планшеты: Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra; Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S10 Lite; Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+; Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra; Galaxy Tab S6 Lite (2024);

Владельцам Galaxy S22 напомним: серия перешла на квартальный режим ещё в феврале 2026 года, а Galaxy S21 тогда же лишилась обновлений полностью. Так что для S22 нынешний год тоже последний.

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Часы Galaxy Watch обновляются раз в квартал с первого дня

Для носимых устройств у Samsung отдельная логика: все Galaxy Watch получают обновления по квартальному графику с момента выхода, ежемесячного режима для них нет. Зато с выходом Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 срок поддержки вырос до пяти лет и для системы, и для безопасности. Более старые часы получают четыре года новых версий One UI Watch и пять лет патчей. В квартальном списке носимых устройств сейчас:

Galaxy Watch9 40 мм и 44 мм;

Galaxy Watch8 40 мм, 44 мм и Watch8 Classic 46 мм;

Galaxy Watch Ultra и Watch Ultra2;

Galaxy Watch7 40 мм и 44 мм;

Galaxy Watch FE;

Galaxy Watch6 40 мм, 44 мм, Watch6 Classic 43 мм и 47 мм;

Galaxy Watch5 40 мм, 44 мм и Watch5 Pro.

Galaxy Watch 5 — самые старые часы в списке, и по логике пятилетнего срока они следующие на выбывание. Если вы сейчас выбираете между Watch 5 со скидкой и более свежей моделью, срок оставшейся поддержки — весомый аргумент против старой.

Как установить обновление на смартфоне и часах

Флагманы получают патчи каждый месяц, поэтому раз в несколько недель имеет смысл проверять обновления вручную, не дожидаясь уведомления. На смартфонах порядок такой:

Откройте приложение «Настройки». Пролистайте до пункта «Обновление ПО» и нажмите на него. Выберите «Загрузить и установить» или «Проверить наличие обновлений». После загрузки и установки система предложит перезагрузить устройство сразу или запланировать перезагрузку на удобное время.

На часах Galaxy Watch обновление устанавливается прямо с запястья. Учтите, что процесс требует заряженного аккумулятора, а часы на время установки перезагрузятся:

Смахните вниз по экрану часов и нажмите значок настроек либо откройте «Настройки» из списка приложений. Пролистайте до пункта «Обновление ПО» и нажмите. Выберите «Загрузить и установить» и дождитесь копирования файла на часы. Нажмите «Установить» для немедленной установки или «Установить ночью», чтобы часы обновились во время сна.

Есть и второй способ, через смартфон: откройте приложение Galaxy Wearable, зайдите в «Настройки часов», найдите пункт «Обновление ПО часов» и нажмите «Проверить наличие обновлений». Это удобно, если на часах неудобно листать длинное меню.

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Что касается крупных релизов, One UI 9 на Android 17 — не последнее слово: следующая версия One UI 9.5 уже обсуждается вместе с будущими флагманами. Очередная плановая ревизия графика поддержки ожидается тогда, когда очередное поколение исчерпает свой срок, а ближайшие кандидаты на выбывание — Galaxy S22 и Galaxy Z Fold 4 с Z Flip 4.