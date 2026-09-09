Samsung пересмотрела график обновлений One UI на сентябрь 2026 года: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и часы Galaxy Watch 4 выбыли из списка поддерживаемых устройств, а Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 перевели на редкий ежеквартальный режим. Для владельцев этих моделей это последний год или вовсе конец обновлений. Свежая сборка системы сейчас — One UI 9 на базе Android 17, про которую мы писали отдельно, а сам график делится на три части: устройства с ежемесячными патчами безопасности, устройства с ежеквартальными и отдельный список для часов. Ниже разбираем, что это значит для каждого владельца Galaxy.

Смартфоны Samsung и график обновлений One UI в сентябре 2026 года. Фото.

Смартфоны Samsung и график обновлений One UI в сентябре 2026 года

Fold 3, Flip 3 и Watch 4 больше не получат обновлений

Главное изменение сентября касается складных смартфонов 2021 года. Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 отработали положенные пять лет поддержки и удалены из графика: новых версий One UI и патчей безопасности для них не будет. Телефоны продолжат работать, но дальше уязвимости в системе закрывать никто не станет, а это аргумент задуматься о замене устройства и узнать о самом оптимальном смартфоне Samsung 2026 года.

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Та же судьба у часов Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic: они получили пять лет обновлений и покинули список. Одновременно Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 вошли в последний год поддержки и переведены с ежемесячных патчей на ежеквартальные. Обновления для них ещё будут приходить, но заметно реже, и через год эти модели тоже уйдут из графика.

Fold 3, Flip 3 и Watch 4 без обновлений. Фото.

Fold 3, Flip 3 и Watch 4 без обновлений

Срок поддержки зависит от поколения. Начиная с Galaxy S24 и Galaxy Z Fold 6 флагманы получают семь лет обновлений системы и безопасности, а всё, что вышло раньше, ограничено пятью годами. Ранее Samsung давала топовым моделям четыре года новых версий Android и пять лет патчей, поэтому новые правила заметно продлевают жизнь смартфонам. Узнать, сколько лет обновляются другие смартфоны Samsung, можно в отдельном тексте на нашем сайте.

Ежемесячные патчи: флагманы Galaxy S, складные модели и защищённые аппараты

В этот список входят самые дорогие устройства Samsung, и именно они первыми получают исправления безопасности. Если у вас модель из перечня ниже, ждать патч стоит каждый месяц. Обратите внимание: Galaxy S23 всё ещё здесь, несмотря на возраст.

  • Складные: Galaxy Z TriFold; Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8; Galaxy Z Fold7, Z Fold Special Edition, Z Flip7, Z Flip7 FE; Galaxy Z Fold6, Z Flip6; Galaxy Z Fold5, Z Flip5; W23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W25 Flip, W26;
  • Серия Galaxy S: Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE; Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE; Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE; Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;
  • A-серия: Galaxy A54 5G, A55 5G, A56 5G, A57 5G;
  • Защищённые модели: Galaxy Tab Active5 Pro; Galaxy XCover7, XCover7 Pro.

Любопытно, что обычные Galaxy A в ежемесячном списке представлены только «корпоративными» версиями серии A5x. По информации издания Droid-Life, массовые модели среднего класса в этот график Samsung не включает, так что их владельцам рассчитывать на ежемесячные патчи не стоит.

Ежеквартальные обновления: планшеты и устройства на последнем году жизни

Устройства Samsung, которые живут на обновлениях последний год. Фото.

Устройства Samsung, которые живут на обновлениях последний год

Сюда попадают устройства двух типов. Первые — смартфоны, у которых остался последний год поддержки: после перевода на квартальный режим обновлений становится заметно меньше. Вторые — все планшеты Galaxy Tab, которые с самого старта продаж обновляются раз в три месяца, даже флагманские:

  • Складные: Galaxy Z Fold4, Z Flip4;
  • Серия Galaxy S: Galaxy S22, S22+, S22 Ultra; Galaxy S21 FE 5G;
  • Планшеты: Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra; Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S10 Lite; Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+; Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra; Galaxy Tab S6 Lite (2024);

Владельцам Galaxy S22 напомним: серия перешла на квартальный режим ещё в феврале 2026 года, а Galaxy S21 тогда же лишилась обновлений полностью. Так что для S22 нынешний год тоже последний.

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Часы Galaxy Watch обновляются раз в квартал с первого дня

Для носимых устройств у Samsung отдельная логика: все Galaxy Watch получают обновления по квартальному графику с момента выхода, ежемесячного режима для них нет. Зато с выходом Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 срок поддержки вырос до пяти лет и для системы, и для безопасности. Более старые часы получают четыре года новых версий One UI Watch и пять лет патчей. В квартальном списке носимых устройств сейчас:

  • Galaxy Watch9 40 мм и 44 мм;
  • Galaxy Watch8 40 мм, 44 мм и Watch8 Classic 46 мм;
  • Galaxy Watch Ultra и Watch Ultra2;
  • Galaxy Watch7 40 мм и 44 мм;
  • Galaxy Watch FE;
  • Galaxy Watch6 40 мм, 44 мм, Watch6 Classic 43 мм и 47 мм;
  • Galaxy Watch5 40 мм, 44 мм и Watch5 Pro.

Galaxy Watch 5 — самые старые часы в списке, и по логике пятилетнего срока они следующие на выбывание. Если вы сейчас выбираете между Watch 5 со скидкой и более свежей моделью, срок оставшейся поддержки — весомый аргумент против старой.

Как установить обновление на смартфоне и часах

Флагманы получают патчи каждый месяц, поэтому раз в несколько недель имеет смысл проверять обновления вручную, не дожидаясь уведомления. На смартфонах порядок такой:

  1. Откройте приложение «Настройки».
  2. Пролистайте до пункта «Обновление ПО» и нажмите на него.
  3. Выберите «Загрузить и установить» или «Проверить наличие обновлений».
  4. После загрузки и установки система предложит перезагрузить устройство сразу или запланировать перезагрузку на удобное время.
Проверка наличия обновлений на смартфоне Samsung. Фото.

Проверка наличия обновлений на смартфоне Samsung

На часах Galaxy Watch обновление устанавливается прямо с запястья. Учтите, что процесс требует заряженного аккумулятора, а часы на время установки перезагрузятся:

  1. Смахните вниз по экрану часов и нажмите значок настроек либо откройте «Настройки» из списка приложений.
  2. Пролистайте до пункта «Обновление ПО» и нажмите.
  3. Выберите «Загрузить и установить» и дождитесь копирования файла на часы.
  4. Нажмите «Установить» для немедленной установки или «Установить ночью», чтобы часы обновились во время сна.
Проверка обновлений на часах Galaxy Watch. Фото.

Проверка обновлений на часах Galaxy Watch

Есть и второй способ, через смартфон: откройте приложение Galaxy Wearable, зайдите в «Настройки часов», найдите пункт «Обновление ПО часов» и нажмите «Проверить наличие обновлений». Это удобно, если на часах неудобно листать длинное меню.

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Что касается крупных релизов, One UI 9 на Android 17 — не последнее слово: следующая версия One UI 9.5 уже обсуждается вместе с будущими флагманами. Очередная плановая ревизия графика поддержки ожидается тогда, когда очередное поколение исчерпает свой срок, а ближайшие кандидаты на выбывание — Galaxy S22 и Galaxy Z Fold 4 с Z Flip 4.